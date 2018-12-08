У кого ребенок лучше: как соревнуются родители

Более половины (56%) родителей российских школьников делают домашнее задание вместо своих детей. Об этом свидетельствует исследование проекта «‪Mail.ru‬ Дети», которое проводилось среди 8,2 тыс. россиян.

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67% опрошенных являются родителями учеников начальной школы, при этом большинство респондентов имеют в семье одного ребенка.

Как выяснилось, чаще всего мамы и папы делают за своих детей «домашку» по математике (32%), иностранному (28%) и русскому (26%) языкам. Сложнее всего российским школьникам даются именно эти предметы. Также 36% родителей указали, что их детям необходима помощь при выполнении заданий по чтению.

Около 70% респондентов рассказали, что помогают ребенку с выполнением домашнего задания. При этом треть респондентов убеждена, что школьник должен самостоятельно разбираться с уроками.

Чтобы помочь своему ребенку выполнить задание, 30% россиян тратят час в день, еще почти треть — два часа, и менее четверти занимаются с детьми уроками больше двух часов ежедневно.

У родителей также спросили, насколько занят их ребенок. На протяжении последних лет в России ведутся дискуссии о том, насколько большой объем домашнего задания стоит давать детям.

38% школьников посвящают два часа в день самостоятельному выполнению домашнего задания, 17% занимаются больше трех часов.

При этом у них остается время на посещение дополнительных секций, следует из результатов опроса.

В августе нынешнего года зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов и вовсе предложил отменить домашние задания в школе. По его словам, современным детям не хватает свободного времени, чтобы насладиться детством.

«В школах во всем мире уходят от домашнего задания, и ничего страшного в этом нет. Домашнее задание — это ненужная сегодня вещь. Мы и так заставляем детей все время находиться в школе или на каких-то занятиях», — пояснил парламентарий.

У некоторых школьников вследствие большой учебной нагрузки возникает апатия и нежелание учиться, считает Чернышов.

«С одной стороны, нужно сделать образование интересным, а с другой — дать возможность отдышаться нашим ребятам, чтобы они могли находить время для того, чтобы поиграть в футбол, провести время на свежем воздухе. Это было бы правильно», — сказал он.

Не в оценках счастье

Директор московской общеобразовательной школы №548 «Царицыно» Ефим Рачевский отмечает, что во всех поколениях родители школьников помогали им с домашним заданием и делали его за них, но современные мамы и папы «сильно активизировались» в этой сфере.

«Сейчас родители очень хотят успешности своих детей, а успешность выражается в оценках. Они связывают качество образования, которое получит ребенок, с качеством его жизни, но они не понимают, что качество образования оценивается не пятибальной системой», — сказал Рачевский «Газете.Ru», добавив, что раньше родители в большей степени надеялись на государство и не придавали образованию решающую роль в жизненном успехе детей.

«К сожалению, значительную часть родителей не очень волнует, что ребенок изучил на уроке физики, но их волнует, какую оценку он получил по этому предмету. Поэтому взрослые берут и делают домашнее задание за детей», — посетовал он.

Рачевский отмечает, что смысл домашней работы в ее самостоятельном выполнении. Без этого однажды ребенок окажется в ситуации, когда он будет бессильным. Например, родитель не сможет пойти за сына или дочь сдавать Единый госэкзамен.

«Поэтому родители, которые стараются сделать за своих детей домашнее задание, обрекают их на неуспех и неудачи», — заключил директор школы.

Психолог центра «Образование в развитии» Татьяна Муха считает, что в сложившейся ситуации виноваты не родители. Таков образовательный подход в России сегодня: учеба — это обязанность не только детей, но и родителей.

«Современная школа нацелена на то, что родители должны участвовать в учебе детей, и есть ряд проектов, которые младшие школьники просто не в состоянии сделать самостоятельно.

Изначально стоит цель, что маленький ребенок и не должен выполнять такую задачу сам, а должен сделать работу вместе с родителями.

На самом деле, когда жизнь семьи строится вокруг учебы, это очень деструктивно. Родители часто принимают чрезмерное участие в учебе ребенка, поэтому в младших классах школы мы сталкиваемся с конкурсами родительских поделок», — пояснила эксперт «Газете.Ru».

Еще одна проблема в том, что для ребенка становится естественным не процесс обучения, а получение оценки любой ценой. Это приводит к тому, что навыки самостоятельной работы формируются очень плохо, и в средней школе часто наблюдается «проседание» учебы.

По словам психолога, современные дети перегружены внешкольными занятиями и дополнительными кружками. С одной стороны, родители хотят, чтобы у ребенка была насыщенная, полноценная жизнь, с другой, при такой высокой нагрузке родители иногда неправильно пытаются облегчить детям жизнь, считает Муха.

