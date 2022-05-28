«Можно попробовать изменить форму соски»: как отучить ребенка от пустышки

Пустышка нужна младенцам для удовлетворения сосательного рефлекса — но позже нужно отучить ребенка от соски, чтобы избежать логопедических нарушений и проблем с прикусом. Педиатр Ксения Батрак рассказала «Газете.Ru», в каком возрасте и как отучить малыша от пустышки.

Зачем детям нужна пустышка

Как объяснила «Газете.Ru» Ксения Батрак, педиатр «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, особенную потребность в соске в первые месяцы жизни испытывают дети на искусственном вскармливании:

«В отличие от своих ровесников, питающихся грудным молоком, у них не до конца удовлетворен сосательный рефлекс. Простого кормления из бутылочки для этого оказывается недостаточно. Сосательный рефлекс крайне важен для ребенка – он направлен на выживание и проявляется у любого малыша уже с рождения. Кроме того, сосание действует на малыша успокаивающе и сдерживает перевозбуждение нервной системы».

В каком возрасте нужно отучать ребенка от пустышки

На вопрос о том, когда лучше отучать ребенка от соски, доктор Батрак отвечает, что здесь все индивидуально. С одной стороны, чем старше и осознанней ребенок, тем проще отучить его соски. С другой – злоупотребление пустышкой после двух лет уже чревато формированием неправильного прикуса и даже проблемами логопедического плана.

«В норме сосательный рефлекс угасает сам по себе. Обычно это происходит после полутора лет, и после этого срока соска становится уже не необходимостью, а психологической привычкой. Поэтому начинать отучение я бы рекомендовала в период от года до двух лет», – уточняет педиатр.

Многие родители знают, что самостоятельного отказа от пустышки от ребенка ждать не приходится, поэтому они ищут эффективные методы отучения.

Как нельзя отучать ребенка от соски

Далеко не каждый ребенок готов отказаться от соски без капризов. Поэтому процесс расставания с пустышкой для многих родителей может показаться крайне сложным. В результате в ход идут «народные» способы, как отучить ребенка от соски с помощью различных продуктов.

Однако доктор Батрак предупреждает:

«Как врач я однозначно против «бабушкиных» методов со смазыванием соски чем-то невкусным.

В интернете до сих пор можно встретить массу подобных советов, где фигурирует то горчица, то острый перец, то чеснок. Любые подобные смеси или специи могут спровоцировать у маленького ребенка проблемы с пищеварением или аллергическую реакцию. А дети постарше, скорее всего, раскусят уловку и просто начнут требовать вымыть соску».

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Как отучить ребенка от пустышки правильно

Педиатр объясняет, что методы отучения от соски зависят от возраста ребенка.

До двух лет. Чтобы отучить малыша от пустышки в возрасте до двух лет, часто достаточно просто время от времени убирать соску из виду (так у ребенка будет меньше соблазна пользовать ей просто так) и использовать пустышку только перед сном или по просьбе, уверяет детский врач.

«Если малыш начнет капризничать, постарайтесь переключить его внимание. Как и чем – не столь важно. Это может быть простое общение, ласка, книги, рисование или развивающие игры», – подсказывает Ксения Батрак.

После двух лет. Стоит попробовать изменить форму соски. Педиатр уточняет, что ее можно сплющить:

«Для этого «сосательную» часть пустышки из силикона или латекса необходимо снять, выкачать из нее воздух и прикрепить обратно. Сосать такую соску фактически невозможно. Попробовав раз – другой, ребенок просто сдастся и откажется от привычки».

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Однако не стоит удивляться, если ребенок все-таки заподозрит «неладное» и попросит купить ему новую. Доктор отмечает, что отказывать в этой просьбе не стоит. Вместо этого можно вместе сходить в магазин или аптеку, чтобы ребенок видел процесс покупки, а затем незаметно провернуть с новой пустышкой описанную выше процедуру. В итоге ребенок откажется от соски.

«Отучить ребенка от пустышки поможет еще один вариант – заменить соску на бутылку-поилку с водой. Она также удовлетворяет сосательный рефлекс, но не вызывает сильного привыкания», – рекомендует педиатр.

Дети старше двух с половиной – трех лет. Врач предупреждает, что для детей этого возраста вышеописанные методы, скорее всего, уже не сработают:

«В этом случае процесс отучения должен быть не последовательным и продолжительным, а по принципу «раз и все». Например, можно придумать легенду об исчезновении соски. Рассказать, что ее забрал для своих детенышей кто-то из зверей или птичек. Или предложить передарить пустышку кому-то другому. Это может быть кто-то из животных, вымышленных персонажей или маленьких детей знакомых».

Педиатр советует обыграть процесс: упаковать соску в посылку, нарисовать открытку и отправить «по почте».

«Главное помнить, что в этом случае отказ не должен иметь обратной силы. Больше ни при каких условиях не давайте соску ребенку», – подчеркивает Ксения Батрак.

Специалист рекомендует в обмен на любимую соску предложить ребенку вознаграждение от имени какого-либо вымышленного героя. Стоит объяснить, что он уже дорос до того возраста, когда пора расставаться с соской и обменять ее на подарок. Пусть перед сном ребенок оставит пустышку на определенном месте, а после сможет забрать оттуда же свое вознаграждение – это успокоит малыша и поможет переключить его внимание.

Что делать, если ребенок не спит без пустышки

Как объясняет педиатр Батрак, привычка засыпать с соской – одна из самых сильных у ребенка, ведь сосание начинает ассоциироваться с успокоением и отходом ко сну. Этот ритуал сигнализирует мозгу о переключении биоритмов. Если ребенок постоянно ложится спать с соской, в какой-то момент уснуть без нее он просто не сможет. Поэтому отучить от ночного сосания часто оказывается сложнее, чем от дневного.

«Главное – действовать мягко и поступательно. Не нужно отбирать соску у малыша, провоцируя его на негативные эмоции. Например, можно забирать пустышку сразу после того, как ребенок уснет. Или класть ее в кроватке чуть подальше от малыша, чтобы при необходимости во сне он все равно мог до нее дотянуться», – рекомендует доктор.

Как приучить ребенка засыпать без пустышки

«В идеале не приучайте ребенка засыпать с соской – это поможет избежать дальнейших проблем», — уверяет педиатр. Но что делать тем родителям, которые не воспользовались этим советом?

«В вопросе отучения, увы, «волшебной таблетки» или универсального сценария не существует. Все зависит от конкретного малыша и того, насколько он привык спать с соской. Постарайтесь выработать другой вечерний ритуал, который ассоциировался бы у ребенка с переключением биоритмов. Это должно быть что-то расслабляющее и успокаивающее. Например, укачивания, поглаживания по голове, игрушка или грелка с теплой водой», – отвечает Ксения Батрак.