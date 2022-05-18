5 наказаний, которые вдребезги разобьют психику ребенка

У родителей не всегда хватает сил и терпения обдуманно реагировать на провинности ребенка. В итоге они продолжают пользоваться «запрещенными» методами наказания, к которым относятся игнорирование, крик, оскорбления, публичные выговоры и лишение чего-либо на неопределенный срок. О психологических портретах взрослых, использующих в воспитании детей подобную тактику, а также о том, как эти наказания сказываются на детской психике, «Газете.Ru» рассказала семейный психолог Ольга Романив.

Молчание и игнорирование

Родители, которые используют игнорирование в качестве наказания, не отвечают на вопросы ребенка и даже не замечают его присутствия. Как в разговоре с «Газетой.Ru» призналась 22-летняя Дарья из Москвы, в детстве она сталкивалась с таким стилем воспитания: «Меня часто наказывали в детстве молчанием, из-за чего я испытывала чувство вины. А однажды мой папа не разговаривал со мной целую неделю за то, что я забыла о занятии с репетитором по математике, которое он оплатил заранее. Отец даже не отвечал на мои сообщения и не брал телефон. Всю эту неделю мне казалось, что весь мир против меня. А мама была на его стороне».

Какие родители склонны выбирать в качестве наказания ребенка молчание и игнорирование? Семейный психолог Ольга Романив отвечает:

«Как правило, к подобной тактике прибегают два типа родителей. В первую очередь, авторитарные, которые одновременно с тактикой тотального игнора демонстрируют свою власть над ребенком – от них зависит разговаривать или нет, когда начать разговаривать = простить ребенка. Второй тип – это дети, прошедшие через подобный путь воспитания, с «успехом» применяющие его в своей взрослой жизни: в отношениях с партнером, с собственными детьми и, вы будете смеяться, со своими родителями, которые их этому научили».

По словам эксперта, в такой семье ребенок начинает бояться не того, что ему откровенно скажут, в чем он не прав, а именно психологического давления. Романив объясняет, как такое наказание сказывается на психике ребенка.

«Это провоцирует глобальную неуверенность в себе, постоянный страх сделать что-то не так, не угодить – все это пойдет с ребенком во взрослую жизнь и однозначно скажется на отношениях с окружающими. Воспитанный в «молчанке» человек будет с трудом налаживать вербальное общение и договариваться о чем-то с людьми. Молчание для него будет более комфортно, чем обсуждение проблем», – объясняет Ольга Романив.

Психолог отмечает, что не стоит сбрасывать со счетов и то, что такое воспитание не учит ребенка самому важному – пониманию, что нужно сделать, чтобы исправить собственные ошибки.

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Крик

В некоторых семьях принято считать, что разговор на повышенных тонах эффективнее доносит до ребенка важную информацию. 35-летняя Наталья из Брянска вспоминает свое детство: «Моя мама – педагог, и у нее всегда была привычка говорить громко, чтобы слышал весь класс. Если бы только это… Стены нашего дома всегда трещали от ее крика, когда я что-то делала не так. Однажды к нам постучалась соседка и спросила, что у нас происходит. В тот день я без спроса надела мамины босоножки на каблуках на два-три размера больше (мне было десять), споткнулась о порог и немного порвала их. На всю жизнь я запомнила этот скандал.

С мамой я жила до 25 лет и мы постоянно покрикивали друг на друга по любому поводу. Однажды у нее спросила, зачем она так орет. Ответ меня поразил: «Чтобы ты услышала и запомнила!» К счастью, муж терпеливо научил меня обходиться без крика, и своих сыновей я стараюсь воспитывать по-другому. Честно – не всегда получается».

Семейный психолог объясняет, какие родители склонны выбирать наказание криком: «На крик переходят люди несдержанные, эмоциональные, которым с трудом удается себя контролировать. В чем-то эти люди не плохи и часто действительно хотят добра своим детям, но у них не хватает терпения или возможностей для того, чтобы донести свои мысли в спокойной манере. Сюда же можно отнести людей, которые переживают в данный конкретный момент какие-то негативные эмоции, нервничают – для таких родителей промах ребенка становится кнопкой «пуск» для выхода собственных эмоций. Это то, что мы в просторечье называем сорваться».

Ольга Романив предупреждает родителей, к чему может привести такая тактика в воспитании:

«Крик погружает ребенка в состояние стресса, страха, повышает уровень нервозности.

Так часто поступают эмоционально нестабильные родители, и, зная о своей проблеме, они применяют тактику «кнута и пряника»: проорались, а следом что-то разрешили ребенку сверх меры. Когда ребенок перешел границы в очередной раз, снова проорались. И ребенок постоянно находится между двух состояний – вседозволенность, с одной стороны, наказание криком – с другой. В результате вырастает эмоционально нестабильный, избалованный ребенок, который берет на вооружение способ добиваться своего криком – по сути, инфантильный невротик».

Также психолог заметила, что дети всегда копируют поведение родителей или других значимых для них взрослых. Поэтому не удивительно, что крик будет восприниматься сыном или дочерью как норма, и в результате через какое-то время ребенок начнет демонстрировать в ответ похожую истеричность, взвинченность и эмоциональность, уверяет Романив.

Оскорбления

Некоторые родители ругают детей за промахи не выбирая выражений. 18-летняя Маруся из Москвы признается, что в ее семье грубые слова давно стали нормой: «У нас интересные отношения. Например, папа утром может мне сказать: «Что ты так накрасилась, обезьяна африканская!» А вечером выдать младшей сестре, которая не хочет делать уроки: «Тебе бы грамм мозга, овечка тупая, может, думать научилась бы!» Если не убрались в комнате – значит, для мамы мы «свиньи». При этом родители говорят, что очень нас любят».

