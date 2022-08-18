«Пообщалась с многодетными семьями и поняла, почему их все ненавидят»

15 августа в России официально появилось звание «Мать-героиня» — с выплатой 1 млн рублей за рождение и воспитание 10 и более детей. Многодетная читательница «Газеты.Ru» рассказывает, почему не считает большое количество детей в семье достижением. И почему бежать за замороженными чебуреками в чатах групповой закупки — себе дороже.

У меня трое детей – все желанные и любимые. После рождения дочери я получила статус многодетной матери, но какого-то пиетета он у меня не вызывал. Напротив, шутки знакомых обижали и расстраивали — как и популярные обвинения в адрес многодетных мам: живут на пособия, ничего, кроме как рожать, не умеют и вечно требуют льгот.

Какие там пособия! Ну, бесплатные обеды в школах, скидка на билеты в музей и бесплатный проезд. Так, приятный бонус, но не более, на финансовое положение семьи он не влияет.

Пообедает твой ребенок бесплатно школьным борщом – а на репетиторов ты все равно тратишь деньги. Получишь три тысячи компенсации на сборы в школу, но в реальности их хватит на пару брюк для тинейджера.

И, конечно, наличие детей – не повод отказываться от работы или засесть дома на 20 лет. В общем, я доказывала всем с пеной у рта, что много детей — не диагноз, пока зачем-то не зарегистрировалась в местной группе многодетных мам. Мы тогда только купили квартиру в Подмосковье, и я хотела найти там подруг и узнавать последние городские новости.

Девочки, пособия не приходили?

Чатик в «Вотсапе» оказался очень активным и многолюдным. И, к сожалению, подтверждал все стереотипы о «многомамах». День выплат на детей начинался с десятка вопросов о том, пришли уже пособия или нет, и когда их ждать.

Все остальные дни были посвящены тому, какие пособия кому положены и как их получить.

Если бы это время мамы тратили на работу, они бы заработали куда больше!

Но нет – гораздо проще и приятнее было ругать правительство, возмущаться тем, как все дорого и тратить силы, время и энергию на поиски скидок.

Отличным примером этого стал чат, где «мамочки» могли «выгодно покупать» продукты и бытовую химию. Судя по всему, у организатора был выход на поставщиков, которые продавали товары по льготной цене.

Сначала идея мне показалась интересной, но пару раз сверив цены, я поняла, что экономия там – копеечная, процентов 15, а процесс – муторный и бестолковый. Гораздо проще купить банку кофе или стиральный порошок тогда, когда тебе нужно, а не вникать в списки и идти через весь город в неудобное время, чтобы забрать пачку порошка и сэкономить 50 руб. Да еще и без чека и возможности пожаловаться, если товар некачественный.

А чаще речь шла даже не о порошке, а о каких-то дешевых полуфабрикатах: замороженных чебуреках, сосисках от непонятного производителя, дешевом печенье с истекающим сроком годности («очень вкусное и рассыпчатое, девочки»). И не надо возражать, что у людей нет денег на красную рыбу. Обычная гречка и курица стоят дешевле — и они куда полезнее для детей.

Еще больше льгот!

Запятые перед обращением «девочки» не ставил почти никто, да и в целом чат поражал высочайшим уровнем безграмотности и необразованности –

в нем то и дело обсуждались фейки про зараженные СПИДом мандарины, бесплодие от прививок против ВПЧ и чипирование после прививок от ковида.

А ведь это были взрослые люди, матери троих, четверых, а то и большего количества детей.

Последним днем моего пребывания в чате стал день выхода на какое-то мероприятие для многодетных мам с концертом и чаепитием. Большинство мам выглядели и вели себя ровно такими, как их изображают недоброжелатели –

неухоженные громкоголосые скандальные женщины, считающие, что им все должны, пособий мало, а конфеты от спонсора не такие, как в прошлом году.

Конечно, я не хочу причесывать всех под одну гребенку, но восхищаться тем, что кто-то родил много детей и теперь тратит часы, чтобы купить сосиски из сои подешевле, у меня тоже не получается.