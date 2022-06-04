От молока до пива: какие продукты превращают вас в «лакомый кусочек» для комара

Какие продукты в рационе делают запах тела привлекательным для комаров
Как рассказала «Газете.Ru» Елена Грек, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, своих «жертв» комары часто выбирают по запаху. При этом один и тот же человек при разных условиях может пахнуть по-разному. Одной из составляющих нашего запаха является секрет – особая жидкость, выделяемая потовыми железами. В зависимости от съеденной пищи его аромат варьируется. Одновременно с этим меняется и уровень нашей привлекательности для комаров.
Специалист уточняет, что комаров привлекает запах молочной кислоты.
«Кроме молока и кисломолочных продуктов, она содержится в сыре, хлебе на закваске, некоторых пакетированных соках. Источником молочной кислоты также являются различные соления и ферментированные продукты: маринованные огурцы, помидоры, квашенная капуста и так далее. Существует мнение, что комары «любят» алкоголь, и в частности, пиво. Почему так происходит, до конца пока так и не выяснили. Однако можно предположить, что дело в «температурном» эффекте.
Алкоголь повышает температуру тела человека и усиливает выделение пота. А если вы вместе с алкоголем употребляете жирную, острую пищу, переедаете, то и вовсе становитесь «лакомым кусочком» для комара» – объясняет Елена Грек.
Любителей пить напитки на природе эксперт предупреждает, что пиво и газировки при открытии выделяют углекислый газ, который также привлекает москитов.
Что нужно есть, чтобы отпугнуть комаров
Гастроэнтеролог Грек назвала продукты, которые можно использовать в качестве съедобного репеллента:
«В первую очередь это лук и чеснок. Они содержат органическое соединение аллицин. Выделяясь с потом человека, он блокирует естественный запах тела и делает нас как бы «невидимыми» для комаров.
Аналогичным эффектом «маскировки» обладает витамин B1 или тиамин, содержащийся в помидорах и фасоли. Если нет проблем с желудком, можно съесть немножко перца чили (желательно в свежем виде). В состав этого овоща входит органическое соединение капсаицин. Именно это вещество делает перец жгучим. Когда человек попадает на кухню, где резали или готовили чили, у него может начаться слезотечение и жжение в глазах. Такое же раздражающее действие капсаицин оказывает и на комаров.
Еще один природный репеллент – это грейпфрут, в соке и мякоти которого содержится вещество нооткатон. Это один из лучших нехимических «отпугивателей» комаров и клещей.
Наконец, популярным средством от комаров считается яблочный уксус. Впрочем, с точки зрения медицины с ним все-таки стоит быть осторожнее. Уксус не стоит употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и мочеполовой системы. И даже при отсутствии проблем со здоровьем, укус обязательно следует разводить большим количеством воды: не менее стакана воды на чайную ложку».
Далеко не все вышеперечисленные продукты можно включать в детский рацион, поэтому родители для защиты ребенка от насекомых часто используют репелленты.
Опасны ли для детей репелленты от комаров
На вопрос родителей об опасности репеллентов для детского здоровья Анна Сурженко – врач аллерголог-иммунолог, педиатр первой категории – отвечает, что все зависит от состава репеллента.
«Из химических наиболее распространены средства на основе DETA – это сильный репеллент от кровососущих насекомых, но и достаточно токсичный для детского организма даже в малых дозах. Влияет на нервную систему и печень. Примерно в 15 % случаев может вызывать сильную аллергическую реакцию. При применении такого средства необходимо следить, чтобы оно не попало в глаза, на поврежденные участки кожи», – предупреждает педиатр.
Также, по мнению доктора, опасными могут быть парабены и гликоли, входящие в большинство средств от комаров – они также оказывают токсичный эффект, поэтому важно перед покупкой читать состав аэрозоля или крема.
«Более безопасными для детей считаются средства на основе эфирных масел и трав, но и здесь необходимо применять их с осторожностью, так как индивидуальную непереносимость никто не отменял», – поясняет Анна Сурженко.
Чтобы избежать неприятностей со здоровьем, аллерголог-иммунолог рекомендует перед применением сделать тест – нанести одну каплю на запястье и понаблюдать за кожей ребенка в течение 5 -10 минут. А при наличии зуда и покраснения (такая реакция говорит о том, что средство ребенку не подходит), дать антигистаминный препарат.
Что делать, если укусы комаров не проходят долгое время
Дерматолог Наталия Жовтан объясняет, что укусы кровососущих насекомых опасны тем, что могут вызвать аллергию. Дело в том, что в составе слюны насекомого присутствуют аллергенные вещества.
«При обычной реакции на укусы место может зудеть и оставаться припухшим до 24 часов. Но если укус пришелся на область глаз или губ, то может развиться отек, а реакция сохраниться на несколько дней. В редких случаях она имеет обширный и выраженный характер, распространяясь на отдаленные от укуса участки», – сообщает Наталия Жовтан.
Дерматолог поясняет, что из средств первой помощи можно использовать антигистаминные препараты для наружного применения (мази, гели). В некоторых случаях врач может выписать гормональную мазь для местного лечения аллергии.
Допустимо протирать место укуса спиртовым раствором борной кислоты, делать примочки с прохладным черным или зеленым чаем», – отмечает доктор Жовтан.
Также врач предупреждает, что постоянные расчесывание зудящей папулы приводит к травматизации кожи и развитию вторичного инфицирования на месте ранки, что грозит стрептодермией (дерматологическое заболевание, вызванное воздействием патогенных микроорганизмов – стрептококков). На месте укуса появляются мокнущие бляшки, покрытые корочками и трещинами. В таком случае необходимо как можно скорее обратиться к врачу.