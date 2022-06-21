«Один наркоз и выглядишь как до родов»: мать рассказала о популярной пластической операции

Согласно опросу, проведенному компанией Rambler, 86% россиянок недовольны своим телом. Не секрет, что после беременности и родов фигура меняется не в лучшую сторону. Руководитель направления пластической хирургии сети клиник «Семейная», профессор, д.м.н. Олеся Старцева рассказала «Газете.Ru» о популярной операции Mommy Makeover, во время которой проводится комплексная коррекция фигуры.

По словам врача, вернуть прежнюю фигуру после родов хотят многие женщины. И дело не только в лишнем весе – беременность и лактация сильно влияют на работу гормональной системы и обмен веществ, потому часто после родов фигура меняется полностью.

Все и сразу

«Сейчас при восстановлении фигуры популярен комплексный подход, когда женщина может сразу же максимально эффективно и быстро устранить появившиеся недостатки. Одним из таких комплексов является Mommy Makeover (переводится как «мамино преображение»). В него входит коррекция груди и формы живота, липосакция проблемных зон и интимная пластика. И хотя каждая операция в отдельности уже давно известна, Mommy Makeover можно назвать новым явлением в сфере пластической хирургии, поскольку все это делается в один этап: одна предоперационная подготовка, один наркоз, один восстановительный период», – рассказала хирург.

Подготовительная работа

Старцева напомнила: для того, чтобы коррекция прошла максимально эффективно, важно соблюдать все правила подготовки. Mommy Makeover проводится строго через 4-6 месяцев после завершения лактации или после родов, если женщина не кормила грудью.

Специалист посоветовала не торопиться с операцией, поскольку после родов организму необходимо восстановиться.

«В подготовительный период необходимо придерживаться здорового образа жизни, больше двигаться. Конечно, режим молодой мамы имеет свои особенности, но прогулки и физические упражнения в него можно и нужно включить. Хорошо подходят кардионагрузки – несколько упражнений на свежем воздухе помогут не только подтянуть фигуру, но и снизить риск возникновения послеродовой депрессии.

Также нужно обратить внимание на диету. Рекомендации здесь стандартные: поменьше простых углеводов (прежде всего, мучного), достаточное количество белка, витаминов, микроэлементов и аминокислот, участвующих в синтезе коллагена», – посоветовала Старцева.

При наличии диастаза прямых мышц живота и/или грыжи хирург порекомендовала носить бандаж (время его носки определяется вместе с врачом) и ежедневно выполнять в нем физические упражнения – таким образом организм адаптируется к предстоящему хирургическому вмешательству.

Дальнейшие этапы подготовки схожи с любым предоперационным периодом и включают сдачу анализов, УЗИ молочных желез, (при выявлении изменений в молочной железе потребуется дополнительная консультация врача-маммолога), УЗИ органов брюшной полости, консультацию гинеколога.

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«Восстановление после операции занимает около трех месяцев, но плюс в том, что реабилитация после нескольких операций не превышает сроки реабилитации каждой из операций в отдельности. Это один общий наркоз и один восстановительный период!

Как и после любого хирургического вмешательства, здесь возможны осложнения: как недовольство результатом (например, не нравится новая форма груди), так и осложнения – расхождение швов, появление гематом.

Но это не типовые осложнения, а некие ЧП, которые случаются редко», – добавила врач.

«Возможно, у кого-то получается принимать себя такой, как есть»

Пациентка Ирина Владимирова из Москвы (имя по просьбе героини изменено), в разговоре с «Газетой.Ru» поделилась, что родила первого ребенка после сорока.

«Считается, что где-то через год после родов организм женщины восстанавливается, но я убедилась на своем опыте, что он восстанавливается далеко не полностью. Как правило, и грудь, и живот рожавшей женщины выглядят совсем иначе, чем у нерожавшей. В моем случае ситуацию усугублял возраст – в 20 и 40 восстановление идет разными темпами, и вес – за беременность я много набрала», – вспоминала Ирина.

Она добавила, что не воспринимала операцию как легкую. «Конечно, я понимала, что Mommy Makeover это не курс массажа, что будет страшно и какое-то время больно, что могут быть осложнения – все-таки речь идет о полноценной операции, точнее, о нескольких сразу.

В моем случае это была абдоминопластика (пластика живота) и подтяжка груди, но это не единственный вариант.

Кто-то делает еще и липосакцию, кто-то – интимную пластику», – рассказала она.

По словам Ирины, она не жалеет о своем решении: «Сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что результат того стоит. Врачи говорят, что «мамино преображение» – одна из самых «благодарных» операций. Во-первых, и сама женщина, и окружающие, замечают результат.

И во-вторых, этот результат, как правило, нравится. Я довольна тем, как моя фигура выглядит и в узком платье, и в купальнике. Возможно, у кого-то получается принимать себя такой, как есть, и не расстраиваться из-за торчащего живота или не очень упругой груди. Но если нет, какой смысл переживать и носить балахоны, когда можно выглядеть так, как нравится», – закончила героиня.

«И оказывается, что дело не в груди, а в мужчине»

По мнению психолога Натальи Петровской, когда речь идет о внешних улучшениях, многое зависит от честности человека с собой. «Скажем так, если проблема вовсе не в размерах и форме губ (носа, живота, ягодиц — чего угодно) — то и операция ничего внутри (в голове) не поменяет. Такой человек следом найдет другую причину быть недовольным собой и несчастливым внутри своего тела. Но случается и так, что объективно нужно убрать то, что вызывает смущение, не нравится и раздражает. Скажем, некрасивый шов, шрам после аварии, в интимной сфере иногда требуется коррекция. Тогда да, проще сделать пластику или (в последнее время очень распространено) — красивую татуировку на том месте, где след от операции (того же кесарева сечения, например)», – рассказала психолог.

Она выразила мнение, что нормальный хирург никогда не выполняет всех желаний человека, который пришел за пластикой. «Этично — подчеркивать индивидуальность внешности, улучшать деликатно и в рамках здравого смысла. Скажем, худенькой миниатюрной девушке совершенно не нужен бюст пятого размера. А вот упругая «двоечка» будет смотреться уместно.

Губы можно сделать слегка более пухлыми, а вот накачивать «пельмени» — неправильно и пошло», – объяснила специалист.

Она добавила, что решаться на перемены — это хорошо, так же, как пользоваться современными технологиями для улучшения своей внешности.

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«Мы же спокойно относимся к декоративной стоматологии, парикмахерским процедурам, макияжу и так далее. Но если не получается понять, а зачем, собственно, это улучшение, то стоит сперва посетить психолога и разобраться с принятием себя. Потому что вполне возможен вариант такой:

– Я хочу новую красивую грудь.

– Зачем?

– Чтобы меня любил мой мужчина.

И оказывается, что дело не в груди, а в мужчине. И его чувствах. Или — еще чаще — в женщине и ее отношении к своему телу, в принятии. Порой бывает, что мужчина вполне счастлив с грудью своей избранницы (пускай и совершенно неидеальной), а вот сама дама очень страдает от того, что ей кажется некрасивым.

А если эта самая грудь объективно может быть улучшена (подтянута и подкачана), но и без этой процедуры в паре царит гармония и любовь — то вот тогда вполне можно на пластику», – заключила психолог.