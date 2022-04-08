«Маленький еще для шуток»: 5 причин, почему ваши дети могут остаться без чувства юмора

Чувство юмора формируется в детстве под влиянием семьи и социума, указывают специалисты. Как недостаток кругозора, тесного общения в кругу семьи, несформированное критическое мышление и другие ошибки воспитания влияют на способность ребенка шутить, «Газете.Ru» рассказала семейный психолог.

Об основных ошибках, из-за которых у детей в будущем не складываются отношения с чувством юмора, «Газете.Ru» рассказала семейный психолог Ольга Романив.

Ошибка воспитания №1. Наличие в семье табу на определенные темы (в том числе связанные с шутками)

— Есть ситуации, когда родители не спешат вовлекать детей в свой мир. Вместо этого они говорят: «Иди отсюда, не слушай, ты еще маленький для таких шуток».

В итоге ребенок не только ограничен в получении информации, но и растет с четким убеждением: «Юмор — это только для взрослых, а я еще не дорос».

Для развития чувства юмора первостепенное значение имеет среда обитания. Если дома не шутят, не смеются, не рассказывают забавных историй и не смешат друг друга, вряд ли у ребенка сформируется эта способность сама по себе. Поэтому шутите и смейтесь, ведь это не только поможет ребенку стать более раскрепощенным и общительным, но и будет полезно для ментального здоровья всех членов семьи.

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Ошибка воспитания №2. Отсутствие качественного досуга в детстве

— Чтобы обладать способностью метко шутить и тонко чувствовать юмор собеседника, ребенок должен иметь определенную базу — знания из кинематографа, литературы, истории.

Юмор — это часть культурного наследия, и если у человека с детства есть возможность это наследие увидеть и прочувствовать, это станет дополнительным кирпичиком в формировании собственного чувства юмора.

Старайтесь вместе с детьми смотреть семейные комедии, обсуждать увиденное или прочитанное, вспоминать смешные случаи из собственной жизни.

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Ошибка воспитания №3. Ограничение получения знаний из разных источников

— Еще одним фактором, влияющим на формирование у ребенка чувства юмора, может оказаться запрет на получение знаний из разных источников. По этой причине у него не развивается критическое мышление и умение анализировать происходящее.

Критическое мышление неразрывно связано с интеллектом, поэтому важно не просто хорошо учиться и зубрить материал, важнее искать, узнавать информацию, выражать свое мнение и даже спорить, отстаивая его.

Да, сегодня об этом говорится крайне мало. Мало об этом задумывались и в советское время, при этом у очень многих людей чувство юмора было развито. Почему? Благодаря тому, что советские люди умели «читать между строк» и в совершенстве овладели иносказательным языком Эзопа, что и нашло свое отражение в анекдотах и формировании определенного чувства юмора.

Вспомним знаменитых на весь Союз писателей-сатириков: Жванецкого, Райкина, Карцева, Альтова, Инина, да и просто юмористов, под которых прошло наше детство в эпоху застоя. Сегодня ситуация немного другая и критическое мышления в детях нужно формировать самим родителям.

Ошибка воспитания №4. Игнорирование детской зажатости и отстраненности

Стоит обратить внимание на то, с кем общается ваш ребенок, как к нему относятся в группе или в классе.

Веселый малыш может быть осмеян сверстниками или даже педагогом за неудачную шутку или какой-то поступок.

Из-за пережитого стресса желания шутить у ребенка может больше не возникнуть. Дети очень чувствительны к критике и после таких событий могут быть очень зажатыми в детском коллективе.

Чтобы немного раскрепостить такого ребенка, можно отправить его заниматься в актерскую студию (юмор — это всегда немного о театре). Это хороший способ избавить сына или дочь и от неуверенности в себе, повысить самооценку, научить общаться и не бояться шутить.

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Ошибка воспитания №5. Запрет на самостоятельный поиск информации

Чувство юмора напрямую зависит от уровня развития интеллекта. Поэтому нельзя запрещать ребенку самому искать информацию, находить подтверждение или даже опровержение сказанному вами или кем-то другим из уважаемых взрослых.

Подвергать сомнению «истины» и выражать собственное мнение очень важно для развития интеллекта и формирования чувства юмора.

Обязательно занимайтесь развитием малыша, играйте с ним в различные игры, учите читать и считать. А когда ребенок начнет находить свои способы получения информации, не препятствуйте этому (если, конечно, это отвечает правилам безопасности).

Пример формирования чувства юмора из личного опыта психолога Ольги Романив

— Сколько себя помню, мы всегда смотрели кино всей семьей. Мама очень любила «Бриллиантовую руку» Гайдая и рассказывала, что, когда смотрела ее впервые в кинотеатре в студенческие годы, ее из-под стула вытаскивали несколько раз — до такой степени ей было смешно! Особенно на том моменте, когда Миронов шел буквально по воде, размахивая палкой с трусами.

Это мой любимый момент с детства, мне тоже всегда смешно, когда я его вижу в тысячный раз. Сформировалось ли это понимание смешного под ее влиянием или благодаря тем фильмам, которые мы смотрели вместе? Не знаю. Но могу рассказать забавную историю. Как-то меня спросили, смотрела ли я фильм «Спортлото-82». Оказалось, что нет. Моим родителям этот фильм, видимо, не нравился, поэтому о его существовании я даже не знала. Посмотрев его во взрослом возрасте, я поняла, что для меня он вообще не смешной.

А еще вспоминаю, как мы ходили в кинотеатр на фильм «Укрощение строптивого». После просмотра обсуждали с родителями, насколько разным может быть чувство юмора у разных людей: для кого-то уморительно смешным выглядит Чаплин, для другого — падение знакомого с лестницы. Я была подростком, но поняла, что чувство юмора формирует воспитание и образование. Хотя, признаться, мне самой никогда не нравился Чаплин, я с детства предпочитала Бастера Китона — его юмор мне казался тоньше, хотя и грустнее. Не зря он получил прозвище «комик без улыбки».

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Всегда ли отсутствие чувства юмора говорит об ошибках воспитания

Нет, далеко не всегда. Как правило, люди, напрочь лишенные чувства юмора, имеют определенные особенности развития.

Здесь можно привести в пример героя ситкома «Теория большого взрыва» Шелдона, который, по мнению психологов, страдал синдромом Аспергера. Из-за чего имел большие проблемы с общением, эмпатией и восприятием юмора — он никогда не мог считать сарказм в словах своих же друзей, не понимал юмор, при этом, как ему казалось, обладал собственным чувством юмора, которое действительно сильно отличалось от привычного.

Отсутствие чувства юмора не всегда связано с тем, что вы чего-то недодали своему ребенку. Возможно, причина кроется в особенностях его психики. И, возможно, в чем-то другом ваш ребенок гений!

Кроме того, юмор индивидуален: если вы не понимаете шуток своего ребенка, еще не значит, что у него нет чувства юмора — оно вполне могло сформироваться не благодаря вам, а вопреки. Такое тоже бывает!