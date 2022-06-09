«Даже из дешевого кофе можно сделать вкусный напиток»: советы от бариста

За последние месяцы кофе заметно подорожал — как в магазинах, так и в кофейнях. Многие любители бодрящего напитка задумались о переходе на более дешевые марки. О том, насколько реально приготовить вкусный напиток из бюджетного кофе, «Газете.Ru» в своей колонке рассказал бариста кофейни Doping Coffee Раушан Кунгуров.

Экспериментировать

Начнем с того, что высокая цена не всегда служит показателем такого же высокого качества. Да, зерна могут стоить оправданно дорого из-за сложностей выращивания или обработки того или иного сорта, но бывает, что разница в цене обусловлена исключительно раскрученным брендом, который тратит много денег на рекламу.

И, конечно, дело еще и в личных вкусовых пристрастиях — напиток из зерен признанного во всем мире производителя кому-то может не понравиться, это совершенно нормально. Так что не бойтесь пробовать новые сорта, марки и способы обжарки, в том числе и от местных кофеен.

Если покупать кофе непосредственно у обжарщиков, они подскажут, какой помол использовать и сколько кофе сыпать для получения нужного вкуса.

Использовать правильную воду

На качество напитка влияет не только кофе, но и вода. Чтобы вкус и аромат раскрылись максимально, стоит использовать воду со средней степенью минерализации (75-175 мг/литр), такая обычно бывает у воды в бутылках. Вода после многоступенчатого фильтра подойдет меньше — она слишком мягкая, если используете ее, то добавьте щепотку соли.

Выбирать нужный помол

Для разных способов приготовления нужен свой помол — тогда кофе получится вкусным и ароматным. Для турки и заваривания в чашке — максимально мелкий, практически в пыль, помол, для кофемашины и гейзерной кофеварки — средний, для приготовления во френч-прессе — чуть более крупный.

Если дома есть кофемолка, лучше молоть зерна перед приготовлением кофе — напиток будет ароматнее. А вот самостоятельная обжарка требует навыков. Так что покупать зеленый необжаренный кофе в целях экономии не стоит.

Некоторые, стремясь снизить траты, смешивают дорогой кофе и дешевый, но я не вижу в этом особого смысла.

Но можно добавлять небольшое количество хорошего и при этом ароматного кофе в дешевый, чтобы запах стал приятнее.

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Делать молочные напитки

Если вы любите крепкие насыщенные напитки без добавок, например, черный эспрессо, значение имеют малейшие вкусовые нюансы самого кофе. В остальных случаях даже из дешевого кофе можно сделать вкусный напиток.

Если вы купили кофе, а вкус не очень нравится, просто готовьте его в капельной кофеварке или френч-прессе, где вкус получается более мягким, и добавляйте молоко. Можно готовить с таким кофе латте, капучино и раф с сиропами.

Молоко лучше брать жирностью 3.2-3.5%, оно смягчает кофе и хорошо взбивается в пену.

Если нужно изменить неприятный для вас привкус напитка, то помогут простые хитрости: кофе с кислинкой смягчат молоко или сливки, горечь поможет нейтрализовать щепотка соли, от неприятного послевкусия избавят сиропы и специи.





Использовать многоразовые капсулы

Владельцы капсульных кофемашин столкнулись как с повышением цен, так и с уходом производителей определенных капсул с рынка. Выходом станут многоразовые капсулы. В использовании они очень просты: нужно засыпать необходимое количество кофе определенного помола и использовать их как обычные.

Но важно приобретать капсулы хорошего качества — дешевые быстрее изнашиваются, и в итоге приходится платить больше, регулярно их меняя. При покупке обращайте внимание на срок службы и отзывы покупателей.