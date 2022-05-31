Как быстро научить ребенка считать

Изучение цифр, понятий сложения и вычитания дети, как правило, осваивают в дошкольном возрасте. Специалисты рассказали «Газете.Ru», как помочь ребенку быстро выучить цифры и счет.

Не стоит стремиться сделать из ребенка математика – по мнению Дарьи Худяшовой, руководителя студии подготовки к школе, обучение ребенка счету не должно быть слишком сложным.

«К школе достаточно в принципе понимать смысл сложения и вычитания как действий. То есть знать, что при объединении предметов их становится больше – и эти действия можно записать с помощью символа «плюс». Таблицу умножения учить не стоит, но если ребенку интересно, можно объяснить общий смысл умножения и деления, например, при помощи мягких игрушек и счетных палочек», – советует эксперт.

Как ребенка научить считать до десяти?

Надежда Болдова, академический директор по дошкольному образованию онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, советует начать обучение ребенка счету с изучения простых цифр до десяти.

«На этом этапе родитель может ненавязчиво включать названия цифр в обычную речь. Например, говорить ребенку, что сегодня он встал в семь часов утра, а в бассейн пойдет в девять утра. Ребенок должен знать, что есть такое понятие, как цифры, и они дают нам информацию о чем-то», – рассказала Болдова.

После этого Надежда Болдова советует начинать учить ребенка счету: вместе с ним рассматривать какую-то группу предметов и считать их. Это могут быть карандаши в стакане, деревья во дворе, желтые предметы на картинке, красные машины в поездке.

«Далее можно переходить к простым примерам на сложение и вычитание, только делать это надо не раньше, чем ребенок будет бегло считать от нуля до десяти, а после этого считать в обратном порядке. На этом этапе можно брать всевозможные подручные материалы, а также использовать счетные палочки, счеты или игральные кубики. Можно сделать самодельные карты с цифрами, карточки с разным количеством любимых животных или предметов», – предлагает варианты Болдова.

Специалист утверждает, что хорошим способом научить ребенка считать до десяти могут стать простые настольные игры-бродилки, где есть кубик и игральное поле, а также игры для развития устного счета, развивающие мультфильмы.

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Как научить ребенка вычислять в уме?

Важно, чтобы ребенок умел считать не только на пальцах, но и в уме. Проще всего это делать в игровой форме.

Надежда Болдова советует для обучение устному счету игру «Плюс один»: «Эта игра начинается очень просто, потом становится сложнее. Она подходит для нескольких игроков или большой компании. Первый человек называет любое число, например десять, второй прибавляет к нему один и называет новое число — одиннадцать. Второй прибавляет два и называет новое число — тринадцать. Третий прибавляет три, и так далее. Кто первым сдастся или ошибется в подсчетах, тот и проиграл».

Педагог и психолог Светлана Пятницкая рекомендует учить детей раскладывать большое число на два меньших и составлять из двух меньших большее. Чтобы ребенок освоил сложение и вычитание, родители должны объяснить, что число пять, например, состоит из четырех и одного, или из двух и трех. Детям сложно сразу мыслить абстрактными понятиями, поэтому лучше выполнять задания с применением счетных палочек, карандашей или просто картонных полосок, которые сделают состав числа наглядным.

Надежда Болдова призывает не бояться экспериментировать, изучая цифры и счет, и придумывать свои игры, которые помогут ребенку увлечься изучением нового.

Как быстро научить ребенка запоминать цифры?

Светлана Пятницкая отметила, что не все взрослые помнят и могут четко объяснить, чем отличаются числа от цифр. Перед тем как научить ребенка считать и приступить к изучению математики, важно четко объяснить, что числа мы называем и слышим, а цифры — пишем.

Знакомство с цифрами Пятницкая советует начать весело: лепить их из пластилина, выкладывать фасолью, макаронами или камушками, складывать из макарон, рисовать разными цветами.

По словам педагога, к семи годам ребенок должен уметь писать цифры от одного до десяти.

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«Вот несколько примеров игр, которые как научить ребенка считать:

«Найди свой домик» Участники игры получают карточки с изображением разного количества предметов. Дети бегают, а ведущий раскладывает по стульям карточки с разными цифрами. По сигналу «Домик свой найди!» участники должны занять стулья с цифрами, которые соответствуют их карточкам.

«Кто быстрее?» Каждый участник получает карточку с цифрой. По сигналу «Раз, два, три! Предметы собери!» нужно найти и принести количество предметов в зависимости от того, какая цифра стоит на карточке», – рассказывает Пятницкая.

Надежда Болдова также считает игры важным инструментом обучения математики.

Она уточняет, что не надо торопить ребенка, поскольку изучение цифр – это изучение абстрактной информации, а понимание этого начинает складываться у детей после пяти лет.

«Не стоит забывать про то, что абстрактная информация хорошо запоминается через ассоциации и наглядность, так что очень хорошая игра на запоминание цифр – предложить ребенку попробовать нарисовать или придумать, на что именно похожа та или иная цифра, например, ноль – пончик, а семь – флаг и так далее. В играх также важно использовать наглядный материал. Это может быть все что угодно, от апельсинов на столе до игрушек на полках в магазине или дома», – говорит эксперт.