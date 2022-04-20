Как усыновить ребенка: что делать одиноким родителям и какие пособия платят усыновителям

Усыновление ребенка – процедура сложная, как в психологическом, так и в бюрократическом плане. Что необходимо знать кандидатам в опекуны или усыновителям, «Газета.Ru» спросила у экспертов из благотворительных фондов, занимающихся темой сиротства, и общественников, оказывающих психологическую и юридическую помощь принимающим семьям.

Вопросы процедуры усыновления регулирует Постановление Правительства РФ №423 от 18 мая 2009 года. В нем прописано, какие документы необходимы, в какие сроки все происходит и т.д.

Какие документы нужны, чтобы усыновить ребенка

Второй шаг после ознакомления с постановлением – визит в органы опеки и попечительства по месту регистрации.

Там кандидату в усыновители расскажут, какие документы необходимо предоставить лично, а какие органы опеки запросят самостоятельно.

Первый и главный документ – это заявление о желании стать усыновителем или опекуном. К нему прикладывается медицинское заключение о состоянии здоровья. Представитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что потенциальный усыновитель должен подтвердить отсутствие туберкулеза, инфекционных заболеваний, ВИЧ-инфекции и психических расстройств. Он не должен состоять на учете у нарколога. Также закон запрещает брать под опеку детей людям, которые страдают раком третьей и четвертой стадии.

В перечень основных документов входит справка, подтверждающая наличие у семьи дохода. Причем, как уточнили на горячей линии фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», опекуном может стать один из семейной пары, но при этом в документах можно указать совокупный доход обоих членов семьи (даже если второй не собирается усыновлять или брать под опеку ребенка).

В зависимости от региона проживания требования к доходу отличаются, так как привязаны к величине прожиточного минимума в этом регионе. «Чтобы понять, при каком доходе вам дадут разрешение взять ребенка, нужно умножить прожиточный минимум в вашем регионе на каждого члена семьи, включая ребенка, которого вы берете под опеку. Если семья из Москвы – мама, папа, у которых есть кровный ребенок – хочет взять еще одного малыша – то нужно умножить 18 тысяч с копейками на четыре, и вы получите сумму, наличие которой необходимо подтвердить документально», — объяснили в фонде.

Доказать стабильный доход можно справкой с места работы формы 2-НДФЛ, справкой из приложения «Мой налог» (для самозанятых), декларацией 3-НДФЛ, поданной в налоговую (для индивидуальных предпринимателей). Альтернативой этим документам является выписка о наличии банковских вкладов на человека, который планирует стать опекуном.

В перечень обязательных документов входит справка об отсутствии судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления.

«Кандидату откажут, даже если судимость давно погашена, а с того времени прошло 30-40 лет», — объяснили в фонде «Волонтеры в помощь детям сиротам».

Необходимо предоставить документ о наличии жилья. Это может быть бумага, подтверждающая право собственности, или документ, подтверждающий право пользования жильем (допустимо, если семья размещается в муниципальном жилье по договору соцнайма или живет в квартире по договору аренды).

Если кандидат в усыновители не состоит в браке, то понадобится его свидетельство о рождении. В случае официального брака – копия свидетельства о заключении брака, а также согласие супруга или супруги на усыновление (опекуном или усыновителем может стать только один из супругов). Люди, не состоящие в официальных отношениях (сожительствующие), не могут усыновлять одного и того же ребенка.

Также опека попросит документ, подтверждающий, что кандидат прошел обучение в Школе приемных родителей. Если опекунами ребенка хотят стать оба супруга, то каждый должен пройти обучение в Школе и собрать одинаковый пакет документов.

В свободной форме нужно изложить свою биографию: указать состав семьи, рассказать об опыте работы и т.д. – важно указать все, что положительно характеризует будущего родителя. Например, если кандидат когда-либо проходил педагогическую практику, стоит упомянуть об этом.

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Где взять ребенка на усыновление

Есть три ступени, где содержится информация о детях, оставшихся без попечения родителей. Первая – это территориальные органы опеки, которые занимаются выявлением этих детей.

«Допустим, женщина родила и сбежала из роддома. Роддом сообщает о ситуации опеке, к территории которой он относится. Далее сотрудники опеки разыскивают мать и ее родственников. Если поиски не увенчались успехом, или женщина и ее родственники отказываются от младенца, то опека должна предпринять меры по устройству ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью: сообщить информацию о нем кандидатам, которые стоят в очереди», – объяснили на горячей линии благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Если у местных органов опеки не получается устроить ребенка самостоятельно, то они направляют информацию в региональный банк данных. Эта организация предоставляет сведения кандидатам, ведет личный прием.

Третья ступень в структуре устройства детей в семью – это федеральный оператор, куда стекается информация от всех региональных операторов. Устройством одного ребенка одновременно занимаются на всех трех уровнях.

Что нужно для того, чтобы взять ребенка из дома малютки

Если потенциальные родители ищут малышей до года, то, по словам представителя фонда, кандидатам надо обращаться в местные органы опеки, так как такие дети быстро находят принимающие семьи, информация о них редко доходит до региональных и федеральных реестров.

