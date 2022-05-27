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Семья и Дети #Операция на Украине
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Семья и Дети

Как справиться с тревогой и паникой на ЕГЭ: практическое видео

Преподаватель показал пять быстрых техник, которые помогут справиться с паникой на ЕГЭ

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30 и 31 мая выпускники российских школ напишут ЕГЭ по русскому языку, для большинства из них это будет первым экзаменом. Педагог, руководитель направления преподавания образовательной компании Maximum Education Евгений Волковский рассказал, как техники «рационализация», «рисунки эмоций», «вверх по радуге», «заземление» и «помоги своему внутреннему ребенку» помогут быстро успокоиться во время ЕГЭ.

ЕГЭ по русскому языку — один из самых сложных экзаменов. Несмотря на это, учащиеся из года в год улучшают результаты. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в 2021 году только 0,4% выпускников не смогли набрать минимальный балл для получения тройки. При этом по сравнению с 2020 годом, в 2021 число высокобалльников увеличилось на 10 тысяч человек. Средний балл, который выпускники получили на экзамене в прошлом году, — 71,4.

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