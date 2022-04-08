«Маленький еще для шуток»: 5 причин, почему ваши дети могут остаться без чувства юмора

Об основных ошибках, из-за которых у детей в будущем не складываются отношения с чувством юмора, «Газете.Ru» рассказала семейный психолог Ольга Романив.
Ошибка воспитания №1. Наличие в семье табу на определенные темы (в том числе связанные с шутками)
— Есть ситуации, когда родители не спешат вовлекать детей в свой мир. Вместо этого они говорят: «Иди отсюда, не слушай, ты еще маленький для таких шуток».
В итоге ребенок не только ограничен в получении информации, но и растет с четким убеждением: «Юмор — это только для взрослых, а я еще не дорос».
Для развития чувства юмора первостепенное значение имеет среда обитания. Если дома не шутят, не смеются, не рассказывают забавных историй и не смешат друг друга, вряд ли у ребенка сформируется эта способность сама по себе. Поэтому шутите и смейтесь, ведь это не только поможет ребенку стать более раскрепощенным и общительным, но и будет полезно для ментального здоровья всех членов семьи.
Ошибка воспитания №2. Отсутствие качественного досуга в детстве
— Чтобы обладать способностью метко шутить и тонко чувствовать юмор собеседника, ребенок должен иметь определенную базу — знания из кинематографа, литературы, истории.
Юмор — это часть культурного наследия, и если у человека с детства есть возможность это наследие увидеть и прочувствовать, это станет дополнительным кирпичиком в формировании собственного чувства юмора.
Старайтесь вместе с детьми смотреть семейные комедии, обсуждать увиденное или прочитанное, вспоминать смешные случаи из собственной жизни.
Ошибка воспитания №3. Ограничение получения знаний из разных источников
— Еще одним фактором, влияющим на формирование у ребенка чувства юмора, может оказаться запрет на получение знаний из разных источников. По этой причине у него не развивается критическое мышление и умение анализировать происходящее.
Критическое мышление неразрывно связано с интеллектом, поэтому важно не просто хорошо учиться и зубрить материал, важнее искать, узнавать информацию, выражать свое мнение и даже спорить, отстаивая его.
Да, сегодня об этом говорится крайне мало. Мало об этом задумывались и в советское время, при этом у очень многих людей чувство юмора было развито. Почему? Благодаря тому, что советские люди умели «читать между строк» и в совершенстве овладели иносказательным языком Эзопа, что и нашло свое отражение в анекдотах и формировании определенного чувства юмора.
Вспомним знаменитых на весь Союз писателей-сатириков: Жванецкого, Райкина, Карцева, Альтова, Инина, да и просто юмористов, под которых прошло наше детство в эпоху застоя. Сегодня ситуация немного другая и критическое мышления в детях нужно формировать самим родителям.
Ошибка воспитания №4. Игнорирование детской зажатости и отстраненности
Стоит обратить внимание на то, с кем общается ваш ребенок, как к нему относятся в группе или в классе.
Веселый малыш может быть осмеян сверстниками или даже педагогом за неудачную шутку или какой-то поступок.
Из-за пережитого стресса желания шутить у ребенка может больше не возникнуть. Дети очень чувствительны к критике и после таких событий могут быть очень зажатыми в детском коллективе.
Чтобы немного раскрепостить такого ребенка, можно отправить его заниматься в актерскую студию (юмор — это всегда немного о театре). Это хороший способ избавить сына или дочь и от неуверенности в себе, повысить самооценку, научить общаться и не бояться шутить.
Ошибка воспитания №5. Запрет на самостоятельный поиск информации
Чувство юмора напрямую зависит от уровня развития интеллекта. Поэтому нельзя запрещать ребенку самому искать информацию, находить подтверждение или даже опровержение сказанному вами или кем-то другим из уважаемых взрослых.
Подвергать сомнению «истины» и выражать собственное мнение очень важно для развития интеллекта и формирования чувства юмора.
Обязательно занимайтесь развитием малыша, играйте с ним в различные игры, учите читать и считать. А когда ребенок начнет находить свои способы получения информации, не препятствуйте этому (если, конечно, это отвечает правилам безопасности).
Пример формирования чувства юмора из личного опыта психолога Ольги Романив
— Сколько себя помню, мы всегда смотрели кино всей семьей. Мама очень любила «Бриллиантовую руку» Гайдая и рассказывала, что, когда смотрела ее впервые в кинотеатре в студенческие годы, ее из-под стула вытаскивали несколько раз — до такой степени ей было смешно! Особенно на том моменте, когда Миронов шел буквально по воде, размахивая палкой с трусами.
Это мой любимый момент с детства, мне тоже всегда смешно, когда я его вижу в тысячный раз. Сформировалось ли это понимание смешного под ее влиянием или благодаря тем фильмам, которые мы смотрели вместе? Не знаю. Но могу рассказать забавную историю. Как-то меня спросили, смотрела ли я фильм «Спортлото-82». Оказалось, что нет. Моим родителям этот фильм, видимо, не нравился, поэтому о его существовании я даже не знала. Посмотрев его во взрослом возрасте, я поняла, что для меня он вообще не смешной.
А еще вспоминаю, как мы ходили в кинотеатр на фильм «Укрощение строптивого». После просмотра обсуждали с родителями, насколько разным может быть чувство юмора у разных людей: для кого-то уморительно смешным выглядит Чаплин, для другого — падение знакомого с лестницы. Я была подростком, но поняла, что чувство юмора формирует воспитание и образование. Хотя, признаться, мне самой никогда не нравился Чаплин, я с детства предпочитала Бастера Китона — его юмор мне казался тоньше, хотя и грустнее. Не зря он получил прозвище «комик без улыбки».
Всегда ли отсутствие чувства юмора говорит об ошибках воспитания
Нет, далеко не всегда. Как правило, люди, напрочь лишенные чувства юмора, имеют определенные особенности развития.
Здесь можно привести в пример героя ситкома «Теория большого взрыва» Шелдона, который, по мнению психологов, страдал синдромом Аспергера. Из-за чего имел большие проблемы с общением, эмпатией и восприятием юмора — он никогда не мог считать сарказм в словах своих же друзей, не понимал юмор, при этом, как ему казалось, обладал собственным чувством юмора, которое действительно сильно отличалось от привычного.
Отсутствие чувства юмора не всегда связано с тем, что вы чего-то недодали своему ребенку. Возможно, причина кроется в особенностях его психики. И, возможно, в чем-то другом ваш ребенок гений!
Кроме того, юмор индивидуален: если вы не понимаете шуток своего ребенка, еще не значит, что у него нет чувства юмора — оно вполне могло сформироваться не благодаря вам, а вопреки. Такое тоже бывает!