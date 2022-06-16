«Вместе сделали ребенка, вместе родили»: что думают матери о партнерских родах

Одни мамы считают партнерские роды жизненной необходимостью и большим счастьем для обоих супругов, другие недоумевают, зачем в этом интимном процессе участвовать кому-то еще, кроме акушеров и врачей. Корреспондент «Газеты.Ru» поговорила с пятью женщинами из разных регионов России, которые поделились мыслями о партнерских родав и рассказали, почему они жалеют об упущенном опыте, или почему ни при каких обстоятельствах не согласились бы на такой «эксперимент».

«Муж сначала был в шоке. Потом смирился. Потом обрадовался», – Юля, 30 лет, один ребенок, Московская область

— Почему я выбрала партнерские роды? Других вариантов не вижу, плюс муж – это огромная и важная поддержка, которая на родах очень и очень нужна. Не пошел бы он – пошла бы мама или сестра. Вместе сделали ребенка, вместе родили. Как иначе?

Муж сначала был в шоке. Потом смирился. Потом обрадовался. Потом прослушал курс и понял, что возможно, это его последний шанс в жизни увидеть своими глазами «как рождается человек». И сам туда захотел. Это было в разгар ковида, мы настолько были настроены рожать вместе, что если бы закрылись все роддома на партнерские роды – родили бы дома. Он, к слову, сам перерезал пуповину и первым взял ребенка на руки, так как мне было совсем не до этого.

Отношение мужа ко мне не изменилось, мое к нему тоже. Да, в родах очень много интимных, не самых красивых или даже диких моментов, и что? Зачем мы тогда нужны друг другу, если даже это не можем пройти вместе без психических травм? А что делать в старости когда все это может повториться только уже на фоне какой-то болезни, когда человек, извините, писает под себя?

Хотя, возможно, отношение изменилось – стало более трепетным. У мужа до сих пор иногда наворачиваются слезы на глазах, когда он вспоминает «что именно мы вместе прошли».

А как он общается с женщинам по поводу родов, это вообще умора – на равных абсолютно, слушает, рассказывает о своем опыте, понимает их.

«После третьей беременности и сложных третьих родов, я поменяла мнение», – Дина, 43 года, трое детей, Москва

— Когда я рожала первого ребенка, была категорически против партнерских родов. Считала, что это абсолютно женский процесс. Я не стеснялась присутствия родного человека, но думала, что в эти моменты должна быть один на один с процессом, со своим телом и ребенком.

Я была уверена, что присутствие родного человека меня сильно расслабит, у меня не получится сконцентрироваться, и я не смогу сделать для своего ребенка все то, что должна. Ведь для него этот путь более сложный, чем для матери. Но после третьей беременности и сложных третьих родов, я поменяла мнение. Я поняла, что в эти моменты очень нужна как психологическая, так и элементарная помощь.

Например, когда идут схватки, важно, чтобы отвлечься от боли, себя чем-то занимать: разговаривать с собой, слушать музыку, ходить, пытаться расслабиться любыми возможными методами. Важно, если кто-то поможет с этим и разделит с тобой сложный процесс схваток. Если тебе делают эпидуральную анестезию, ты не можешь ходить – а очень хочется отвлечься от боли и ходить, и что-то делать, переключаться – и в этот момент важно, чтобы рядом был комфортный для тебя человек, который не будет суетиться и паниковать, а отвлечет, подержит за руку, сделает массаж, подаст воды, успокоит, поможет дойти до туалета.

На первых родах рядом со мной была тяжелая роженица – к слову, у меня тоже были не самые простые роды – и к ней ушла вся бригада. Я осталась один на один с врачом, а ребенка должен принимать акушер. В общем я начала рожать в предродовой, роды пошли непредсказуемым путем.

Если бы рядом был родной человек, то он смог бы элементарно дойти до врача, акушера, настоять на единых правилах для всех, помочь в ситуации, когда женщина не в силах что-то решать кроме одного важного для нее и ребенка процесса. Именно в такие моменты рядом должен быть тот, кто поддержит и защитит.

Ну, и самое важное во всем этом – это желание поделиться радостью и чудом с родным человеком, разделить счастье с ним.

«Отличная тема – иметь недалеко неравнодушного человека», – Соня, 35 лет, один ребенок, Иркутск

— Партнерские роды – это круто, но не потому, что кто-то держит тебя за руку и вы с этим кем-то (вероятно, отцом ребенка) сможете разделить момент явления на свет новой жизни. Да ну, нет. Какое уж там явление, какое уж там разделить... Вообще бы никогда не пригласила никого в этом как-то участвовать и сама бы не стала.

