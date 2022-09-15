Как правильно делать клизму ребенку при запоре

Для чего нужна клизма

Специалист напомнила, что клизма – устройство, с помощью которого очищают и промывают толстую кишку либо же вводят в нее лекарственные вещества.

Клизмы детям, которые страдают от запоров, делают как в стационаре, так и в домашних условиях, но в последнем случае Глушко порекомендовала делать лекарственную клизму малышу или ребенку постарше только по назначению врача.

Она посоветовала не рассматривать клизму как популярный способ наладить работу кишечника и делать ее только в крайних случаях. Во всех остальных правильнее наладить питание, обеспечить ребенку достаточный питьевой режим и физическую активность, а для детей постарше включить в рацион продукты, оказывающие мягкое слабительное действие на кишечник детей, которые страдают от запоров.

Какой водой делать клизму ребенку

Для очистительной клизмы по назначению врача педиатр порекомендовала использовать воду температурой 36-38 градусов.

Более низкая температура будет вызывать дискомфорт у ребенка, а более высокая опасна для здоровья. Такая клизма оказывает очистительное действие при запоре у малыша.

close 100% Freepik.com

Как самому сделать очистительную клизму

«Клизмы могут быть в виде резиновой груши-спринцовки или резервуара с трубкой (кружка Эсмарха). Такие клизмы большого объема не используют при лечении детей, которые страдают от запора.

Независимо от вида клизмы техника проведения должна учитывать несколько факторов. Во-первых, положение тела: важно, чтобы пациент лежал на левом боку с подтянутыми к животу коленями. Это обусловлено анатомическим расположением прямой кишки: в таком положении удобнее будет вставлять наконечник в прямую кишку и делать клизму малышу, который страдает от запора. У грудных детей положение немного другое: на спине с поднятым к животу ножками», – объяснила врач.

«Чтобы проще было вставлять наконечник в прямую кишку ребенку, страдающему от запора, его можно смазать вазелиновым маслом. Объем жидкости для однократного введения рассчитывается индивидуально и зависит от цели клизмы, вида вводимой жидкости (маслянистые, гипертонические и другие вводят в небольших объемах, в отличие от водных), также имеет значение возраст и вес пациента. Обычно объем воды для взрослого человека не превышает литра, для ребенка он значительно меньше», – рассказала Глушко.

Какой раствор использовать для клизмы

По словам Глушко, в настоящее время лекарственный раствор для проведения клизм детям, страдающим от запоров, в том числе, маленьким, не готовят в домашних условиях, а чаще используют микроклизмы, что связано с удобством применения для детей любого возраста.

Микроклизмы считаются более безопасными, чем обычные.

«Такие клизмы представляют собой тюбик с пластиковым наконечником с лекарственным веществом. Они предназначены для мягкой стимуляции стула при запорах, перед медицинскими процедурами на прямой кишке или осмотром врача-проктолога. Клизмы для нормализации работы кишечника оказывают слабительное действие, при этом их объем всего 5 мл, поэтому применение таких клизм более комфортно для детей. Их введение зачастую не предполагает смазывание анального отверстия ребенка вазелиновым маслом: достаточно выдавить каплю препарата так, чтобы она смазала кончик клизмы», – подытожила врач.