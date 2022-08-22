Надо ли платить подростку за помощь с младшим братом или сестрой

В воспитании младших детей многие родители полагаются на помощь старших: просят ли присмотреть за сестрой или братом и даже выполнить некоторые простые ( на взгляд взрослого человека) задачи: покормить, переодеть и обеспечить безопасность. Допустимо ли рассчитывать на бесплатную помощь подростка или юному бебиситтеру все же полагается денежная плата за труд? Своим мнением с «Газетой.Ru» поделились психологи.

«Справедливо заплатить подростку за его потраченное время»

Любовь Климова, психолог, специалист по половому воспитанию, автор книги для девочек «Все, что ты хотела узнать о переходном возрасте»:

Кратковременную помощь родителям от случая к случаю во время выполнения домашней работы (приготовления обеда, уборки), вполне нормально расценивать как вклад старшего ребенка в общий «семейный котел».

Но если родители хотят пойти в кино или в ресторан, встретиться с друзьями, совершенно справедливо будет заплатить подростку за его потраченное время.

Заставлять старшего ребенка бросать свои дела или отменять планы ради присмотра за младшими детьми – это несправедливо. Свои негативные эмоции он может вымещать на младшем.

Младший ребенок заслуживает заботы и внимания от людей, которые хотят быть с ним, а не терпеть раздражение со стороны старшего брата или сестры.

Это взрослые решили родить еще одного ребенка. Старший не выбирал. У него есть собственная жизнь и увлечения. Родители не должны ожидать, что их старшие дети станут нянями для младших братьев и сестер.

Несмотря на то, что ребенок считается старшим и кажется взрослым, он все еще остается ребенком. Ему может быть сложно взять на себя ответственность за младшего и справиться со сложными ситуациями.

«Если вознаграждения будут поступать постоянно, то ребенок их обесценит»

Александр Вронский, психолог:

Можно использовать денежное поощрение за труд, но нечасто и в виде бонусов. Гораздо важнее донести до ребенка, что он – часть семьи и вносит своей помощью неоценимый вклад и поддержку в ее часть. И вот тут возможно показывать, что за особо сложную работу он может получить вознаграждение. Это учит подростка, с одной стороны, узнавать цену деньгам, с другой – мотивирует участвовать в семейной жизни.

Но если эти вознаграждения будут поступать на постоянной основе, то рано или поздно ребенок либо обесценит их, либо поймет, что он получает слишком мало за свою работу — например, за уход за младшим братом.

Каждая семья уникальна. Некоторые родители очень хотят научить детей трудолюбию, с ранних лет показать, что деньги зарабатываются трудом. Конечно, это нужно и важно. Но гораздо важнее показать, что главное – быть частью семьи.

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«Помогать с младшими детьми подростки должны только на добровольной основе»

Юлия Токарчук, психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ:

Практика оставления младших детей под присмотром старших широко распространена в нашей стране. Часто родители вменяют эту функцию присмотра подросткам в качестве домашней обязанности: «Ты присмотри за сестрой, а я пока в магазин схожу». А потом, когда младшая сестра за время отсутствия взрослого упала и ударилась, родители спрашивают с подростка по всей строгости. При этом забывая, что они оставили ребенка с ребенком, да еще и в принудительном порядке. В такой ситуации подростки воспринимают младших детей как обузу. Этот сценарий будет негативно сказываться на их дальнейших взаимоотношениях.

Разумеется, старшие дети могут время от времени присмотреть за младшими, когда возникает такая необходимость. Однако делать это они должны исключительно на добровольной основе.

И в любом случае важно понимать, что ответственность за жизнь и здоровье обоих все равно лежит на вас.

Если же вы хотите оставлять подростка в качестве постоянного бебиситтера, эта работа должна предварительно оговариваться и оплачиваться.

Так вы продемонстрируете подростку, что уважаете его личное время и пространство. Плюсом для подростка будет возможность заработать карманные деньги. Плюсом для родителя – другой уровень ответственности, который принимает на себя подросток, получив оплату за свою работу.

«Платный бебиситтер в лице подростка – скорее, ошибочное решение»

Любовь Григорович, заведующая кафедрой психологии образования Московского института психоанализа, доктор психологических наук, профессор:

Деньги – всегда непростой вопрос, особенно в семье. Некоторые родители используют деньги в воспитательных целях: платят детям за оценки, вымытую посуду, выброшенный мусор.

