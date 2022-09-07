Как подобрать велосипед ребенку: инструкция для родителей

Осень – самое время покупать ребенку велосипед: когда сезон катания еще не закрыт, а в спортивных магазинах появились приятные скидки на модели из старой коллекции. Как подобрать велосипед ребенку, чтобы он подходил по росту и весу и прослужил несколько лет, «Газете.Ru» рассказали эксперты.

Как подобрать велосипед по росту ребенка

Руководитель категории Lifestyle в Авито Алексей Козловский в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал при выборе велосипеда для детей и подростков в первую очередь ориентироваться на диаметр колес. Эта характеристика обозначается в дюймах — 12, 14, 16, 18, 20, 24.

«Рассчитать подходящую величину можно самостоятельно с помощью следующей формулы: рост ребенка разделить на 2,5 (или умножить на 0,4) и разделить на сантиметры в дюйме (2,54 см). Например, если рост ребенка — 145 см, оптимальный размер колес будет 23 дюйма (145 * 0,4 : 2,54 = 22,8)», — объясняет Козловский. По словам эксперта, велосипед точно подходит ребенку, если его ноги полностью выпрямлены в нижней точке вращения педалей, а в самой верхней не задевают руль.

Важно учитывать, чтобы стопа упиралась в педаль, но при этом велосипедист чувствовал себя комфортно. Также ребенок должен без труда дотягиваться до руля и легко поворачивать его.

Что касается покупки велосипеда «на вырост», Козловский не уверен, что эта идея удачная: существует вероятность, что велосипед не подойдет ребенку по какому-то из параметров. Катание на таком велосипеде может закончится падениями и травмами.

Эксперт компании «Спортмастер PRO» Сергей Склизков считает, что рассмотреть покупку велосипеда «на вырост» вполне стоит. У большинства моделей для детей сейчас регулируются высота сиденья и руля. Это значит, что велосипед может легко меняться вместе с ребенком.

По словам Склизкова, перед покупкой велосипед необходимо обязательно протестировать. «Стоит проверить, насколько легко ребенку стартовать. Если не возникло проблем, кататься будет комфортно», — подчеркивает специалист.

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Сколько должен весить велосипед

Эксперты сходятся во мнении, что вес велосипеда не имеет первоочередного значения при катании. Гораздо важнее форма рамы, диаметр колес, высота сиденья и руля, а также расстояние между ними.

Вес важен, если ребенку придется часто поднимать велосипед — например, по лестнице в переходе или подъезде — а также ставить на дыбы в пассажирском лифте.

В этом случае Козловский советует руководствоваться следующей схемой: для детей до пяти лет следует выбирать велосипед весом до четырех килограммов, для детей постарше оптимальный вес агрегата — от 8 до 10 килограммов.

Какие тормоза должны быть у велосипеда

Эксперт Склизков рекомендует выбирать байк с двумя ручными тормозами, так как они работают быстрее и отличаются большей надежностью в сравнении с ножным тормозом.

Однако если такой возможности нет (ручные тормоза в категории велосипедов для детей 6-9 лет представлены обычно только в продвинутых моделях) подойдет и агрегат с ножными тормозами, которые обеспечивают остановку движения при обратном вращении педалей.

Нужны ли страховочные колеса к велосипеду для дошкольника

Модели для детей от 3 до 5-6 лет по умолчанию идут со страховочными колесами диаметром 12-16 дюймов. Они нужны, когда ребенок только учится кататься, и защищают его от заваливания и падения. Козловский обращает внимание, что при покупке велосипеда со боковыми колесами необходимо проследить, чтобы они были установлены правильным образом.

«Страховочные колеса не должны касаться земли на одном уровне с задним колесом, их нужно устанавливать выше на 1-1,5 см, чем заднее колесо, иначе малыш так и не освоит правильную езду на велосипеде», — объясняет эксперт.

Специалист Склизков согласен с коллегой, что на первых этапах обучения такие колеса — удачное решение. Однако эксперт предупреждает, что у них есть и существенный минус: когда ребенок пытается развернуться на скорости, то они не дадут сделать это достаточно эффективно.

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Стоит ли покупать велосипед с багажником и корзиной

«Корзина, если не нагружать ее чересчур сильно, — весьма полезный аксессуар, куда ребенок может сложить свои игрушки», — рассказывает Склизков.

А вот багажник, по мнению эксперта, вещь непрактичная, потому что он слишком маленький. Плюс при посадке на велосипед за него легко зацепиться ногой и упасть.

В целом главное в выборе велосипеда для ребенка, по мнению экспертов — это удобство. Второй момент, на который можно обратить внимание — это технические характеристики. Впрочем для самого ребенка (если это не подросток) они не будут иметь большого значения. Дошкольников и детей 7-10 лет гораздо больше привлекает не количество скоростей, а разные «примочки», вроде звонка, сумки или корзины.