Оцените свои силы и проверьте, ответите ли вы правильно на вопросы, которые есть в ЕГЭ по русскому языку.
Тест: на какую оценку вы сдали бы ЕГЭ по русскому языку
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости
26 мая в России стартует основной этап сдачи Единого государственного экзамена. Одиннадцатиклассники держат экзамен по литературе, географии и химии. 30 и 31 мая выпускникам предстоит ЕГЭ по русскому языку. Вместе с образовательной компанией MAXIMUM EDUCATION «Газета.Ru» подготовила тест по мотивам экзамена.