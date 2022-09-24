«Влюбилась без памяти»: как выглядят девушки и жены стримеров

Внешность – не главное. По крайне мере девушки вступают в отношения со стримерами не из-за их красоты. Они обращают внимание на чувство юмора, ум и харизму. Однако личная жизнь многих геймеров не складывается. Большинство из них – не женаты или разведены. «Газета.Ru» рассказывает о романтике в жизни любителей компьютерных игр.

Юрий Хованский

close 100% Мария Нелюбова/ Юрий Хованский/ Ксения Хромова Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Юрию Хованскому сейчас 32 года. Он ни разу не был женат. Долгое время блогер встречался со стримером Марией Нелюбовой. Они познакомились в интернете во время онлайн-игры в 2018 году.

Мария и Юрий были вместе до 2022 года. В 2021 году Хованского обвинили в оправдании терроризма за исполнение песни о теракте на Дубровке. Некоторое время видеоблогер был под стражей. В июле 2022 года дело прекратили в связи с истечением срока давности.

В то время как Юрий Хованский находился под стражей, Мария Нелюбова поддерживала возлюбленного. Она завела Telegram-канал «#ХованскийНеТеррорист» и рассказывала о деле видеоблогера.

«Она за меня билась. Базара нет», – рассказывал Юрий Хованский о своей девушке в интервью Ксении Собчак.

Поле того, как Юрий Хованский вышел из СИЗО, Мария рассталась с ним. В интервью Ксении Собчак для YouTube-канала «Осторожно, Собчак!» она рассказала, что тот сильно изменился.

«Начал пить втрое больше, вбил себе в голову какие-то идеи о доминантном альфа-самце, активно мне навязывал эти идеи. Было очень тяжело с ним жить», – признавалась Мария Нелюбова.

Кроме этого, девушка добавляла, что Хованский стал ревнивым. Раньше он всегда доверял Марии, однако выйдя из тюрьмы, заподозрил ее в измене.

«У нас такого никогда не было. Он меня не ревновал. Всегда доверял. Первое, что он сделал, когда вышел из тюрьмы, возомнил, что я ему изменяла. Нашел старую пачку презервативов, сказал, что это не его. К такому хамству я не была готова», – делилась Мария Нелюбова.

После расставания с Нелюбовой, Юрий Хованский познакомился в интернете с Ксений Хромовой. По словам видеоблогера, встретив Ксюшу, он задумался о женитьбе.

«Я встретил Ксюшу, и я ***, как счастлив. Я впервые задумался о браке в своей жизни», – признавался Юрий Хованский.

Кирилл «Бумыч» Михайлов

close 100% Кирилл «Бумыч» Михайлов и Анжелика Езиева liqueen.offi/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

23-летний российский киберспортсмен известен своими победами в Counter-Strike: Global Offensive. Компьютерными играми Кирилл увлекся еще в детстве. В 2016 году Михайлов стал участником команды Elements Pro Gaming, где стал играть под ником Boombl4 («Бумыч» – Прим. «Газеты.Ru»). Затем Кирилл стал играть за команду Winstrike Team, а после – за Natus Vincere.

В СМИ киберспортсмена обсуждали не только в связи с его победами, но и из-за личной жизни. В 2020 году Кирилл Михайлов познакомился с Анжеликой Езиевой. На момент знакомства с парнем девушка оканчивала медицинский институт. В интервью изданию «Кибер» Анжелика рассказывала, что сперва они просто дружили, а затем начали встречаться.

«С первых минут нам было очень легко общаться. Возникло ощущение, что я знаю Кирилла давно. Меня сразу привлекло то, что он очень разговорчивый и общительный. И у него на все есть свое собственное мнение. Сперва мы дружили, Кирилл год добивался моей любви. А потом он стал таким жестким и невероятным, что я не смогла устоять и влюбилась без памяти», – рассказывала Анжелика Езиева.

В ноябре 2021 года Кирилл Михайлов сделал предложение своей возлюбленной. Это случилось во время награждения за победу в PGL Major Stockholm. Киберспортсмен поднялся на сцену и обратился к Анжелике Езиевой, находившейся рядом. Девушка ответила согласием.

Еще до свадьбы СМИ стали писать, что Анжелика Езиева работает в эскорте. Об этом сообщает издание Sport 24, со ссылкой на источники. Сама Анжелика это отрицала.

«Сегодня я проснулась и офигела. Я даже не сразу поняла, что происходит. Официально заявляю, что ко всему этому бреду, что написали про меня в интернете, я отношения не имею. Все обвинения – это наглая клевета. Я даже знаю‚ кто мог такое придумать», – цитирует девушку Sport 24.

Несмотря на обвинения, свадьба Кирилла и Анжелики состоялась. Они поженились в январе 2022 года. Однако в апреле 2022 года пара рассталась. Езиева сообщила, что поняла, они с киберспортсменом – несовместимы.

«Никаких подробностей не будет, смешить народ мы не хотим. Никаких претензий друг к другу не имеем. Причина – несовместимость. Звучит как диагноз. Многих волнует материальная сторона вопроса. Мы особо не тратились, никакой недвижимости не покупали, копили на пентхаус. Все деньги были у Кирилла, и они остаются у него до сих пор. У меня к ним доступа никогда не было», – цитируют Анжелику журналисты издания «Кибер».

