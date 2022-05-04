«Оголодали дети совсем – но уходить не хотят»

По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), в России насчитывается около 7 млн одиноких пожилых людей. Как библиотекарь из Кирово-Чепецкого района Кировской области объединила все село для помощи тем, кто сам не может выйти из дома, — в материале «Газеты.Ru».

От Кирово-Чепецка до села Фатеево полчаса езды на машине. Всего полчаса – и ты попадаешь в совершенно другой мир, где и ритм жизни, и уровень шума, и даже содержание некоторых профессий совсем не такие, как в городе.

Одна из таких профессий – библиотекарь. Татьяна Леонидовна Савинцева не только выдает книги населению – она превратила Фатеевскую библиотеку в полноценное «третье место». Автор концепции третьего места – американский социолог Рэй Ольденбург. Первое место – дом, где человек живет. Второе – работа, где люди нередко проводят очень много времени. А третье – место притяжения, где можно заниматься совместным творчеством и общаться.

close 100% Т.Л.Савинцева у библиотеки Автор Полина Сурнина

Иными словами, в Фатеевской библиотеке постоянно что-то происходит – то клуб ветеранов придет послушать о Дагестане, то чья-нибудь мама читает детям книжку вслух, то проходит мастер-класс для подростков по ткачеству и прядению – благо в одной из комнат библиотеки размещается краеведческий музей с крестьянской утварью.

Сегодня к Татьяне Леонидовне пришли шестиклассники – делать своими руками подарки на 9 мая для живущих в селе (но лично им не знакомых) пожилых людей, слишком слабых, чтобы выходить из дома. Подарок состоит из трех частей – открытка, свеча из вощины с местной пасеки и красно-фиолетовая бумажная гвоздика, на которую нужно больше всего усилий.

В комнате царит атмосфера сдержанного веселья, граничащего с легкой анархией. Пока мы с Татьяной Леонидовной обсуждаем достоинства разных переводов «Гарри Поттера» и творчество Владислава Крапивина, с разных концов стола несется: «Он первый начал!», «Она первая начала!» Огненно-рыжий Никита два своих цветка уже сделал и читает вслух книжку по истории. Женя сосредоточенно режет сложенную во много раз бумагу и рассказывает, что совсем недавно переехала в село и живет теперь с бабушкой.

close 100% Никита Автор Полина Сурнина

Подарки – часть проекта «Для тех, кто дома» Кирово-Чепецкой районной централизованной библиотечной системы (РЦБС), которая объединяет 15 сельских библиотек района.

Все началось в январе 2019 года с деревни Марковцы: библиотекарь и представитель дома культуры стали ходить по домам пожилых маломобильных людей и устраивать для них мини-программы: поздравлять с праздниками, петь песни, дарить подарки, сделанные школьниками.

Практика оказалась успешной, и было решено расширить ее уже на пять сел.

«Мы заметили, что у нас появились «невидимые» пенсионеры, – рассказывает заведующая инновационно-методическим отделом Кирово-Чепецкой РЦБС Екатерина Рылова. – Человек плохо слышит, плохо видит, болят ноги – и из дома он не выходит. Раньше он был достаточно активный, приходил в дом культуры, пел, танцевал, в библиотеку ходил. А с ухудшением здоровья выпал из культурного контекста, и круг общения сузился до самых близких. Именно с этой категорией мы и хотели работать. Провели тренинги, на которых психолог объяснял библиотекарям, как общаться с пожилыми, – чтобы они могли поговорить об этом с их родственниками. Закупили книги с крупным шрифтом. Мы хотели показать этим людям, что они не забыты».

А потом случилась пандемия, и все грандиозные планы пришлось свернуть. Приходить в гости стало небезопасно, и библиотекари начали делать с детьми подарки на разные праздники и передавать их через соцработников со словами благодарности и пожеланиями здоровья. На очередной такой мастер-класс я и попала.

Фатеево: прошлое

У села Фатеево большая история – в этом году ему исполняется 341 год. Жителей в нем около тысячи, примерно четверть – пенсионеры. Есть школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, три магазина, две пекарни, администрация, клуб, уже знакомая нам библиотека. В 2001 году начала работу агрофирма «Двуречье» – наследница совхоза «Перекоп», где в советское время разводили коров и кроликов, выращивали картофель, а также действовал швейный цех, где зимой женщины шили кукольные платья.

Тамара Малых успела поработать и на кроликоферме, и в швейном цеху, и в администрации, и соцработником, а сейчас еще и присматривает на общественных началах за реконструированной деревянной часовней.

Церкви в Фатеево нет – была большая Богородицкая, но в 1939 году ее разобрали на кирпичи для Кирово-Чепецкой ТЭЦ-3.

С этой церковью – как и со многими зданиями в селе – связана история ее семьи.

close 100% Тамара Малых Автор Полина Сурнина

Николай Малых, отец Тамары и основатель краеведческого музея, родился в Фатеево в 1923 году. Тогда село еще называлось Просница – ударение на «и» – по названию реки. Переименовали его в 1956 году, чтобы не путать с железнодорожной станцией Просница (ударение на «о»). «Жизнь-то у отца была не очень легкой. Его родители были раскулачены в 1930-х годах, дед попал на Соловки и вскоре умер. А бабушку отправили в Вологду, она уехала с самым младшим ребенком, моим 4-месячным дядей, – рассказывает Тамара Николаевна. – Все остальные дети были отданы в няньки по деревням. А через 8 месяцев бабушку отпустили, она вернулась, и дети все к ней вернулись. Дом у них отобрали – он до сих пор стоит на Заречной улице, там хорошие люди живут. А бабушка с детьми поселилась в церкви».

