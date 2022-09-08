Анальные трещины и новая обстановка: у ребенка запор, как помочь

Педиатр и гастроэнтеролог перечислили причины запора у детей, рассказали, почему нельзя заниматься самолечением при проблеме с дефекацией, и к каким специалистам следует обратиться в первую очередь.

Причины запора у детей

По словам педиатра «СМ-Клиника» Варвары Рынейской, уплотнение консистенции стула и нерегулярное опорожнение у ребенка означает запор.

Длительная задержка в опорожнении провоцирует растяжение передней брюшной стенки и стенки кишечника, а также говорит о замедлении перистальтики кишечника.

В медицине различают органические и функциональные запоры у детей.

По словам педиатра, функциональные запоры могут заключаться в рационе питания ребенка, приучении к горшку и психологическом стрессе ребенка во время пребывания в детских садах или школах.

Органические проблемы с дефекацией включают в себя анатомические аномалии развития ЖКТ.

Рацион питания ребенка:

Как объяснила гастроэнтеролог Детской клиники МЕДСИ в Благовещенском переулке Марина Трунова, родителям детей, находящихся на искусственном вскармливании, следует сдать анализы и проверить, нет ли у малышей аллергии на белок коровьего молока.

По словам гастроэнтеролога Труновой, в более старшем возрасте из-за непереносимости коровьего белка кисломолочные продукты могут спровоцировать запор у ребенка.

«Для регулярного стула детям, находящимся на искусственном вскармливании, необходимо употребление достаточного количества жидкости и массаж живота», — отметила педиатр Рынейская.

В этом случае вместе с врачом необходимо скорректировать питание и питьевой режим ребенка.

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Приучение к горшку и стресс из-за детского сада:

В раннем возрасте важно, чтобы процесс дефекации происходил не менее раза в сутки. В противном случае задержка стула станет причиной хронических запоров у детей.

«Приучение к горшку может быть одной из причин запоров. Когда ребенок идет в сад, может повлиять ряд психологических причин: например, некомфортная обстановка или неудобный туалет. Достаточно даже один-два раза сдержать позыв на дефекацию, и это уже может привести к хроническому запору в дальнейшем», — отметила гастроэнтеролог.

Особенности строения ЖКТ:

По словам гастроэнтеролога Труновой, причиной развития запоров у ребенка может быть врожденная особенность строения желудочно-кишечного тракта. В этом случае родителям необходимо показать младенца хирургу, чтобы исключить аномалии развития, которые требуют специального лечения.

Что можно дать ребенку в качестве слабительного

Детям можно дать несколько продуктов со слабительным эффектом. Однако лекарственные препараты разрешается использовать только в крайнем случае.

«Лекарственные препараты — последнее, что мы используем для борьбы с запорами. В первую очередь нужно увеличить количество потребляемой жидкости. Дать ребенку побольше прохладной воды, компот из абрикосов, чернослива, сок сливы», — объяснила Варвара Рынейская.

Как добавила врач, родителям нужно увеличить количество употребляемой растительной клетчатки в питании ребенка.

«В крайнем случае, можно разово применить свечи с глицерином. Препараты для усиления моторики кишечника можно использовать только по назначению специалиста», — предупредила педиатр.

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Как размягчить каловые массы при запоре

Домашнее лечение и самостоятельная диагностика запоров у детей может привести к осложнениям. Поэтому при возникновении проблемы следует обратиться к врачу, а не самовольно назначать ребенку средства для размягчения каловых масс.

Средства для размягчения кала:

«Размягчить каловые массы помогут ректальные свечи, которые назначит врач, а также препараты лактулозы, которые можно принимать детям с рождения. Однако решение о назначении препаратов должен принимать только специалист!», — предупредила гастроэнтеролог Трунова.

Тем не менее некоторые родители предпочитают самостоятельно провести лечение запора у ребенка. Для этого они используют очистительные клизмы. Такой метод категорически не рекомендуется врачами. По словам Варвары Рынейской, использование клизмы возможно только под контролем медицинского персонала.

Осложнения при запоре:

«Не занимайтесь самолечением! Самолечение, как и затягивание с обращением к врачу, чревато развитием сопутствующих осложнений — при затяжном запоре возможно формирование каловых камней, расширение кишки, снижение ее чувствительности», — предостерегла доктор Трунова.

Запущенное состояние может привести к появлению у ребенка анальной трещины.

«Среди осложнений, связанных с запорами, могут быть трещинки анального отверстия. Их нужно лечить сразу и до конца. Обязательно нужно начинать с послабляющей диеты, причем стул должен быть чуть мягче, чем обычно. И лечение достаточно продолжительно, занимает порядка 1 месяца», — отметила Марина Трунова.

По ее словам, родителям не стоит задерживать поход к профильным специалистам. С проблемой помогут педиатры и детские гастроэнтерологи.