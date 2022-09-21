«Я выпила джин из мини-бара отца»: российские знаменитости о самых стыдных поступках из детства

В детстве по глупости мы совершаем разные шалости. А во взрослом возрасте думаем о них иногда с юмором, а иногда с прежним чувства стыда. Украл, обманул, оскорбил — ситуации, которые запомнились на всю жизнь. В том числе известным героям нашей подборки. Неловкие поступки звезд, которые они запомнили на всю жизнь — в материале «Газеты.Ru».

Сати Казанова, певица

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— Когда мы переехали всей семьей из села в город Нальчик, я чувствовала себя неуверенной, растерянной сельской девочкой в городе.

В школе нам сказали приобрести какую-то книгу, и по ней нужно было сдать важную контрольную. А этой книги у меня не было. И достать ее я не могла: то ли денег не было, то ли возможности куда-то поехать. Не помню.

Я увидела чью-то бесхозно лежащую книгу и… спрятала ее в сумку! Я украла ее! Оказалось, что она принадлежала моей подруге Веронике — девочка везде ее искала!

Мне было очень стыдно. Но как я бы ей сказала, что эта книга у меня, что я ее украла? В итоге я спрятала ее в щель в коридоре. И никому она не досталась. Я не смогла найти в себе смелости сказать Веронике: «Извини, забери, пожалуйста!» Мне казалось, что это страшнейший, непростительный поступок. И я поступила еще хуже, по сути выбросив эту книгу.

Надежда Михалкова, актриса, режиссер

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— Мне стыдно за то, что моим родителям было непросто со мной. В детстве я была очень зависима от папы. У меня случались нервные срывы, когда приходилось от него уезжать. Папа всегда жил на даче, а я там проводила только выходные, так как школа у меня была в Москве, и каждый раз наше расставание мне и всем окружающим давалось просто ужасно.

А еще, когда мне было четыре года, мы с папой вдвоем провели год в Париже. Он поехал монтировать «Ургу», а я отправилась с ним за компанию. У нас там было много забавных моментов. Как-то папа пошел в спортзал и оставил меня в номере. Внезапно его вызвали по громкой связи, он влетел в номер и увидел, что я выпила джин из бутылки в мини-баре. Я думала, что это детские бутылочки для Барби (смеется).

Анири, певица, блогер

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— Мне было лет десять. Бабушка собирала гривенники в бутылку из-под шампанского, видимо, какую-то сдачу. Однажды мои подружки собирались за сладостями, и мне тоже очень хотелось. Раньше ведь не принято было давать детям карманные деньги, и я подумала, что если отсыплю из этой бутылки немного мелочи, никто же не заметит!

Я взяла монеток десять, получился рубль. Посмотрела — вроде незаметно, что денег стало меньше. Взяла еще чуть-чуть. В итоге бабушка узнала. Был скандал!

Юлия Савичева, певица

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— У меня есть «криминальное прошлое» (смеется). В детстве в родном Кургане я занималась в молодежном театре ДК МАИ. Когда мне было лет 7-8, я играла главную роль в новогодних спектаклях. У моей семьи сложились очень теплые отношения с руководителем коллектива Раисой Аркадьевной. Мы часто с мамой бывали в ее кабинете и мне нравилось все, что там находилось. Жили мы скромно, денег на игрушки и всякие мелочи не было, поэтому что-то из кабинета Раисы Аркадьевны я взяла себе: какие-то ручки, ластики... Когда родители это обнаружили, они очень серьезно со мной поговорили. Я вернула все. С тех пор я никогда ничего чужого не беру.

Митя Фомин, певец

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— Эту историю я помню благодаря маме Тамаре Павловне. Если бы не она, возможно, я бы и не возвращался к этому моменту из детства, но Тамарочка Палочка, во-первых, пересказывает все в деталях, если ее спрашивают в интервью. А во-вторых, до сих пор хранит ту самую записку, о которой пойдет речь в этой истории.

Итак, мой первый класс в средней школе. Параллельно с обычной школой я несколько раз в неделю хожу в музыкальную, занимаюсь на фортепиано и люто это ненавижу. Ведь в то время, как мои одноклассники и друзья гоняют по двору в футбол и заняты другими развлекаловками, я зубрю этюды Карла Черни и репетирую скучные гаммы, чтобы разработать технику исполнения.

И вот в один из дней, когда я должен быть на уроке в музыкальной школе, Тамара возвращается домой и видит… записку, написанную моей детской рукой. В ней я извещаю маму, что сегодня не пошел «на музыку», ведь были веские причины. И дальше, собственно, излагаю эти причины. Тамара связывает эти обоснования с тем, что я только освоил циферблат, научился определять время по часам и хотел «козырнуть» в том числе и этим новым знанием.

Так вот, записка гласила:

«Мама, сегодня я не пошел на музыку, потому что… Я вернулся домой из школы в 11:35. Я расшнуровал ботинки, прошел в квартиру, на часах было 11:40. Я взял школьную папку, вернулся в коридор, зашнуровал ботинки. Время было 11:45. В тот момент, как я собрался выходить, зазвонил телефон. Я расшнуровал ботинки, побежал к телефону, но не успел ответить. Однако время было уже 11:50. Я вернулся в коридор, зашнуровал ботинки и увидел, что время 11:55. Я понял, что уже опоздал на музыку, просто не успею вовремя. Поэтому я оставил папку дома и пошел играть в футбол».

