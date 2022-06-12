Аптечка в отпуск: 12 средств, которые необходимо взять с собой

На отдыхе родители не застрахованы от детских заболеваний и травм, а аптека не всегда оказывается рядом. Педиатр сети клиник доказательной медицины Doc Deti Александра Жуковская составила для читателей «Газеты.Ru» список из необходимых средств, которые должны быть в каждой дорожной аптечке семей с детьми.

1. Солнцезащитное средство

Александра Жуковская напомнила, что нежной детской коже санскрины необходимы. «Не забывайте, что в жару лучше избегать прямых солнечных лучей, оставаться в помещении в обеденные часы, закрывать кожу длинной одеждой, носить головные уборы и чаще предлагать ребенку воду. Внимательно читайте этикетку: если средство неводостойкое, его необходимо будет нанести вновь после того, как ребенок искупался», – посоветовала врач .

2. Антисептик или санитайзер для рук

После пандемии они стали привычным атрибутом, не стоит забывать о них и летом. «Оптимально использовать специальные детские препараты и помогать ребенку наносить их на кожу рук. Особой осторожности требуют антисептические спреи: малыш может по ошибке брызнуть ими себе в глаза», – рассказала Жуковская.

3. Средство от укусов насекомых

Врач сообщила, что справиться с зудом помогут средства, содержащие цинк, например «Каламин» или «Циндол», и дала совет: если есть возможность, их стоит держать в холодильнике. «Если у ребенка выраженная реакция на укусы, можно иметь с собой мазь «Гидрокортизон». Для профилактики используйте подходящие для детей репелленты», – сказала Жуковская.

4. Самоохлаждающийся (гипотермический) пакет

Врач объяснила, что благодаря химической реакции такой пакет буквально в считанные минуты охлаждается и может использоваться вместо льда при ушибах и ссадинах.

5. Пластырь

По мнению врача, лучше взять набор разного размера и предназначения. Для маленьких детей можно купить пластыри с рисунками.

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6. Местный антисептик

«Небольшие ссадины и царапины достаточно просто промыть чистой водой, поскольку антисептик увеличивает время заживления. Но если воды под рукой нет, пригодится «Хлоргексидин». Помните, что глубокие раны, особенно, если в них попали загрязнения, стоит показать врачу», – напомнила родителям Жуковская.

7. Термометр

Врач порекомендовала взять не ртутный или спиртовой, а инфракрасный или электронный и на всякий случай захватить запасной комплект батареек.

8. Жаропонижающий (обезболивающий) препарат

«Помните, что доза препарата рассчитывается по весу, не по возрасту: нурофен – 10 мг/кг, парацетамол – 15 мг/кг. Не забудьте мерные ложки и шприцы к лекарствам, можно с запасом.

Для маленьких детей лучше взять разные формы (сироп и свечи). Свечи выручат, если у ребенка тошнота и рвота или он отказывается пить сироп», – объяснила Жуковская.

9. Раствор для оральной регидратации

Она рассказала, что такие препараты, как «Адиарин», «Регидрон био», «Humana elektrolyt», «BioGaia® ORS» помогают избежать обезвоживания при рвоте и диарее.

10. Антигистаминное средство

«Эти препараты пригодятся в случае аллергической реакции или крапивницы. Лучше взять препараты так называемого второго поколения, например «Цетиризин»», – порекомендовала Жуковская.

11. Сосудосуживающие капли в нос

Жуковская напомнила правила применения капель: «Подойдут, например, «Ксилометазолин» или «Оксиметазолин», но использовать их стоит в экстренных случаях. Разовое закапывание может быть оправдано, например, при насморке во время полета или если нос заложило у грудничка и он не может сосать грудь. Неправильно использовать такие капли рутинно для лечения ОРВИ».

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12. Слабительные препараты

«Запор – частый спутник поездок, виной тому и смена питания, и психологические факторы – например, брезгливость или страх перед туалетом в поезде. При необходимости можно разово использовать микроклизму «Микролакс».

Чтобы избежать запоров, не забывайте чаще предлагать ребенку воду и следите за достаточным количеством клетчатки в его рационе», – порекомендовала Жуковская.

Врач подытожила, что этот набор препаратов поможет справиться с большинством неприятностей своим силами, и напомнила не забыть взять личные лекарства ребенка, которые прописал ему лечащий врач.

Дмитрий Викторович Хрущ, кандидат медицинских наук, старший медицинский менеджер компании «Нанолек», напомнил, как правильно транспортировать препараты, которые нужно хранить охлажденными:

«Если вы отправляетесь на отдых и принимаете препарат, который необходимо хранить в холодильнике, возможно, проще будет купить препарат на месте, чем транспортировать его в громоздкой сумке холодильнике. В любом случае, решение за вами. Очень важно при хранении препарата, соблюдать температурный режим, который указан в инструкции по медицинскому применению препарата».