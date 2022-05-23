«Постоянный хруст и щелканье»: как понять, что у ребенка проблемы с челюстью

Щелчки и хруст в челюстном суставе ребенка могут сильно напугать тревожных родителей. А действительно ли «хрустящая челюсть» — симптом опасного заболевания? Или это просто безобидный звук? Об этом в колонке Андрея Жука, стоматолога-ортодонта, основателя клиники OrthoLike – специально для «Газеты.Ру».

Почему хрустят суставы

Симптом хрустящего или щелкающего сустава – достаточно распространенное явление. У кого-то хрустит позвоночник, у кого-то коленный сустав, у кого-то локтевой, у кого-то суставы фаланг пальцев. Все мы сталкиваемся с этим явлением время от времени, и это чаще всего не патология.

Хруст в суставах – это вариант нормы, который связан с застоем суставной жидкости в капсулах суставов из-за недостаточной подвижности.

Он может появиться, например, у школьников при выполнении домашнего задания или у офисных работников, которым приходится проводить в сидячем положении более шести часов.

Из-за малоподвижного образа жизни суставы затекают – циркуляция суставной жидкости тормозится, а когда этот процесс возобновляется, то во время движения суставы «звучат».

На этот с виду безобидный симптом стоит обратить внимание и обратиться к врачу, ведь он может указывать на нарушение обменных процессов в суставах.

Как работает здоровый сустав

Сустав состоит из трех основных компонентов:

– две кости;

– хрящевая ткань на концах костей;

– соединительная ткань, которая объединяет два конца разных костей вместе, образуя суставную сумку с суставной жидкостью внутри.

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Эта суставная жидкость активно омывает поверхности костей, обеспечивая их питание и активное функционирование. Когда мы долго не двигаемся, суставная жидкость не циркулирует, а питание костных поверхностей нарушается – они могут начать атрофироваться и деформироваться.

Вывод довольно очевидный: активный образ жизни – это простой и действенный способ профилактики деформации суставов.

Почему хрустит челюсть

Челюстной сустав работает по тем же принципам, что и другие суставы нашего тела. С шумом или хрустом в челюсти сталкивается каждый третий пациент.

Первичные щелчки в челюстном суставе обычно возникают именно в подростковом возрасте – примерно в 12-14 лет.

Что происходит в этом возрасте? Завершается формирование постоянного прикуса, все временные зубы меняются на постоянные – эта зубочелюстная система будет служить человеку в течение всей жизни.

Есть прямая взаимосвязь между челюстным суставом (на медицинском языке он называется височно-нижнечелюстным суставом или ВНЧС) и всей зубочелюстной системой. Дело в том, что именно прикус обеспечивает поддержку височно-нижнечелюстному суставу. Нижняя челюсть «крепится» к основанию черепа за счет этого сустава, а единственная точка опоры для него – это прикус.

В период активного формирования прикуса сустав приспосабливается к изменениям в теле – к 15-16 годам в нем могут возникать шумовые явления в виде хруста и щелканья. Когда сустав уже полностью адаптируется к новому прикусу подростка, эти особенности проходят. В таком случае говорят о физиологической адаптации сустава к прикусу.

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В тех случаях, когда прикус у подростка формируется неправильно, он не дает достаточной поддержки челюстному суставу. Из-за этого нет плавности движения сустава, в результате возникает постоянный хруст и щелканье.

Такое щелканье или хруст – это сигнал, что челюстная система работает неправильно. На них обязательно нужно обратить внимание, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья, например, разрушения зубов из-за неправильного распределения нагрузки.

Что делать, если щелкает челюсть

Как избежать проблем с челюстными суставами?

1. Для профилактики в 7 лет необходимо показать ребенка ортодонту: специалист сможет оценить, насколько сбалансированно и гармонично идет развитие зубочелюстной системы. Возможно, придется пройти лечение прикуса на специальных ортодонтических аппаратах (так называемых «пластинках»).

Идеальный возраст для использования таких аппаратов – 7,5 - 8,5 лет.

2. Показать ребенка ортодонту важно и в возрасте 12-13 лет. Это период формирования постоянного прикуса – важно проконтролировать надежность поддержки ВНЧС, чтобы исключить его деформацию в будущем. Если есть проблемы с прикусом, ортодонт может порекомендовать брекеты.

Они помогут решить эту проблему и создать качественную поддержку для сустава. Так можно будет со 100% вероятностью избежать негативных последствий щелкающего сустава.

3. Если сустав щелкает, а в подростковом возрасте не удалось пройти ортодонтическое лечение, то к этому вопросу можно вернуться в любое время. Помните, что сейчас нет возрастных ограничений для проведения реконструкции прикуса, балансировки нагрузки в зубочелюстной системе и создания хорошей поддержки для челюстного сустава.



Еще раз: щелкающий сустав не является патологическим симптомом в том случае, если у человека сформирован правильный прикус. В такой ситуации появление щелчков – следствие застойных явлений суставной жидкости при длительной неподвижности челюсти.