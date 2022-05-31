«В целом проверяющим все равно»: история девушки, которая писала ЕГЭ за сестру

Каждый год Рособрнадзор выявляет несколько случаев подмены учеников на ЕГЭ. Нарушителям грозит уголовная ответственность — и это все равно не останавливает людей от того, чтобы рискнуть ради дополнительного заработка. Впрочем, часть нарушителей помогают своим родственникам или друзьям безвозмездно. Такой историей с «Газетой.Ru» поделилась девушка, которая сдавала ЕГЭ по биологии за свою сестру.

Я и до этого знала такие истории, когда одни люди сдавали экзамены за других. Во время пандемии знакомая сдавала за подругу экзамен по английскому языку при приеме в аспирантуру. Мне рассказывали, как одна из близняшек ходила за сестру писать теорию в ГИБДД. Знакомые девочки-татарки договорились подменить друг друга на одном из ЕГЭ — они даже не были сестрами, просто обе небольшого роста, карие глаза, похожие типажи. Поэтому когда сестра попросила сдать за нее ЕГЭ по биологии, сомнений не возникло. Я хорошо знаю биологию: несколько лет назад сама сдавала по ней ЕГЭ и получила почти 100 баллов, потом это был профильный предмет в институте.

Все годы, что я получала высшее образование и после, зарабатывала, в том числе подготовкой абитуриентов к экзаменам, так что сомнений, что я получу высокий балл, не было. Плюс мы с сестрой весьма похожи, а на экзамене никакой метрики лица пока не проводится. И мы решили, что проблем не будет.

К тому же сестра тоже несколько лет как окончила школу и должна была сдавать ЕГЭ не со своим классом. Город, в котором мы живем, большой, и вероятность встретить кого-то знакомого сводилась к минимуму.

Некоторое волнение перед экзаменом у меня было, несмотря на то, что я предусмотрела все, чтобы быть максимально похожей на сестру. Купила голубые линзы (так как у нас глаза разного цвета), надела одежду похожих цветов и сделала прическу, как у сестры в паспорте. Мне надо было, чтобы при беглом взгляде на документы у проверяющих не возникло дополнительных вопросов.

close 100% Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Экзамен мы писали в школе. Я пришла почти последняя. Большинство сдающих уже сидели в кабинетах. Все ребята были точно старше одиннадцатиклассников.

Паспорт у меня посмотрели дважды, попросив приспустить маску. Я вела себя спокойно, но маску не снимала весь экзамен, чтобы не «палиться» на камеру.

Сложно сказать, понимают ли проверяющие, что перед ними другой человек. Но никто при мне ни к кому не придирался. Мне кажется, что в целом людям все равно. И наш опыт это подтверждает. Наверное, если мальчик придет сдавать ЕГЭ за девочку или наоборот, то тут будут вопросы, в нашем случае никто не усомнился в том, что я другой человек.

Такой опыт расширяет сознание. Оказывается, так можно. Мы рискнули и не прогадали. Результат ЕГЭ пришел очень хороший, всего на пару баллов меньше, чем в тот раз, когда я писала экзамен в 11-м классе. При этом я совсем не готовилась к нему, все делала на автомате, и сестра тоже не готовилась, не тратила время. В итоге она поступила в вуз, учится на психолога и проходит сейчас биологию в институте.