От молока до пива: какие продукты превращают вас в «лакомый кусочек» для комара

Укусы комаров крайне неприятны и для взрослых, и для детей. Что лучше не включать в рацион, а какие продукты, наоборот, надо есть, чтобы запах вашего тела меньше привлекал этих кровососущих насекомых? Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Елена Грек. А аллерголог Анна Сурженко и дерматолог Наталия Жовтан объяснили, какие репелленты опасны для детей, и что делать, если ребенка искусали комары.

Какие продукты в рационе делают запах тела привлекательным для комаров

Как рассказала «Газете.Ru» Елена Грек, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, своих «жертв» комары часто выбирают по запаху. При этом один и тот же человек при разных условиях может пахнуть по-разному. Одной из составляющих нашего запаха является секрет – особая жидкость, выделяемая потовыми железами. В зависимости от съеденной пищи его аромат варьируется. Одновременно с этим меняется и уровень нашей привлекательности для комаров.

Специалист уточняет, что комаров привлекает запах молочной кислоты.

«Кроме молока и кисломолочных продуктов, она содержится в сыре, хлебе на закваске, некоторых пакетированных соках. Источником молочной кислоты также являются различные соления и ферментированные продукты: маринованные огурцы, помидоры, квашенная капуста и так далее. Существует мнение, что комары «любят» алкоголь, и в частности, пиво. Почему так происходит, до конца пока так и не выяснили. Однако можно предположить, что дело в «температурном» эффекте.

Алкоголь повышает температуру тела человека и усиливает выделение пота. А если вы вместе с алкоголем употребляете жирную, острую пищу, переедаете, то и вовсе становитесь «лакомым кусочком» для комара» – объясняет Елена Грек.

Любителей пить напитки на природе эксперт предупреждает, что пиво и газировки при открытии выделяют углекислый газ, который также привлекает москитов.

Что нужно есть, чтобы отпугнуть комаров

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Гастроэнтеролог Грек назвала продукты, которые можно использовать в качестве съедобного репеллента:

«В первую очередь это лук и чеснок. Они содержат органическое соединение аллицин. Выделяясь с потом человека, он блокирует естественный запах тела и делает нас как бы «невидимыми» для комаров.

Аналогичным эффектом «маскировки» обладает витамин B1 или тиамин, содержащийся в помидорах и фасоли. Если нет проблем с желудком, можно съесть немножко перца чили (желательно в свежем виде). В состав этого овоща входит органическое соединение капсаицин. Именно это вещество делает перец жгучим. Когда человек попадает на кухню, где резали или готовили чили, у него может начаться слезотечение и жжение в глазах. Такое же раздражающее действие капсаицин оказывает и на комаров.

Еще один природный репеллент – это грейпфрут, в соке и мякоти которого содержится вещество нооткатон. Это один из лучших нехимических «отпугивателей» комаров и клещей.

Наконец, популярным средством от комаров считается яблочный уксус. Впрочем, с точки зрения медицины с ним все-таки стоит быть осторожнее. Уксус не стоит употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и мочеполовой системы. И даже при отсутствии проблем со здоровьем, укус обязательно следует разводить большим количеством воды: не менее стакана воды на чайную ложку».

Далеко не все вышеперечисленные продукты можно включать в детский рацион, поэтому родители для защиты ребенка от насекомых часто используют репелленты.

Опасны ли для детей репелленты от комаров

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На вопрос родителей об опасности репеллентов для детского здоровья Анна Сурженко – врач аллерголог-иммунолог, педиатр первой категории – отвечает, что все зависит от состава репеллента.

«Из химических наиболее распространены средства на основе DETA – это сильный репеллент от кровососущих насекомых, но и достаточно токсичный для детского организма даже в малых дозах. Влияет на нервную систему и печень. Примерно в 15 % случаев может вызывать сильную аллергическую реакцию. При применении такого средства необходимо следить, чтобы оно не попало в глаза, на поврежденные участки кожи», – предупреждает педиатр.

Также, по мнению доктора, опасными могут быть парабены и гликоли, входящие в большинство средств от комаров – они также оказывают токсичный эффект, поэтому важно перед покупкой читать состав аэрозоля или крема.

«Более безопасными для детей считаются средства на основе эфирных масел и трав, но и здесь необходимо применять их с осторожностью, так как индивидуальную непереносимость никто не отменял», – поясняет Анна Сурженко.

Чтобы избежать неприятностей со здоровьем, аллерголог-иммунолог рекомендует перед применением сделать тест – нанести одну каплю на запястье и понаблюдать за кожей ребенка в течение 5 -10 минут. А при наличии зуда и покраснения (такая реакция говорит о том, что средство ребенку не подходит), дать антигистаминный препарат.

Что делать, если укусы комаров не проходят долгое время

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Дерматолог Наталия Жовтан объясняет, что укусы кровососущих насекомых опасны тем, что могут вызвать аллергию. Дело в том, что в составе слюны насекомого присутствуют аллергенные вещества.

«При обычной реакции на укусы место может зудеть и оставаться припухшим до 24 часов. Но если укус пришелся на область глаз или губ, то может развиться отек, а реакция сохраниться на несколько дней. В редких случаях она имеет обширный и выраженный характер, распространяясь на отдаленные от укуса участки», – сообщает Наталия Жовтан.

Дерматолог поясняет, что из средств первой помощи можно использовать антигистаминные препараты для наружного применения (мази, гели). В некоторых случаях врач может выписать гормональную мазь для местного лечения аллергии.

Допустимо протирать место укуса спиртовым раствором борной кислоты, делать примочки с прохладным черным или зеленым чаем», – отмечает доктор Жовтан.

Также врач предупреждает, что постоянные расчесывание зудящей папулы приводит к травматизации кожи и развитию вторичного инфицирования на месте ранки, что грозит стрептодермией (дерматологическое заболевание, вызванное воздействием патогенных микроорганизмов – стрептококков). На месте укуса появляются мокнущие бляшки, покрытые корочками и трещинами. В таком случае необходимо как можно скорее обратиться к врачу.