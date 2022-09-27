«Идеальные фото после родов – чушь»: 6 звездных матерей, которые приняли свое новое тело

В сети активно обсуждают фигуру Рианны. Певица стала мамой четыре месяца назад — в мае 2022 года. Она не торопится худеть и возвращать былую форму. При этом звезда появляется на публике в обтягивающих нарядах и коротких топах, показывая молодым мамам, что можно любить свое тело в любом весе. «Газета.Ru» рассказывает о Рианне и других звездах, которые не спешили сбрасывать лишние килограммы сразу после родов.

close 100% Global Look Press, savagexfenty/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В мае 2022 года певица родила сына от рэпера ASAP Rocky. Пара вместе с 2020 года. Они не женаты.

После беременности певица поправилась, однако, несмотря на это, продолжила появляться на публике в обтягивающих нарядах, коротких платьях и топах. В августе 2022 года она снялась в рекламе нижнего белья Savage X Fenty и показала фигуру в оранжевом боди.

Издание US Weekly сообщило о том, что сейчас Рианна наслаждается материнством. Она не торопится возвращаться в прежнюю форму. Ей комфортно в своем весе.

«Рианна не торопится худеть. Она действительно приняла свое тело и не чувствует давления со стороны, чтобы намеренно сбрасывать килограммы», – заявил источник, близкий к паре.

Инсайдер также рассказал изданию US Weekly, что Рианна и ASAP Rocky редко покидают дом. Они заняты сыном и относятся к нему с трепетом.

«Они редко покидают своего ребенка, потому что очень беспокоятся за его безопасность. Они хотят держать его подальше от общественности. Оба родителя по-настоящему счастливы», – заключил инсайдер.

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У актрисы трое детей от разных мужей. Первым супругом Кейт Уинслет стал режиссер Джим Триплтон. Они поженились в 1998 году. В 2000 году актриса впервые стала мамой – родила дочь Мию. Однако в 2001 году Уинслет развелась с Триплтоном.

Вторым мужем актрисы стал режиссер Сэм Мендес. От него Уинслет родила сына Джо в 2003 году. С Мендесом голливудская звезда была в браке до 2010 года.

В 2012 году Кейт Уинслетт вышла замуж за миллионера Неда Рокнролла. В 2013 году у них родился сын Беар.

Еще в 2008 году актриса дала интервью Daily Mail, где рассказывала о том, как изменилась ее фигура после второй беременности. Уинслетт призналась, что гордится своими формами.

«У меня двое детей. Мне 33 года. Я не смотрю в зеркало и не думаю: «О, я выгляжу фантастически!». Конечно, нет. Никто не совершенен. Я просто не верю в совершенство. Но я горжусь своим телом», – признавалась Кейт Уинслет.

В 2014 году актрисе нужно было приступить к досъемкам некоторых сцен для «Дивергента». В интервью ET она призналась, что на тот момент ее сыну Беару было шесть недель и она не стала отказываться от грудного вскармливания ради работы. Она брала с собой сына на съемки и кормила грудью в перерывах.

«На самом деле есть что-то вдохновляющее в том, чтобы сказать: «Эй, я могу это сделать! Я могу сделать все это!» – поделилась Уинслет эмоциями в интервью.

Актриса также следила за своим питанием. По ее словам, она должна была хорошо есть, чтобы кормить ребенка.

«Когда вы кормите грудью, вам действительно нужно есть, иначе вы не производите ничего полезного», – признавалась актриса.

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В 2013 году актриса вышла замуж за музыканта Джеймса Райтона. У пары двое дочерей – Эди и Делайла.

После рождения первого ребенка актриса дала интервью Harper's BAZAAR. В разговоре с журналистами она отметила, что ее тело изменилось после родов. Она прибавила в весе, однако не захотела возвращаться в дородовую форму.

«Это другое тело, так и должно быть, потому что это тело сделало необыкновенную вещь…Я думала, что скажу: «Боже, я должна вернуть форму». Но я поступила наоборот. Я сказала себе: «Черт возьми, я не буду так давить на себя», – объясняла Кира Найтли.

Актриса также отметила, что СМИ оказывают большое давления на женщину, призывая ее похудеть.

«Это просто отвратительно! Меня пугает, как многие смотрят на женщин, «разбирают» их на части», – рассказала Кира Найтли.

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С 2015 по 2019 год актриса была замужем за продюсером Джейкобом Печеником. У пары двое детей – дочь Элси и сын Чарли.

Будучи беременной сыном Чарли, актриса дала интервью журналу Cosmopolitan и рассказала об отношении к диетам. Она призналась, что никогда не считала, что ей нужно быть супер худой. Однако глянцевые журналы говорили обратное.

«Разве мы не видели все эти фотографии сексуальных молодых мам в бикини через месяц после родов? Я точно не буду такой. Я всегда шла своим путем и никогда не считала, что нужно быть суперхудой», – признавалась она.

В другом интервью, для издания Redbook, она рассказывала, что окружающим не следует оказывать давление на только что родившую женщину и призывать ее худеть.

«Странно ожидать, что сразу после рождения ребенка женщина станет похожа на себя до родов. Ты девять месяцев вынашивала человека, а теперь родила его», – рассказывала актриса.

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С 2015 года Эми Адамс замужем за актером и художником Дарреном Ле Галло. До этого они встречались 15 лет. Еще в 2010 году у пары родилась дочь Авиана.

В интервью изданию Parade Эми Адамс рассказывала, что беременность помогла ей понять «истинные отношения» с телом.

«Я имею в виду, что мое тело было создано не для того, чтобы выглядеть хорошо в купальнике», – говорила актриса.

Во время беременности Адамс не ограничивала себя в питании. Она набирала вес и не корила себя за это, об этом она также рассказывала в интервью. Актриса призналась, что после рождения дочери не спешила возвращаться к тренировкам.

«Я занимаюсь спортом, когда могу, и стараюсь правильно питаться, но похудение не является для меня целью номер один», – объясняла Эми Адамс.

Она также признавалась, что для ее карьеры не важна худоба. Актриса говорила, что никогда не была успешна только благодаря своему «крутому телу».

Эшли Грэхэм

close 100% ashleygraham/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Плюс-сайз модель вышла замуж за видеооператора Джастина Эрвина в 2010 году. В 2020 году она родила сына Айзека. В 2022 году модель стала мамой мальчиков-близнецов – Малакая и Романа.

После рождения первенца Грэхэм призналась, что принимает весь послеродовой процесс, и не считает нужным сразу же возвращаться в прежнюю форму.

«Я думаю, что послеродовой снимок с идеальным телом – чушь. Это недостижимая реальность для большинства женщин, и это было недостижимой реальностью для меня», – цитирует Эшли журнал Cosmopolitan.

Модель не стесняется своего тела. Она часто выкладывает в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) снимки, показывая, как выглядит ее фигура.



«Привет, новый животик. Мы через многое прошли. Спасибо. 3 месяца после родов», – подписала модель одну из фотографий, которую выложила после рождения близнецов, об этом сообщает издание Mother.