После этого пара помирилась и ненадолго сошлась. Однако в начале июня Кирилл Михайлов сообщил, что развелся с женой. Киберспортсмен рассказал, что у его супруги «проблемы с головой». Весной 2022 года Анжелика стала выкладывать снимки эротического содержания в социальные сети. Из-за провокационных постов, «Бумыча» выгнали из команды Natus Vincere.

«Друзья, только что вышел из МФЦ. Могу заявить, что мы разводимся наконец, потому что там что-то с головой конкретное. Хочется извиниться за все, что было вкинуто в интернет. Мне было за все это стыдно. Я, к сожалению, не мог это контролировать, вот. Я все прекрасно понимаю. Больше сказать нечего, это просто фейспалм», – цитирует соцсети Кирилла «Чемпионат».

Илья Мэддисон

close 100% Ксения «Зануда» Севастьянова/Илья Мэддисон/Новая девушка Ильи Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), etozhemad/Telegram

34-летний Илья Мэддисон – видеоблогер, стример, разработчик видеоигр. Он известен среди пользователей «Рунета» с 2008 года. В разное время Мэддисон вел трансляции на таких площадках, как Rutube, YouTube, Twitch.

Известно, что Илья Мэддисон долгое время встречался со стримером Ксенией «Зануда» Севастьяновой. Они были вместе с 2011 по 2020 год. Пара часто расставалась и снова сходилась. На одном из своих стримов Ксения рассказывала, что они часто ссорились с Ильей в начале их отношений.

«Я была в плане отношений немного другим человеком. Я была более резкая. Спустя несколько лет случился перелом. Я думаю, с каждым человеком в отношениях это рано или поздно происходит, когда ты становишься более уравновешенным. Более твердо стоишь на ногах. Когда я была на 1-2 курсе универа, я была очень резкой, дерзкой. Много раз мы выясняли отношения», – цитирует девушку издание «Мега киберспорт».

После 12 лет отношений, пара рассталась. О причинах ни Илья, ни Ксения не рассказали. На одном из стримов Мэддисон упомянул, что они разошлись не из-за ссоры.

«Никаких проблем с тем, что я расстался с Ксюшей, нет. Так получилось, разошлись. Я понимаю, что в это трудно поверить. Но по факту люди расходятся», – объяснил он.

В 2021 году Ксения Севастьянова вышла замуж. Ее супруг не связан с видеоиграми, об этом пишет издание «Кибер». В свою очередь Илья Мэддисон тоже счастлив в отношениях. Периодически он снимает возлюбленную для блога, однако скрывает ее лицо.

Вадим «Эвелон» Козаков

close 100% Мария Овчаренко/ Вадим «Эвелон» Козаков/ Наталья Gensyxa Бердникова Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

26-летний Вадим Козаков родился на Украине в Новой Каховке. Он начал проводить стримы в 2016 году. Тогда же Козаков придумал себе никнейм «Эвелон 192».

Во время одного из стримов Вадим познакомился со своей будущей женой – Марией Овчаренко. Первое время пара общалась в интернете, так как девушка жила в Томске. Спустя восемь месяцев общения Вадим переехал в Россию.

«В какой-то момент я ей сказал, что прилечу. Первый раз мы увиделись в Томске. Было все так непривычно, все равно онлайн-общение – это другое», – рассказывал Вадим Козаков в интервью YouTube-каналу «Вписка».

В 2020 году пара поженилась, однако они не прожили в браке и года. Во время карантина из-за пандемии коронавируса Вадим и Мария решили развестись.

«Много что происходило. Мы просто поняли, что друг другу наскучили», – признавался стример в интервью «Вписке».

После расставания с Марией, Вадим начал встречаться со стримером Натальей Gensyxa Бердниковой. Козаков признавался, что ему проще строить отношения с человеком из его сферы.

«Я, например, прихожу уставший после стрима. Обычные люди этого не понимают. Но Наташе даже ничего не нужно говорить. Она видит, что я устал, она не будет ко мне подходить», – делился Козаков.

Однако в феврале 2022 года Вадим и Наталья расстались. Эвелон бросил девушку с помощью сообщения, написав ей его в то время, как она проводила стрим.

Джарид Summit1g Лазар

close 100% Джарид Summit1g Лазар и Дезира Лазар summit1g/Twitter

35-летний Джарид – бывший американский игрок в Counter-Strike: Global Offensive. После ухода из киберспорта он стал проводить стримы на Twitch. Сегодня он входит в рейтинг самых популярных блогеров этой платформы, занимает 19-е место.

Стримы Джарида запомнились зрителям, в том числе благодаря его жене, которая периодически появлялась в кадре и спрашивала его, что он будет на ужин. С девушкой по имени Дезира он познакомился в 2007 году. В 2013 году они поженились, однако в скором времени расстались.

Джарид Лазар не раскрыл причину расставания. Однако поклонники решили, что проблема в детях – известно, что стример не видит себя в роли отца.

«Когда Дезира как-то раз выходила в прямой эфир, она говорила о будущих детях. А мы все знаем, что Summit всегда был против детей», – цитирует издание Hollywood Mask одного из поклонников стримера.

После расставания с мужем, Дезира Лазар трижды стала мамой в новых отношениях.