Подростки знают, когда и за что они могут получить деньги. Часто в семье обсуждаются вопросы о том, на что подросток хочет потратить деньги. В целом такая практика может быть успешной, если только деньги не становятся единственным мотивом учебы или домашнего труда. Это надо очень четко контролировать.

Совсем другое дело – присмотр за младшими братьями, сестрами.

Платный бебиситтер в лице подростка – скорее, ошибочное решение. Ведь отношения между братьями и сестрами носят эмоциональный характер, дают ощущение родственности и близости.

Деньги же, являясь классическим материальным стимулом, в лучшем случае работают на формирование обязательности и рациональности, что абсолютно несовместимо с семейными чувствами.

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«Когда члены семьи помогают друг другу, вопросов об оплате не возникает»

Джейсон Грин, психолог:

Начну с того, что старшие дети не обязаны сидеть с маленькими. Это подтвердили исследования психологов. Специалисты утверждают, что в подростковом возрасте ребенку самому нужна поддержка, поэтому организация досуга младших братьев или сестер – не их обязанность.

Однако когда члены семьи помогают друг другу, вопросов об оплате вовсе не возникает.

С подростком вполне можно договориться и предложить что-то в качестве вознаграждения: «Ты не мог бы посидеть с братиком пару часов, я хочу сходить в салон. По дороге обратно куплю твое любимое печенье и что-то к чаю».

Или «Пожалуйста, побудь с сестрой, меня срочно вызывают на работу. Постараюсь вернуться пораньше и посмотреть с тобой фильм».

Не стоит устанавливать фиксированную цену за посиделки с детьми. Отношения с подростком не должны перерасти в сделочные.

Пример корректной беседы:

– Мне сегодня вечером надо будет уехать по делам, пожалуйста, посиди с сестрой.

– Хорошо, посижу. Завтра я собираюсь в кино с подружками, можешь дать мне деньги на билет?

– Договорились!

Такой уговор не выглядит как сделка ни с той, ни с другой стороны – ребенок и родитель получили желаемое.

«Заправить свою кровать и посидеть с братом или сестрой – это очень разные обязанности»

Елена Кадирова, семейный психолог, эксперт телеканала «Мама»:

Для ответа на этот вопрос необходимо отталкиваться от ситуации, так как однозначного ответа для всех семей просто нет. Бывает, что на няню нет денег; бывает, что маме хочется иметь два-три часа для себя; бывает, что в семье не доверяют няням, потому что она посторонний человек; бывает, случилась форс-мажорная ситуация, и маме нужно одноразово в срочном порядке отлучиться на какое-то время.

Во всех этих случаях стратегия поведения родителей может быть разной, но следует выделить несколько общих моментов, которые помогут выйти из них максимально полезно для каждого из членов семьи:

— Стоит обсудить с подростком ваше желание оставить с ним младшего брата или сестру. Если вы хотите делать это на регулярной основе, то нужно проговорить периодичность, длительность, конкретные дни, когда потребуется помощь. Также нужно понять, есть ли у подростка время и желание это делать. Почему это важно? Потому что функции заботы о ребенке (и старшем, и младшем) лежат все-таки на родителях. И несмотря на то, что старший ребенок уже не малыш, он все еще остается ребенком. Кажется, что побыть с младшим – это так легко, но на самом деле вы на какое-то время передаете функции взрослого человека подростку. Если делать это слишком часто, то он может, во-первых, не справиться с таким грузом ответственности психологически, а, во-вторых, не сможет выполнить те возрастные задачи, которые стоят перед ним, как перед подростком.

— Нужно обсудить поощрение за эту работу. Это могут быть деньги или дополнительные привилегии. Многие родители могут опасаться того, что тогда ребенок будет требовать оплату за все остальные домашние дела. Но тут важно помнить, что заправить свою кровать и посидеть с братом или сестрой – это очень разные обязанности. Присмотр за ребенком – это не про навыки самообслуживания, которые ребенок должен выполнять ежедневно.

— Необходимо убедиться, что подросток знает, что ему делать со своим младшим братом или сестрой: как покормить, как уложить спать, как носить ребенка, особенно, если он совсем маленький. Для подростка все эти вещи могут быть неочевидными, но часто мы об этом забываем. Поэтому заранее покажите, как нужно обращаться с младшим братом или сестрой, пусть подросток попробует покормить или поменять памперс при вас, а уже потом оставляйте его с ребенком наедине.