«Не храните презервативы в кармане»: врач и психолог о безопасном сексе

Врач акушер-гинеколог клинико-диагностического центра «Мединцентр», кандидат медицинских наук Ирина Долгова рассказала «Газете.Ru», стоит ли экономить на средствах контрацепции, а психолог Юлия Хадарцева объяснила, почему важно разговаривать о защите с партнером.

Альтернатив немного

Главный плюс презервативов в том, что они защищают не только от нежелательной беременности, но и от заболеваний, передающихся половым путем, в том числе, и от ВИЧ-инфекции.

Ирина Долгова рассказала об альтернативах презервативам. К сожалению, их не так много. Помимо презервативов, единственное средство, защищающее от беременности и всех инфекций, включая ВИЧ, это так называемый фемидом, женский презерватив, представляющий собой мешочек с эластичными кольцами, который помещается во влагалище. Обычно он изготавливается из полиуретана и, по словам специалиста, обеспечивает защиту в 90% случаев.

Справка Согласно аналитическим данным, предоставленным «Газете.Ru» исследовательской командой DSM Group, в этом году цена на презервативы выросла примерно на 15%, при этом средняя стоимость бюджетных резиновых изделий составляет примерно 82 рубля, дорогих – 793 рубля.

Не стоит путать женский презерватив с вагинальной диафрагмой. «Защищающая шейку матки мембрана диафрагмы препятствует проникновению в нее сперматозоидов и эффективна при нежелательной беременности, но не защищает от заболеваний, передающихся половых путем, в том числе ВИЧ», – объяснила врач. И фемидомы, и диафрагмы, по словам Долговой, сложны в использовании, кроме того, у женщины может возникнуть аллергия из-за долгого контакта слизистой и латекса.

Также Долгова напомнила про химические средства барьерной контрацепции, которые выпускаются в разнообразных формах: таблетки, свечи, пасты, вагинальные шарики. «Эти средства содержат спермициды, прекращающие жизнеспособность сперматозоидов. Они вводятся за 15-20 минут до каждого полового акта. Эффективность защиты от беременности составляет 85%».

«Химические средства защищают от заболеваний, передающихся половым путем, но далеко не от всех – необходимо читать инструкцию по применению каждого конкретного препарата. Что касается ВИЧ-инфекции, от нее такие средства не защитят», – призвала к осторожности врач.

«Все остальные средства – внутриматочные контрацептивы, так называемые спирали, гормональные контрацептивы, хирургическая женская и мужская стерилизация, а также средства экстренной контрацепции не защищают от инфекции и имеют ряд противопоказаний», – добавила гинеколог.

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Меньше проверок – меньше гарантий

Чем отличаются презервативы известных фирм, продающиеся в аптеке или крупных супермаркетах, от дешевых вариантов, которые можно купить в любом магазине? По словам Долговой, есть вероятность, что в более дешевых изделиях будет использован менее качественный латекс, а сама продукция не будет проверена специальными механическими устройствами, что впоследствии может повлиять на степень защиты.

«Имеет значение и качество смазки на изделиях – для безопасного использования она должна быть гипоаллергенной, а для комфортного применения ее должно быть достаточное количество. Кроме того, качественная смазка содержит вещества, способствующие нейтрализации сперматозоидов. Поэтому я бы не советовала прибегать к дешевым аналогам от непроверенных производителей», – объяснила врач.

Использование разноцветных изделий с гастрономическим вкусом и запахом – тоже не лучший вариант.

«Среди возможных последствий использования таких контрацептивов – аллергические реакции, вызванные добавками в продукцию. Исходя из этих соображений, а также вероятности того, что они могут содержать сахар, который способен стать причиной возникновения инфекции, не рекомендуется использовать такие изделия и для вагинального, и для анального секса», – рассказала Долгова.

Для анального секса лучше всего покупать специальные презервативы, которые продаются в аптеках, напомнила врач. «Такие презервативы обычно более плотные, но не менее эластичные, чем стандартные. Они проходят дополнительную проверку прочности, а также содержат увеличенное количество смазки. Для анального секса не подходят контрацептивы со спермицидной смазкой, так как возникает вероятность возникновения сильного раздражения прямой кишки», – рассказала она.

Без тепла и масла

Даже качественные презервативы от проверенного производителя могут подвести, если нарушить правила хранения и использования.

«Воздержитесь от использования контрацептивов с нарушенной упаковкой. В связи с этим также не рекомендуется хранить презервативы в кармане или любом другом месте, где может нарушиться цельность упаковки. Стоит учитывать, что нагрев и давление также могут повлиять на качество. Не совмещайте презервативы со смазкой на масляной основе, последняя разрушает латекс и влияет на его прочность. Аналогичное воздействие имеют лосьоны для рук и другие средства на масляной основе», – напомнила Ирина Долгова.

Врач посоветовала отдавать предпочтение классическим контрацептивам из латекса или полиуретана, без дополнительных качеств вроде особенной формы или запаха, поскольку такие изделия в меньшей степени могут гарантировать защиту от беременности или заболеваний, передающихся половым путем.

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На ком ответственность

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 82% россиян моложе 60 лет уверены, что на обоих партнерах лежит равная ответственность в вопросах контрацепции.

Но, по мнению психолога-расстановщика Юлии Хадарцевой, тема контрацепции имеет еще и важный психологический аспект: иногда партнерам в силу воспитания, установок или других причин сложно обсуждать подобные вещи.

«Женщина должна говорить о контрацепции так же легко, как и о том, какой ресторан ей нравится. Таким образом она выстраивает свои личные границы – сигнализирует о том, чего ей хочется, а что она категорически не приемлет», – считает психолог.

Разговор о контрацепции специалист советует начинать, когда между партнерами уже возникло доверие:

«Конечно же, никакую романтику вы этим не убьете. Важно понимать, что здоровые гармоничные отношения складываются только тогда, когда степень доверия в паре достаточно высока. Я бы не рекомендовала в первые два-три свидания обсуждать сексуальную тематику – для нее уровень открытости должен быть максимальным. Лучше переходить к близким отношениям, когда вы уверены в партнере и готовы говорить обо всем, в том числе и о контрацепции».

По мнению специалиста, если пара вместе уже давно, вопрос предохранения не теряет актуальности, ведь он касается не только защиты, но и планирования беременности, поэтому его можно и нужно обсуждать, выбирая надежный и при этом комфортный для обоих партнеров способ.

«Доверие, близость и открытость – это залог здоровья и настоящей любви. Когда они есть, партнеры сделают все, чтобы позаботиться о комфорте и безопасности», – подытожила Юлия Хадарцева.