Собрать детей в школу стоит как отдых в Анапе на двоих

Минимальный набор вещей для первоклассника, по самым скромным подсчетам (данные «Авито»), обойдется в этом году в 20 тысяч рублей. А когда в семье двое школьников, пусть и не первоклассников, траты увеличиваются. Врач из Забайкалья рассказала, как в августе ее семья оказалась перед выбором: купить детям хорошую одежду и канцелярские принадлежности или съездить на десять дней в Анапу.

Потолок моей зарплаты — 45 тысяч рублей. Для нашего региона это отличные деньги. У мужа доход в среднем чуть больше, но выплаты нерегулярные: то пусто, то густо.

Мы всегда покупали путевки на море заранее: минимум за 2-3 месяца. Но в этом году, напуганные экономической ситуацией в России и мире, решили не отдыхать вовсе. Передумали в последний момент. В двадцатых числах июля муж попросил меня мониторить гостиницы в Анапе: мол, съездить хотя бы на несколько дней. Все-таки весь год работали, заслужили. У меня как у врача отпуск большой, и часто я ездила с детьми на море на целый месяц. Но не в этом году.

Пять дней ушли на поиск чего-то подходящего. На наш бюджет (до 150 тысяч рублей) ничего нормального не было. Не хотелось жить в клоповнике у бабушек.

Если уж ехать, то в хорошее место: со своим пляжем и большой территорией, трехразовым питанием. В турагентстве под мой запрос выдали космические для нас суммы (от 250 тысяч рублей).

Мы взяли несколько дней для раздумий. В конце концов можно расчехлить заначку или взять в долг у родственников.

Приблизительно в то же время, когда мы размышляли об отдыхе, активизировались родительские чаты. В этом году раньше обычного — уж не знаю, с чем это связано. Учительницы (у меня двое ребят — второклассник и пятиклассник) прислали перечень необходимых вещей к новому учебному году. Обычные списки: школьная форма, спортивный костюм, столько-то тетрадей, учебники, канцелярка и т.д. За лето мои пацаны подросли. Получив сообщения, я стала прикидывать, что у нас есть, а что надо докупить. Второкласснику: всю канцелярку, новую форму (хотя бы два-три комплекта), обувь на сменку, кроссовки. Старшему: все то же самое плюс новый рюкзак (с малышовым он уже не пойдет). Родители закинули информацию, какие рабочие тетради понадобятся. Точно знала, что придется брать учебники английского — причем для обоих. В школе пособия, конечно, есть — но современные учебники английского предполагают, что ребенок пишет прямо в них. Хочешь новенький экземпляр, который не будет исписан, покупай сам (один такой набор — учебник по иностранному плюс рабочая тетрадь — обойдется в две тысячи).

Вечером устроили семейный совет. Муж попросил меня приблизительно посчитать, сколько денег уйдет на «обмундирование» — я сразу выдала, что не меньше сорока тысяч. Супруг опешил. Каждый год одно и то же. Перед первым сентября он становится таким наивным: удивляется, что собрать детей в школу «очень дорого» (с ударением на первое слово). Мы встали перед дилеммой: съездить в нормальный отпуск или собрать детей в школу.

В такие моменты ощущаю нас нищими. Это такой унизительный выбор, которого в идеале быть не должно. Мы заслужили и отпуск! Но и чтобы дети ходили в обносках или в синтетике, я не позволю.

В итоге условились так: я покупаю все к школе, а дальше действуем по ситуации.

Первым делом решила набрать в корзину тетради, ручки, пеналы, карандаши, альбомы, папки и т.д. — получилось что-то около 3 тысяч на двоих. Новенький рюкзак с ортопедической спинкой, анатомическими лямками и не «стремный», как скажет сын, взяли за 5 тысяч. На той же неделе поехали за формой и обувью — минус 43 тысячи. Это мы еще очень экономно закупились. Покупаю детям не самые дешевые варианты, но и не дорогие. Пара обуви, например, в пределах 2000-2500 тысяч на младшего, 3000-3500 на старшего (он уже отрастил себе «лыжи», в детском отделе не отоваришься).

В общем, к 30 июля, когда большая часть вещей была куплена, и я подвела итоги: на все про все было потрачено около 55 тысяч рублей. «Прощай, морюшко», — уже крутилось в моей голове. Ведь непосредственно к школе будут еще какие-то траты: цветы, чаепития и так далее. Я ужасно расстроилась.

У мужа был более оптимистичный настрой. Он тот человек, который успокаивает словами «безвыходных ситуаций не бывает», «мы что-нибудь придумаем», «даст бог зайку, даст и лужайку».

«Лужайка» нам все-таки в этом году досталась, но пришлось влезть в долги. Мы нашли более или менее приемлемый вариант отдыха за 130 тысяч. Треть суммы у нас была, «запасники» решили не расчехлять, поэтому заняли часть суммы у брата мужа, а часть у моей мамы — ее кровные, накопленные с пенсии. Так и живем.