Ольга Романив описала психологический портрет взрослого, который может позволить себе оскорбления в общении с детьми: «Когда мы говорим об оскорблениях, это, конечно, сразу же свидетельствует о нескольких проблемах человека – несдержанности, полном отсутствии психологических «тормозов» и эмпатии, невоспитанности, грубости, низком уровне интеллекта. Помимо прочего, человек, прибегающий к оскорблениям собственного ребенка, откровенно не умен и не понимает, что у любого действия есть последствия».

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Эксперт уверена, что даже маленький ребенок понимает, что оскорбления – это унизительно и объясняет, как это сказывается на психике ребенка.

«Удивляться тому, что ребенок очень быстро освоит язык оскорблений и начнет применять его в отношении тех, кто слабее, не нужно. При этом очень скоро оскорбления полетят и в сторону родителей, которые сами продемонстрировали ему пример, как надо себя вести (если, конечно, к оскорблениям не добавится физическое насилие, и ребенок не начнет бояться родителей еще больше).

Какими вырастают дети, которых оскорбляли родители? Разными – зажатыми, с пониженной самооценкой и кучей внутренних переживаний, загнанных внутрь себя, или, наоборот, теми, кто довольно рано понял: кто сильнее, пускай пока и вербально, тот и прав. То есть в ответ мы получаем ту же самую эмоциональную несдержанность, помноженную на агрессивность и даже жестокость», — сказала Романив.

Публичные унижения

Иногда родители специально прилюдно стыдят ребенка за проступок, озвучивая при третьих лицах его ошибки. 30-летний Алексей из Московской области вспоминает:

«Родители часто ездили в командировки, и в основном меня воспитывала бабушка. Она постоянно твердила: «Пока матери нет, пусть другие люди послушают, что ты вытворяешь!». О том, что я в десять лет стащил у дедушки сигареты, знал весь район, и каждая из соседок выносила свой вердикт, как меня лучше наказать. А однажды мы ехали в электричке в Москву и бабушка громко отчитывала меня за то, что я надел грязную футболку и посматривала по сторонам, наверное, в поисках участливых взглядов. Как говорила мама, бабушка так делает потому, что любит и заботится обо мне».

По мнению Ольги Романив, у всех родителей, осознанно практикующих такую тактику, есть кое-что общее.

«Так поступают неуверенные в себе люди, которые постоянно нуждаются в одобрении и поддержке кого-то третьего со стороны. Такие люди не берут на себя ответственность, предпочитая переложить ее на чьи-то плечи», – сообщает психолог.

Также эксперт подчеркивает, что прилюдно наказывать своего ребенка могут несдержанные, эмоциональные люди, которые не замечают окружающих, так как слишком увлечены ситуацией. Этим родителям вполне можно сказать «давай потише», и они (в отличие от родителей, которые осознанно наказывают детей на публике) в состоянии осознать, что сделали что-то не так.

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Семейный психолог комментирует, как такое воспитание сказывается на психике ребенка:

«Для ребенка подобное поведение сопоставимо с предательством. Это ведет к потери доверия между детьми и родителями, потому что от близких взрослых ребенок в первую очередь ждет защиты. Можно предположить, что сын или дочь закроется и вряд ли со своими проблемами придет к родителям. Плюс это может взрастить в ребенке недоверие к тем, кто находится рядом – он постоянно будет ждать подвоха от партнера уже во взрослом возрасте».

Лишение чего-либо на неопределенный срок

В некоторых семьях принято в наказание лишать ребенка чего-то важного для него, но при этом срок возврата отнятого не озвучивается. Старшеклассник из Москвы, который попросил не указывать его возраст и имя, поделился своей историей: «Мама и папа в разводе. С отцом мы общаемся каждую неделю, и он иногда делает подарки. А потом их конфискует со словами «Ты наказан. Верну потом». Спрашиваю: «Когда вернешь?» Отвечает: «Посмотрим когда». В последний раз забрал смартфон за то, что я снимал ролики для одной соцсети, которая ему не нравится. Смартфон не вернул до сих пор. Хожу со старым телефоном. На отца обижен».

15-летняя Вероника из Москвы вспоминает: «Когда я была маленькая, меня за провинности лишали просмотра мультфильмов. Особенно обидно, когда ждешь новую серию, а тебе говорят, что наказание еще продолжается! А когда оно закончится – не уточняют. Мне казалось, что это целая вечность».

Ольга Романив описывает психологический портрет таких родителей: «Здесь можно говорить об авторитаризме и одновременно о непродуманности действий, это свойственно инфантильным людям, для которых воспитание – это не процесс, длинною в жизнь, а сиюминутная реакция: вот отниму у тебя что-то, и ты поймешь, а потом отдам, когда посчитаю нужным, или не отдам вообще. По большому счету, ответственный родитель настолько безответственно себя вести не может».

Эксперт объясняет, как такая тактика воспитания сказывается на психике ребенка:

«Подобное поведение выбивает у ребенка почву из-под ног, лишает уверенности в завтрашнем дне, и он чувствует себя беззащитным, в каком-то плане даже потерянным.

Такие ситуации приводят к снижению самооценки, росту неуверенности в себе, боязни потерь, страху, что у тебя придут и что-то дорогое сердцу отнимут. Во взрослом возрасте такой ребенок может демонстрировать жадность, недоверие к близким, индивидуализм, эгоизм по отношению к партнеру. К своим детям они могут применять похожие воспитательные приемы – давать и отнимать подарки/деньги/материальные ценности по своему усмотрению, как доказательство своего превосходства», – предупреждает семейный психолог Ольга Романив.