Была ли это детская хитрость или вразумительное обоснование своих действий? Хотя я помню эту историю благодаря маме, все-таки думаю, что здесь второе. Честно говоря, мне никогда не было стыдно за этот поступок, и я считаю, что здесь все адекватно, я не врал. Но удивительно, как порой изобретателен детский ум. Ставлю пятерку за сообразительность маленькому Мите.

Елена Борщева, юморист

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— Однажды я пошла в гости, хотя родители меня не отпустили: моя подруга жила далеко, через несколько домов, а мне было мало лет, я училась в третьем классе. Это был еще тот квест. Я очень боялась, что меня кто-то увидит, расскажет об этом. Мне строго-настрого запрещалось ходить одной в гости к подруге. Но я все равно решилась. Хорошо, что никто не узнал. Про этот поступок я рассказала маме уже будучи взрослой, так как боялась (улыбается).

Алексей Горбашов, группа «Мираж»

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— Как выяснилось спустя много лет, нас с Екатериной (Екатерина Болдышева — солистка группы «Мираж», жена Алексея Горбашова. — Прим. «Газеты.Ru») объединяют не только музыка и книги, которые мы оба любим, но и молоко, которое мы оба не переносим.

Как-то раз зимой у меня был сильный кашель, и врач порекомендовала пить теплое молоко с медом. Я принес домой бутылку молока, налил в чашку и, собрав волю в кулак, выпил залпом. Екатерина при этом зажмурила глаза и сказала, что она бы так не смогла. Она рассказала, что в детском саду не раз стояла в углу за то, что выливала молоко в рукомойник. И воспитательница каждый раз отчитывала ее за это при всей группе и жаловалась родителям.

Моя бабушка тоже заставляла меня пить вечером теплое молоко. Мне жутко не нравился вкус и запах этого полезного и необходимого для каждого ребенка продукта, но бабушку я ослушаться не мог. И вот как-то раз она налила мне молоко и вышла из кухни, а я, воспользовавшись случаем, избавился от него. Буквально через мгновение она вернулась, а я, как ни в чем ни бывало, сидел за столом, и передо мной стояла пустая чашка.

Бабушка очень удивилась, что я так быстро выпил молоко, ведь каждый раз для того, чтобы я, давясь и морщась, осилил эту несчастную чашку, требовались уговоры и танцы с бубнами, а тут за мгновение молоко таинственным образом исчезло. Она заглянула в раковину и обо всем догадалась. В угол меня никогда не ставили, но провели воспитательную беседу.

Мне было стыдно не из-за того, что я вылил в раковину целую кружку ценного продукта, а за то, что обманул любимую бабушку. Конечно, после этого случая я больше никогда молоко не выливал, но любить его от этого сильнее не стал.

Polikarpova, певица

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— Моей близкой подруге изрисовали весь этаж в подъезде ее дома разными неприятными словами. Мы сразу поняли, кто это сделал. Я предложила ей ответить неприятелям — и дорисовать на стенах фразы в адрес вандалов.

В старших классах учились девочки, которые постоянно всех задирали. Как-то раз мы оказались в их компании, решили похвастаться поступком. В школе тут же об этом узнали. Нас вызвали в полицию. Мы долго объяснялись, и все решили, что мы невиновны.

Этот случай показал мне, что не всегда людей судят честно. Я приняла решение всегда отвечать за свои слова. Но в тот раз я поступила по-другому, за что мне очень стыдно.

Mark&Artak, иллюзионисты

Марк

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— В моем детстве были популярны «Улицы разбитых фонарей». Помню, как в одной из серий бабушка у подъезда сказала проходящей девушке, что та выглядит как проститутка. Значения этого слова я, разумеется, не знал, но оно меня заинтересовало. На какой-то праздник к маме пришла ее подруга в новом красивом платье. Она улыбалась и была в восторге от наряда. За праздничным столом мамина подруга спросила меня: «Как я выгляжу?» Я решил похвастаться выученным из сериала словом. После чего я весь вечер стоял в углу. Папа тогда сказал, что значение этого слова мне не пригодится еще лет десять точно (смеется).

Артак

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— В школе на уроке искусства нам задали проект. Нужно было делиться на пары и сделать любой макет из бумаги на тему популярного фильма. За лучшую работу обещали пятерку в четверти.

На это задание давали две недели. Мы с другом выбрали фильм «Звездные войны». Не покладая рук и забыв о других предметах, мы постигали искусство оригами. Из бумаги сделали космолет, всех главных героев, солдат и даже Звезду Смерти. В час икс мы принесли готовую работу в класс. Все наши одноклассники были в шоке от увиденного. Я подумал, им понравилась наша работа, ведь мы старались и получилось очень красиво. Но оказалось, что еще у одной пары был точно такой же макет. Я разозлился, вырвал у одноклассников работу и сломал ее. Просто растоптал. В таком юном возрасте я еще не знал понятия: «Не украли, а вдохновились!».