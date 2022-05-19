«Можно загнать инфекцию в уши»: как научить ребенка правильно сморкаться

Многие родители озадачиваются: как научить ребенка сморкаться? Так, во время купания вода может попасть в носовые проходы младенца и вызвать панику у взрослых. О том, стоит ли переживать по этому поводу, почему нужно сморкаться и как научить ребенка делать это без риска для здоровья, «Газете.Ru» объяснил врач-оториноларинголог Игорь Маневич.

В каком возрасте дети начинают высмаркиваться

Большинство родителей интересуются, в каком возрасте ребенок должен уметь сморкаться самостоятельно.

Как объяснил «Газете.Ru» Игорь Маневич, врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), здесь все очень индивидуально:

«Ребенок может научиться сморкаться в два – два с половиной года. Обычно к трем годам дети уже умеют это делать».

Почему нужно сморкаться

Зачем учить ребенка сморкаться? «Высмаркивание помогает избавиться от скопившейся слизи, содержащей инфекцию», – отвечает доктор Маневич.

При этом многих мам и пап беспокоит, что во время купания в нос малышу попадает вода. Чтобы ее оттуда извлечь, по мнению молодых родителей, важно что-то предпринять, например, научить ребенка сморкаться как можно быстрее.

Однако отоларинголог спешит успокоить родителей:

«Если во время купания в носоглотку попала вода, в этом нет никакой проблемы. Организм инстинктивно избавится от попавшей внутрь жидкости с помощью чихания. Сморкаться нужно, когда у ребенка полный нос вязких или гнойных соплей. В этом случае нужна санация носоглотки от инфекции».

Как научить ребенка сморкаться

Доктор Маневич объяснил, как правильно научить ребенка сморкаться. Принцип этого действия достаточно простой, вам нужно:

1. Слегка приоткрыть рот,

2. Закрыть одну ноздрю,

3. Выдохнуть второй ноздрей.

Покажите это на личном примере. А затем попросите повторить. С первого раза у ребенка вряд ли получится понять, как правильно сморкаться, поэтому придется запастись терпением. Предложите малышу попробовать еще. Главное, чтобы он выполнял это действие в хорошем настроении – принуждать нельзя.

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Чем грозит ребенку неправильное высмаркивание

Очень важно научить ребенка правильно сморкаться. Как пояснил отоларинголог Маневич, родителям нужно контролировать этот процесс.

«При сильном сморкании двумя ноздрями сразу можно загнать инфекцию в уши и получить серьезный отит, ведь у детей анатомически очень короткие и широкие евстахиевы трубы», – предупреждает родителей специалист.

Как объяснил доктор, анатомия ребенка меняется постепенно: евстахиевы трубы с возрастом сужаются, становятся меньше, перестают быть такими прямыми. Взрослым тоже нельзя сильно сморкаться, тем более двумя ноздрями, а также чихать с зажатым носом.

Следуя правилам приличия, мы зажимаем нос при чихании двумя пальцами, чтобы не чихать громко. Однако Игорь Маневич подчеркивает, что это большая ошибка:

«При зажимании носа во время чихания происходит мощный заброс инфекции, соплей, гноя в уши. Так возникает отит, гнойный отит, поэтому сморкаться и чихать, зажав ноздри, нельзя ни взрослым, ни детям. Лучше чихнуть в сгиб локтя».

Что делать, если ребенок сморкаться не умеет и отказывается учиться этому

Есть дети, которые никак не могут научиться сморкаться. Особенно остро встает вопрос при сильной заложенности носа. Что делать родителям, если ребенок пыхтит носиком, но отказывается от попыток самостоятельно очистить полости носа от содержимого?

«Не следует стоять с секундомером над ребенком и показывать, как нужно сморкаться. В таком случае нужно брать «грудничковый» отсос и аспирировать им слизь. Ведь главная наша цель – санация носоглотки. Чистый нос – здоровый ребенок, забитый нос – болеющий ребенок. При этом малыш очень быстро сообразит: лучше уж я сам научусь сморкаться, чем мама будет мне лезть в нос этой штукой», – рекомендует доктор Маневич.

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Что делать во время болезни

Если ребенок заболел, то санация носа и носоглотки становится особенно актуальной.

Игорь Маневич объясняет, почему это важно: «Пока в носоглотке будет «болото», инфекция никуда не уйдет, и простуда будет тянуться долго. Поэтому для санации носа у детей с самого раннего возраста необходимо применять отсосы. Их очень много, и мама должна выбрать ту модель, которая для нее удобна. Есть мамы – профессионалы в этом деле: они буквально за одну секунду могут зафиксировать ребенка, аспирировать у него все сопли, он даже не успеет ничего заметить. А есть мамы, которые на приеме жалуются: «Ребенок так сильно плачет, что я ничего не могу сделать. Здесь один совет: продолжать оттачивать навыки (конечно, без фанатизма!), и все получится, альтернативы все равно нет. Принцип один: чистый нос – здоровый ребенок».

Можно ли промывать нос ребенку с помощью солевых растворов

Многих родителей интересует, можно ли промывать ребенку нос с помощью солевых растворов, если он пока сморкаться не умеет. Отоларинголог Маневич отвечает:

«Солевые растворы можно применять с первого месяца жизни. Но нужно избегать самодеятельности и прислушиваться к советам ЛОРа или педиатра. Совместно с врачом можно подобрать правильный раствор, изотонический или гипертонический, для конкретных целей».

При этом доктор отметил, что такие растворы следует применять, когда у ребенка насморк и простуда, так как они помогают лучше санировать отсосом нос и носоглотку. ЛОР рекомендует сначала капнуть раствором в нос, подержать, а потом отсосом избавиться от слизи. Кроме того, раствором можно орошать слизистую – это помогает от сухости в носу.