После отпуска с подругой-транжирой мне пришлось взять кредит в банке

Согласно результатам исследования группы Qiwi, средний чек на путешествия за последний год у россиян увеличился более чем вдвое. Читательница «Газеты.Ru» уверена, что в ее тратах виновата расточительная подруга. Менеджер из подмосковного Фрязево рассказывает, как чужое транжирство превратило ее отдых в кошмар.

Говорят, чтобы узнать человека как следует, надо с ним съездить в отпуск или поссориться. В моем случае первое привело ко второму, да еще и к долгам. А все так хорошо начиналось.

Отдохнем бюджетно и весело

С Мариной мы были соседками по даче, а подружились, как это бывает, на почве детей. У наших дочерей-школьниц оказалось много общего, да и по характеру девочки сошлись. Как ни странно, моя спокойная и тихая Соня отлично ладила с шумной и эмоциональной Мирой.

Однажды, когда Марина зашла забирать дочку из гостей, я пригласила ее на чай и мы разговорились. Через два дня я получила ответное приглашение на кофе. Марина производила впечатление доброго и отзывчивого человека, с ней было интересно, и мы стали общаться все больше и больше, в том числе, и вне дачного сезона. Переписывались, выбирались вместе то с девочками в Планетарий, то вдвоем – в театр или СПА.

Обычно я езжу в отпуск с дочкой и мужем, но в этом году он не смог вырваться из-за работы. Когда я рассказала об этом Марине, она предложила отдохнуть впятером: ее муж терпеть не мог жару, и им с Мирой и младшим сыном Костей было не привыкать к поездкам в мамско-детском коллективе.

Я предупредила, что не могу позволить себе дорогой отпуск и Марина понимающе кивнула: у самой со средствами туго, поэтому отдыхать будем бюджетно, но весело. Эх, надо было мне уточнить, что в ее понимании «бюджетно».

Я не нищеброд, чтобы на всем экономить

Сначала все шло довольно гладко – мы выбрали дешевые билеты в Сочи и простенький отель. Но уже в аэропорту Марина проявила себя: в «Дьюти фри» купила Мире какую-то кепку, которая той понравилась, набор шоколадок и духи себе, машинки Косте. Как она сообщила, для настроения. Мое собственное настроение испортилось – подруга, не моргнув, потратила на полную ерунду сумму, на которую мы с Соней рассчитывали жить несколько дней. Кроме того, Соня грустно поглядывала на подарки Миры. Хотя та и поделилась с ней сластями, дочь явно расстроилась.

Но настоящий кошмар начался в Сочи. Отельные завтраки показались Марине унылыми, и она стала заказывать еду отдельно: то круассаны, то капучино, то мороженое.

Чтобы не расстраивать дочь, я разрешила ей выбирать блюда из основного меню, а сама ела отвратную бесплатную овсянку, уверяя, что она мне нравится.

Такси Марина признавала только «комфорт», а ведь мы делили его стоимость пополам. Когда я заикнулась, что меня устроит и «эконом», Марина с недоумением посмотрела на меня. Там ведь пахнет, и музыка ужасная, и водители хамят. Если мне дорого, она заплатит сама – без проблем.

Понятное дело, на это я согласиться не могла, у меня все-таки есть чувство собственного достоинства. Мы с Соней не бедные родственницы, просто я не хочу тратить деньги на ненужную ерунду. Говорить мужу о том, как проходит мой отпуск, было неловко. Пришлось занять денег у мамы – размах, с которым Марина отдыхала, был мне не по карману.

В конце концов я поняла, что подруга начала меня раздражать.

Особенно, когда подсчитывала траты и всплескивала руками: как же дорого отдыхать в России, никаких денег не хватит, и куда они только уходят. Удивительно, как она не видела, куда: на ненужные сувениры, на еду втридорога на пляже, на десерты, которые Мира даже не доедала, идиотские ковбойские шляпы и мороженое для Кости, у которого на щеках уже цвел диатез.

Раздражение явно было взаимным.

Когда мы поехали в аквапарк и я взяла с собой воду и бутерброды, Марина меня только высмеяла: она не нищеброд, чтобы на всем экономить.

И глазом не моргнув, купила там Мире новые шлепки, которые той понравились, шарик, сладкую вату и еще какой-то ерунды.

К концу отдыха мы разговаривали друг с другом сквозь зубы и то ради девочек. Из аэропорта Марина уехала на такси, а я – на экспрессе. После отпуска не списывались ни разу. От общих знакомых знаю, что Марина всем рассказывает о моей невероятной жадности, но это меня не волнует. Куда больше расстраивает, что нужно объяснять Соне, почему мы больше не поедем отдыхать с Мирой, брать кредит в банке и выплачивать долги.