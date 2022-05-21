«Ребенок не теряет права на наследство»: как лишить отца родительских прав

Лишение родительских прав в России считается крайней мерой, которая необходима для защиты ребенка от собственных родителей. Как лишить отца родительских прав на ребенка, если возникла такая необходимость? Об основаниях, правилах, выгоде и последствиях такой процедуры «Газете.Ru» рассказал юрист Петр Гусятников.

На каком основании можно лишить отца родительских прав

Как объяснил «Газете.Ru» Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners, для лишения родительских прав есть ряд оснований, которые прописаны в ст.69 Семейного кодекса РФ.

1. Отказ забрать своего ребенка из родильного дома, медучреждения, социального или образовательно учреждения без уважительной причины – основание для лишения родительских прав.

Например, роженица умирает, а отец – официальный муж женщины – не спешит забирать ребенка из родильного дома. Может ли такой мужчина лишиться своих отцовских прав? Эксперт отвечает: «Да, его могут лишить родительских прав на этом основании. Вопрос могут поставить опекуны, органы опеки и попечительства или прокурор».

2. Основанием для лишения родительских прав может выступить неисполнение родительских обязанностей. Причем речь идет не только об уклонении от уплаты алиментов или отсутствии материальной поддержки ребенка. «Сюда также относится ненадлежащее выполнение обязанностей родителей по воспитанию детей, например, заботу о физическом и психическом здоровье ребенка, обучении, духовном и нравственном развитии», – уточняет юрист.

3. Еще одно основание для лишения родительских прав – злоупотребление родительскими правами. Гусятников объясняет, что здесь имеется в виду:

«Это создание препятствий для получения образования, например, если ребенок не учится в общеобразовательной школе и не находится на обучении вообще нигде, в том числе и на домашнем. Также это случаи вовлечения ребенка в употребление алкоголя, наркотиков, азартные игры, склонение к попрошайничеству, воровству и так далее».

4. Вопрос о лишении родительских прав можно поставить и в том случае, если доказано жестокое обращение с ребенком. Юрист уточняет, что сюда относится физическое и психологическое насилие.

5. Серьезное основание для лишения родительских прав – доказательства того, что отец ребенка страдает хроническим алкоголизмом или наркоманией.

6. Если отец совершил умышленное преступление против жизни и здоровья ребенка или другого члена семьи, этого достаточно для лишения родительских прав. Однако юрист подчеркивает:

«Этот факт должен подтверждаться вступившим в силу обвинительным приговором».

Какая выгода от лишения родительских прав отца

Многие матери, задумавшиеся о лишении родительских прав бывшего мужа, задаются вопросом: «А какая выгода от лишения отца родительских прав?»

Управляющий партнер юридической компании PG Partners отвечает:

«Единственная выгода от лишения родительских прав – отец никогда не сможет претендовать на алименты или другую помощь от взрослого ребенка в судебном порядке».

Никаких дополнительных пособий или льгот не предусмотрено. Также женщина не получает статуса одинокого родителя (матери-одиночки).

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Последствия лишения родительских прав

Многие женщины переживают, что последствия лишения родительских прав могут каким-то образом навредить благополучию ребенка (например, сын или дочь может лишиться из-за этого наследства).

Однако юрист Гусятников информирует матерей, что у лишенного родительских прав отца, несмотря на его статус, остаются обязанности перед ребенком:

«С отца, лишенного родительских прав, никто не снимает обязанности платить алименты (мужчина может перестать выплачивать алименты на ребенка, если его усыновит кто-то другой или по достижении ребенком совершеннолетия).

Также ребенок, отец которого лишен родительских прав, не теряет права получить от него наследство. Он может точно также претендовать на наследство после смерти отца, как и действующие члены его семьи.

Если к моменту смерти мужчины ребенок является несовершеннолетним или нетрудоспособным, он может рассчитывать на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания, если оно есть».

Что нужно, чтобы ограничить отца в общении с ребенком

Как объясняет юрист, иск о лишении родительских прав (исковое заявление) подается в районный суд по общему правилу, то есть по месту жительства ответчика (отца ребенка).

«Орган опеки и попечительства в любом случае привлекается судом для участия в судебном процессе в качестве третьего лица, поэтому отдельно обращаться в органы опеки и попечительства не нужно. Помимо органа опеки и попечительства, согласно ст. 70 СК РФ обязательным участником такого судебного разбирательства всегда является прокурор», – уточняет Петр Гусятников.

Эксперт поясняет, что для лишения родительских прав отца с данным заявлением в суд могут обратиться следующие лица:

• мать;

• лицо или лица, заменяющие родителей (например, официально назначенные опекуны или приемные родители);

• прокурор;

• органы опеки и попечительства, комиссия по делам несовершеннолетних, организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и другие организации, на которые возложены обязанности по охране прав детей.

Как правильно оформить заявление для лишения родительских прав?

«В исковом заявлении нужно указать наименование и адрес суда, ФИО и адреса истца и ответчика, изложить обстоятельства негативного влияния отца на ребенка, график и место общения отца с ребенком, ссылки на нормы права и судебную практику, просьбу лишить отца родительских прав и перечень приложений. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований для лишения родительских прав в соответствии со ст. 69 СК РФ», – сообщает юрист Гусятников.

Эксперт предупреждает, что при отсутствии вышеперечисленных оснований или документов, их подтверждающих, суд откажет в удовлетворении исковых требований, так как обязанность доказывания фактов, указанных в исковом заявлении, лежит на заявителе.

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Что делать, если основание для лишения родительских прав не подтверждено документально

Бывают случаи, когда мать по тем или иным причинам не может представить доказательства, необходимые для лишения родительских прав отца ребенка. Как быть в такой ситуации?

«Заявитель может ходатайствовать об истребовании доказательств в суде. Согласно ст. 57 ГПК РФ в случае, если представление необходимых доказательств для заявителей затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств» – отвечает Петр Гусятников.

Юрист рекомендует указать в ходатайстве причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства. Суд выдает стороне обязательный для исполнения запрос на получение доказательства или запрашивает доказательство непосредственно.

«К таким доказательствам могут относиться в частности показания свидетелей, способных рассказать суду, как негативно меняется поведение ребенка после контактов с отцом, информация от детского психолога об изменении в психическом состоянии ребенка, справки из медицинских учреждений о проблемах со здоровьем отца (состоит на учете в наркодиспансере и тому подобное)», – объясняет Гусятников.

Может ли отец восстановиться в родительских правах

Многих родителей интересует: «Решение о лишении родительских прав будет действовать на протяжении всей жизни отца?»

Петр Гусятников сообщает, что отец может быть восстановлен в родительских правах, если он изменился в лучшую сторону:

«Восстановить в родительских правах также, как и лишить их, может только суд. Надо заметить, что судьи очень неохотно идут на лишение родительских прав и принимают такое решение действительно в крайнем случае, когда нет никакой надежды на то, что отец исправится или при совершении умышленного преступления против своего ребенка. Если отец действительно изменил свое поведение, раскаивается и хочет восстановить контакт с ребенком – велики шансы, что суд примет положительное решение и восстановит мужчину в статусе родителя».

Эксперт отмечает, что на решение суда сын или дочь может влиять с десятилетнего возраста. Если ребенок не захочет – судья откажет отцу. То же самое касается ситуаций, если ребенка уже кто-то усыновил.