«Стоит вести работу с органами опеки на местах – лучше не с одной организацией, а с несколькими, на территории которых находятся родильные дома, детские больницы, детские дома, куда помещают искомого ребенка», — объяснили в фонде.

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Важно понимать, что напрямую в детское учреждение обратиться не получится. Посещать Дома ребенка могут волонтеры от благотворительных фондов, но это не входит в алгоритм устройства ребенка в семью.

«Алгоритм устройства всегда один и тот же: опека, сбор документов, школа приемных родителей, получение заключения о возможности быть опекуном, поиск ребенка», — подчеркнули в фонде. Только когда кандидаты получают направление для знакомства с ребенком, они могут официально поехать в детское учреждение: познакомиться с малышом, изучить его меддокументы, личное дело. После этого можно написать заявление о приеме ребенка в семью или продолжать свой поиск.

Документы, которые собирают кандидаты, действуют два года.

Как взять ребенка из детского дома одинокой женщине

По закону человек, проживающий один и не состоящий в браке (как мужчина, так и женщина), могут усыновить или взять ребенка под опеку, если пройдут Школу приемных родителей и предоставят пакет документов.

Руководитель проектов РРОО «Ассоциация приемных родителей» (Рязанская область) Марина Преображенская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что не встречала дискриминации одиноких женщин, которые хотят взять ребенка из детского дома. Она отметила, что это вполне нормальная практика. Также, по наблюдениям Преображенской, в последнее время все больше одиноких мужчин также изъявляют желание стать приемными отцами: «В последнем наборе Школы приемных родителей есть сразу несколько мужчин до 35 лет, которые хотят взять ребенка». Преображенская подчеркнула, что, по ее мнению, никакого предубеждения в отношении таких кандидатов быть не должно.

В фонде «Волонтеры в помощь детям-сиротам» считают, что опека более тщательно проверяет одиноких мужчин, так как это не очень частая история, когда мужчина берет под опеку детей.

Председатель Региональной общественной организации приемных семей Республики Татарстан «Мы вместе!» Светлана Елакова в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что, как правило, у одиноких женщин не возникает сложностей с усыновлением. А вот с одинокими мужчинами сложнее. «Я не встречала в регионе таких случаев. Возможно, это связано с нашим менталитетом, традициями. У нас есть семьи, где отцы сами воспитывают детей, но изначально эти дети приходят в полную семью. Есть случай, когда женщина и мужчина усыновили четверых детей. Помимо них у них еще был кровный ребенок. Потом они разошлись, и кровный ребенок остался жить с матерью, а остальные ребята с отцом», – поделилась Елакова.

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Сколько платят за усыновление ребенка

Размер всех выплат и пособий на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на семейные формы воспитания, устанавливается законодательством субъекта. Единых размеров, установленных на федеральном уровне, сейчас нет.

«Было бы хорошо, чтобы ежемесячная выплата замещающей семье была не ниже МРОТа», — поделилась с «Газетой.Ru» руководитель фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова.

Она рассказала, что вся информация по выплатам и иной помощи, которая оказывается опекунам, попечителям, приемным родителям и усыновителям, размещается, как правило, на сайте органа, в чьем ведении находится орган опеки и попечительства. В частности, подобная информация по Москве размещена на сайте «Моя новая семья».

Наиля Новожилова перечислила гарантированные выплаты, которые получает семья:

- единовременное пособие при передаче ребенка в приемную семью;

- ежемесячная выплата на содержание детей, переданных в приемную семью;

- ежемесячная компенсация на возмещение расходов по коммунальным услугам, за пользование телефоном (только в отношении жилья, где проживает семья с детьми);

- ежемесячная выплата детям-сиротам (ее вид зависит от статуса ребенка);

- ежемесячное вознаграждение приемным родителям;

- материальная помощь приемной семье (регулярность выплаты определяется регионами).

По словам руководителя фонда «Арифметика добра», льготы везде будут разные, так как они оплачиваются из бюджета субъекта. Нормативы предоставления основных льгот утверждены на федеральном уровне Постановлением Правительства РФ №1117.

«Есть регионы, где выплаты составляют 4 000 в месяц, а где-то выплачивают по 20 000 руб. в месяц замещающему родителю», – поделилась Новожилова.

Представитель фонда «Волонтеры в помощь детям сиротам» подтвердил, что выплаты могут разительно отличаться от региона к региону. Так, Москва предоставляет довольно неплохие меры поддержки. Усыновитель получает единовременное пособие в размере 20 472 руб., а также ежемесячные выплаты – их размер зависит от возраста ребенка, его группы здоровья и количества проживающих в семье приемных детей (суммы варьируются от 18 937 до 31 561 руб.). Информацию о выплатах следует узнавать в территориальных органах опеки.

Кроме того, в некоторых регионах семья может получить нематериальную помощь, заключив договор о сопровождении с уполномоченной организацией (как правило, это учреждение соцзащиты), специалисты которой (социальные педагоги, психологи, юристы) будут консультировать семью по правовым вопросам, оказывать психологическую помощь, помогать решать конфликты и т.д.

Если у кандидатов в приемные родители возникли сложности в оформлении документов, вопросы, связанные с процедурой усыновления, то на территории Российской Федерации работает бесплатная горячая линия благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»: 8-800-700-88-05.