«К счастью, в московских школах уже появилась тенденция, когда учителя предлагают родителям не делать домашние задания, а помогать ребенку самоорганизоваться и выполнить все самому. При большой нагрузке ребенка родители могут обозначить приоритетные предметы, в которых будут помогать, и позволить детям выполнять остальные предметы частично или не так хорошо, как хотелось бы. На такое решение родители идут с большим трудом, поскольку тогда страдает успеваемость. Это суровый выбор: в таком случае ребенок научится самостоятельно осваивать предметы, но при этом может чувствовать себя не таким «успешным», как другие дети, у которых родители выполняют часть домашнего задания вместо них», — заключила психолог.

В июле прошлого года ТАСС, ссылаясь на данные «Яндекса», сообщало, что около половины школьников из Москвы и области ежедневно ищут в интернете готовое домашнее задание.

Поиск уже решенной «домашки» занимает 3,5% от всего трафика в столичном регионе.

В большинстве запросов присутствует формулировка «как списать», однако 40% — это развивающие вопросы: «как найти», «как понять», «как найти похожую задачу».

Авторы исследования сравнили запросы школьников, которые интересуются домашним заданием и которые его не ищут.

«Оказалось следующее: что те, кто не интересуются готовым домашним заданием, интересуются романтикой, кино, спортом. А те люди, которые беспокоятся домашним заданием, им важно, чтобы у них был правильный ответ, да, пусть они списывают в какой-то мере, но им важно проверить свой результат», — добавил руководитель академических программ «Яндекса» Сергей Чернышев.

Детство не время отдыхать

Ирина, мама ученицы 3 класса из Санкт-Петербурга, рассказала «Газете.Ru», что в их семье не принято делать домашнее задание за дочку, поскольку она пока полностью справляется сама.

«Но зато мы столкнулись с несправедливостью в конкурсах. Первый и второй год в нашей школе побеждали исключительно художественные работы, нарисованные взрослой рукой. Нам было обидно, так как ребенок ходит в художественную школу и имеет свое детское представление о рисунках. Вот такая жизненная несправедливость», — сказала Ирина. После этого ее дочь перестала участвовать в школьных конкурсах по рисованию.

Судя по рассказам некоторых родителей, опрошенных «Газетой.Ru», мамы и папы школьников соревнуются между собой в том, чьи дети «успешнее». Причем этот родительский «конкурс» начинается еще в детском саду, где детям задают сделать поделки.

«Моему ребенку всего три года, и поэтому поделки приходится делать нам с мужем. А их в последнее время очень-очень много.

Мне кажется, что именно в нашей группе элемента соревнования нет, а в целом — в детском саду есть такой момент. Кто кого переплюнет, как говорит дочка», — рассказала Светлана из Белозерска.

Родителям, которые решили не выполнять работу за своих детей (в школе или детском саду), приходится объяснять свою позицию учителям и воспитателям.

Юлия, мама дошкольника из Вологды, считает, что если ребенок с чем-то не справляется, то не следует это делать за него.

«Остальные поделки мой сын выполняет только с незначительными подсказками с нашей стороны. В младших группах я вообще игнорировала все поделки, так как ребенку это явно не под силу, а самой делать не считаю нужным», — пояснила она.

По словам Юлии, воспитатели нормально реагируют на ее мнение и сами понимают, что учатся дети, а не родители. Соревнование поддерживается в группах самими воспитателями, уверена она.

Отец второклассницы из Сыктывкара Роман считает, что современным детям задают слишком много работы на дом.

«Например, вчера моя дочь получила задания одновременно по русскому языку, математике, обществознанию, труду и чтению. Плюс у нее есть домашняя работа в музыкальной школе, куда она ходит утром перед обычными занятиями. И так практически каждый день», — посетовал он.

Тем не менее он уверен, что если делать «домашку» вместо детей, то они сядут родителям на шею и моментально привыкнут к этому. «Дети на самом деле очень хитрые, и если один раз сделать работу за них, они перестанут заниматься вообще, потому что поймут, что так проще. Наоборот, надо стимулировать в них самостоятельность».

Говоря о больших объемах домашнего задания, на которые жалуются некоторые родители российских школьников, Рачевский отмечает, что не все, что задано, делать обязательно.

«Мало ли, что учителя говорят, что нужно выполнить весь объем! Пусть родители возьмут Санитарные правила и нормы (СанПиН). Время, которое второклассник должен потратить на выполнение всего домашнего задания, — полтора часа в день. Сделает объем, превышающий норму, пусть родители жалуются в прокуратуру за нарушение СанПиН или предъявят судебный иск школе. Таким образом, кстати, создадут прецедент», — сказал Рачевский.

СанПиН являются примерными нормативами. Согласно этому документу, первоклассники вовсе освобождены от выполнения домашних заданий и оценивания их по привычной пятибальной системе. Ученикам 4-5 классов не рекомендуется тратить на закрепление учебного материала дома более двух часов в день. Ученики 6-8 классов, согласно нормам, должны заниматься домашним заданием не больше 2,5 часов, а школьники 9-11 классов — не более 3,5 часов.