Но. Отличная тема – иметь где-то недалеко неравнодушного человека, чтобы он своим обеспокоенным и участливым видом как бы намекал персоналу: «Я здесь, я наблюдаю». Не могу сказать, что не доверяю врачам. Но точно знаю, что когда кто-то наблюдает, то сам более внимательно следишь за тем, что делаешь.

Партнерские роды для меня были внезапными. В роддом нас сопровождала моя мама. И она не ушла, когда меня куда-то там забрали. И потом тоже не ушла, а почему-то оказалась рядом. Времени выяснять, почему так получилось, в моменте как-то не было, а потом уже и смысла не было. Но она была рядом. Совсем рядом в какие-то моменты, а в какие-то просто за дверью, видимо.

Насколько я знаю, обычно партнерские роды обсуждаются заранее, нужно с кем-то договариваться и все такое. У меня не было ни договора, ни переговоров на тему компании.

Но момент «явления новой жизни» мама моя застала. И у нее, очевидно, были и силы и эмоции. Я-то это не очень помню все. А она, возможно, помнит и сейчас, какой был Константин в первые минуты жизни во вне.

В итоге, на вторые роды (а я их тут планирую по осени) мужа я так и не хотела бы приглашать. Но если мама снова решит не уходить — я буду не против. Мне так будет спокойней, пожалуй. Хотя все равно, это как-то странно.

«Мне некомфортно от одной мысли, что супруг придет на роды», – Алсу, 25 лет, двое детей, Казань

— Если честно, то мне некомфортно от самой мысли, что супруг или кто-то из родных будет присутствовать на родах. Как минимум, у нас это не принято. К тому же, когда мне плохо – а роды это не самые приятные моменты в моей жизни – мне хочется, чтобы меня никто не трогал. В идеале, даже акушерка или врач – но без них тут не обойтись.

Чтобы обеспечить себе те условия, которые мне необходимы, мы просто заранее оформили контракт в платной клинике. До родильного отделения меня сопровождала мама. Это тот человек, который знает меня на 100% и не будет паниковать или задавать лишние вопросы, зная, что это не принесет мне облегчения.

Я со школы мечтала стать мамой, но особого трепета перед беременностью и родами не испытывала. Относилась к этому как к необходимым этапам. При этом я не из тех женщин, которые выходят из роддома при всем параде: в нарядном платье и макияже. Считаю, что мужчина не должен обольщаться тем, что жена никак не изменилась. Да, мне интересно быть матерью, я испытываю нежность к своим детям, но никто не отменял того, что мне нужна помощь, в том числе и деятельное участие с его стороны. Пока он видит идеальную картинку, этой помощи вряд ли придется ждать.

Это не значит, что с первых дней рождения наших детей я «запускаю» себя и хожу в растянутых одеждах и перестаю расчесываться, нет. Просто я стараюсь быть максимально естественной и говорить о своих нуждах, не дотягивая до скандалов.

«Муж начинал паниковать уже на стадии трансфера», – Катя, 34 года, трое детей, Москва

— К партнерским родам отношусь хорошо, несмотря на то, что у меня их не было. Мы как-то немного безответственно отнеслись к этому вопросу, заранее не готовились и ничего не планировали. Каждый раз, когда у меня начинались схватки, просто ехали в ближайший роддом.

Наверное, мне было бы хорошо, если кто-то из родных присутствовал на первых родах. Потому что это было ночью. Я лежала в предродовой в одиночестве, было непонятно, где все и я не понимала, что происходит. Во второй и третий разы я уже знала, что к чему, поэтому не считаю, что муж как-то изменил бы ситуацию.

Потом Дима – так зовут мужа – начинал паниковать уже на стадии трансфера, так что сомневаюсь, получилось бы у него оказать мне поддержку. Сам он никогда не изъявлял желания присутствовать на родах.

Всякие штуки, такие, как первый вдох ребенка, он считает сентиментальностями. Для него нет разницы, когда первый раз увидеть младенца – в первый час после рождения или на день позже. Что касается перерезания пуповины или других манипуляций, в которых могут участвовать отцы, то он на такое однозначно не готов.

При одном упоминании этого, волосы на его голове встают дыбом. И вообще он сомневается, неужели посторонний мужчина не будет мешать бригаде акушеров…