Потом ее отец уехал учиться в педучилище в Киров. Бабушка перешла работать в школу техслужащей, и семья отправилась жить в школьный класс. Там Николай Малых жил, вернувшись с войны, и даже после свадьбы переехал не сразу. Свой дом у семьи Малых появился в 1946 году – его срубили из купленных в колхозе амбара и конюшни. Сначала в доме было только одно окно – по мере расширения дома выпиливали новые, и все они получились разные. На новые окна нужно было отдельно копить, а за стеклом приходилось ехать в город. Бетонной дороги из села не было, автобусы не ходили. Люди шли пешком до железнодорожной станции Мутница и садились на поезд до Кирова.

Свое детство Тамара Николаевна вспоминает как счастливое. Хотя оно не было легким: уже в пятом классе – на год раньше Жени и рыжего Никиты – надо было помогать в совхозе.

«Сенокос начинается, бригадир в окошечко: «Александра Ивановна, Тамару завтра на сенокос. Грабельки-то полегче дайте да обед соберите». И все, началась трудовая жизнь. Все работали. Праздно никто в селе не ходил, – рассказывает Тамара Николаевна. – На следующий день на разнарядку придем: «Ребёнки, вы вчера заработали по 35 копеек». Ой, рады!» На заработанные деньги к школе покупались учебники и тетради. «А мороженое?» – удивляюсь я. Оказывается, его привозили только в массовые гуляния один раз в году. За неимением пломбира обходились самодельными сластями: парили и сушили в русской печке морковку, свеклу, репу и брюкву. Это называлось «паренки».

close 100% Часовня в селе Фатеево Автор Полина Сурнина

Мы выходим из библиотеки прогуляться, и Тамара Николаевна показывает мне родительский дом с разными окнами (там сейчас никто не живет), речку Малую Просницу и часовню, где проводит службы священник из соседнего села. Тамара Николаевна рассказывает, что свет в селе появился только в 1959 году. После войны долго жили плохо, хотя работали много круглый год. А газовая котельная, обеспечившая дома теплом, была пущена и вовсе в 1996-м, уже после развала совхоза.

Фатеево: настоящее и будущее

Примерно в это же время – в 1997 году – Татьяна Леонидовна Савинцева в результате нескольких оптимизаций осталась единственным сотрудником библиотеки. «Вы представьте, этот человек должен быть зажигалочкой для всех. Это колоссальная нагрузка: что бы у тебя дома ни случилось, ты должен приходить и создавать ощущение для всех, что в мире все хорошо и спокойно», – говорит методист Екатерина Рылова.

Но от одиночества Татьяна Леонидовна не страдает. Есть мамы, мастерицы-рукодельницы, которые всегда с радостью откликаются на любую идею.

Причем рукоделие бывает универсальное: делали тут и вертолетики из бумажных стаканчиков и пропеллерами из резинки, и скоростные самолетики складывали по специальным схемам.

Заведующая садиком приходит проводить мастер-классы по рисованию. Вообще со школой и садом у библиотеки отношения самые близкие – это еще одно отличие города от села.

19-летняя Валерия Филь еще учится на 4 курсе Орловского колледжа педагогики и профессиональных технологий, но с прошлого сентября работает в школе в Фатеево – преподает английский язык и взяла на себя классное руководство вторым классом. Устроилась по объявлению – хотела попробовать поработать в малокомплектной школе. Во всей фатеевской школе-девятилетке учится меньше 70 детей, а в ее втором классе – девять. Опыт Валерии понравился. Теперь она не уверена, что хочет брать на себя класс из 35 человек, как это бывает в крупных городах.

close 100% Валерия Филь Автор Полина Сурнина

«В селе учителей не хватает, немногие хотят ехать сюда, – говорит Валерия. – А здесь прекрасно, можно к каждому ребенку найти индивидуальный подход». Ей дали служебную квартиру, а на выходные Валерия ездит к родителям в Киров. Свой класс она намерена доучить до средней школы и тогда уже двигаться дальше. Ее главный интерес сейчас – история, и Валерии очень импонирует то, что Татьяна Леонидовна много рассказывает школьникам об их родном селе. «Важно знать свои корни. К сожалению, дети, особенно подростки, сейчас не интересуются этой темой, интерес приходит в сознательном возрасте», – говорит она.

К урокам краеведения Татьяна Леонидовна подходит креативно: например, придумала литературный краеведческо-ботанический квест «Древология по-вятски».

Он касался деревьев, растущих в этой местности. Вопросы были зашифрованы в QR-кодах, а для поиска ответа разрешалось пользоваться интернетом. Квест оказался не самым простым: выяснилось, что дети не умеют правильно формулировать запрос для поисковика!

Социальные темы Татьяна Леонидовна тоже не обходит стороной. Например, они с подростками делали графическую социальную сеть «На дне». Хотели понять, можно ли с ее помощью помочь зависимому человеку.

«Село – маленькое сообщество, здесь все на виду, – объясняет она, откуда взялась тема. – У нас есть Вася-солдат. Немолодой пьющий мужчина. Мы пытались понять, что может случиться с человеком, который дошел до такого состояния, как можно было этого избежать, когда ему можно было помочь. Соцсети – это тоже способ поддержки и помощи».

С детьми важно говорить обо всем, убеждена она. «Почему эти дети ко мне ходят? Потому что я с ними разговариваю на равных. Им часто этого не хватает». И тут в дверях появляется рыжий Никита. «Приятного аппетита! – желает нам он. – Мы в другую настольную игру поиграем? И вафли поедим (смеется). Или печеньки».

«Возьмите кружки, заварку, чайник сейчас поставлю, попьете чаю, – командует Татьяна Леонидовна. – Оголодали дети совсем – но уходить не хотят». Рэй Ольденбург был бы доволен.