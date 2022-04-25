«Когда включаю посудомойку, то думаю, сколько же сил уходило у мамы на быт»

В международный День дочери, который отмечается 25 апреля, пятеро корреспонденток «Газеты.Ru» рассказали о молодости своих мам, их увлечениях и радостях и сравнили тогдашнюю жизнь родителя со своей.

«Мама ходит на рок-концерты и играет в группе на гитаре»

Екатерина (дочь), и Мария (мама)

close 100% Мария (мама) и Екатерина (дочь) Личный архив Марии, 1998 г./Личный архив Екатерины, 2022 г.

На этом фото маме 22 года, она выпускница психфака МГУ и свежеиспеченная аспирантка. Детей у нее нет – через пару месяцев она узнает, что беременна мной. Она слушает песни рэпера Eminem, ходит на рок-концерты и играет в группе на гитаре. Мама мечтает работать в вузе, вести частные консультации и родить как минимум троих детей.

Первые две мечты сбылись довольно быстро, а многодетной наша семья стала только несколько лет назад. Сейчас у меня брат-подросток и чудесная серьезная сестренка, которая только пошла в детский сад.

Я год назад закончила журфак МГУ и хочу ездить по стране, писать социальные репортажи и брать интервью. Недавно вышла замуж, но пока даже не задумываюсь о детях. У меня есть еще две двоюродные сестры и недавно родился двоюродный братик. Мне кажется, ни я, ни родственники пока не готовы к появлению еще одного сорванца.

Мы с мамой обе любим кроссовки, толстовки, не смотрим в сторону туфель, даже если надо выйти в платье. Я купила кроссовки к свадебному платью, а мама одобрила идею, считая, что можно создать интересный лук.

Мама всегда ценила и ценит в партнере ощущение стабильности и надежности: папа во всем ее поддерживает уже 25 лет. В семье родителей не принято разделять обязанности: если папа пришел раньше, он заберет сестру из детского сада и приготовит ужин. Я рада, что мой муж тоже не ждет от меня борщей, а от этого есть вдохновение приготовить что-то вкусненькое для него самой.

«Вечером мама приходит домой с тяжелыми пакетами – в них тетради ее учеников»

Наталья (дочь) и Людмила (мама)

close 100% Людмила (мама) и Наталья (дочь) Личный архив Людмилы, 2000 г., Светлана Наконечная/«Газета.Ru»

На этом фото моей маме 36 лет. Она преподает математику в школе средним и старшим классам и как классный руководитель переживает за своих выпускников – этой весной им предстоит сдавать экзамены.

Вечером мама приходит домой с тяжелыми пакетами – в них тетради ее учеников с домашней работой и контрольными, а значит, придется поработать еще. Хорошо, что мне тогда уже 16 и я могу приготовить ужин.

Мама любит красивую одежду: платья, модные брюки, джинсы, обувь на каблуках. А еще яркую помаду и духи. Но в 90-х годах ее главной задачей становится поиск ответа на вопрос «Хватит ли денег на продукты и необходимую одежду?»

Мои условия жизни в 36 лет гораздо лучше, как минимум в бытовом плане. В то время, когда мама экономила средство для мытья посуды, я могу позволить себе покупку посудомоечной машины, правда, легко обхожусь без нее. Я, как и мама, люблю красивые платья, читать и животных (особенно лемуров). В свободное время вместо посиделок в кафе я предпочту отправиться на прогулку в парке – послушать птичек.

«Я тоже замужем, но не вижу себя мамой в обозримом будущем»

Ольга (дочь) и Марина (мама)

close 100% Марина (мама) и Ольга (дочь) Личный архив Марины, 2002 г., Светлана Наконечная/«Газета.Ru»

На этой фотографии маме 30 лет, и у нее есть девятилетняя я, которая уже несколько лет просит у них с папой братика или сестру. К счастью, через три года мое желание исполнится.

Мама всю неделю пропадает на работе, а по выходным у нас семейные дни: мы вместе готовим, ходим в музеи и много-много гуляем. Мама обожает ходить в театр и рисовать. Второе занятие ей придется на много лет забросить.

Вот уже несколько лет она работает в институте имени Мечникова научным сотрудником. Ни тогда, ни сейчас не могу толком объяснить, чем занимается мама. Знаю, что среди прочего лаборатория, где она работает, исследует вирусы. С химией и биологией у меня всегда было неважно, а вот с литературой и русским гораздо лучше. Поэтому я пошла учиться на журналиста и сейчас работаю по специальности.

Химией я прониклась пару лет назад, когда увлеклась выпечкой тортов — если понимаешь технологию кулинарных процессов, то из ошибок делаешь правильные выводы и больше не повторяешь их.

В свои 30 я тоже замужем, но не вижу себя мамой в обозримом будущем. А там… как покажет жизнь.

Мама всегда вдохновляла меня и продолжает вдохновлять верностью себе, своей работе, семье. Она всегда заботилась о нас и продолжает делать это сейчас. Ее любовь я чувствую каждый день.

«Сейчас времени на встречу с подругами у меня куда меньше, чем у мамы»

Татьяна (дочь) и Наталия (мама)

close 100% Наталия (мама) и Татьяна (дочь) Личный архив Наталии, 2000 г., Светлана Наконечная/«Газета.Ru»

Маме 34, и у нее тринадцатилетняя я. Она работает химиком-лаборантом в московской экспериментальной химлаборатории по крашению натуральных волокон. Мама обожает свою работу, поскольку в ней есть все, что ей нравится — точнейшие расчеты и творчество. Зарплата тоже отличная, даже больше, чем у инженера на том же предприятии.

Она в разводе, ходит в гости к подругам и приглашает их к нам домой (фирменное блюдо на столе – селедка под шубой), тратит деньги на меня, любимую косметику (у мамы всегда было несколько парфюмов и внушительная косметичка со всевозможными помадами), украшения, покупку журналов с выкройками, вязание. Через несколько лет после того, как было сделано это фото, мама окончит университет и станет экономистом.

Если бы мама вернулась в свои 34 года, она бы поступила на юридический факультет (всегда мечтала стать прокурором), получила права на управление мотоциклом, прыгнула с парашютом.

Я в свои 34 года тоже уже 6 лет работаю в своего рода «лаборатории», правда, по созданию текстов. Всегда знала, что стану журналистом (но задумываюсь о том, чтобы стать дипломированным нутрициологом).

У меня есть муж, мы планируем детей и думаем о том, как сделать так, чтобы успевать и деньги зарабатывать, и получать удовольствие от жизни. Сейчас времени на встречи с подругами у меня куда меньше, чем у мамы в ее 34 года.

Я, как и мама, обожаю косметику, парфюмы и хорошо готовлю, но не люблю домашне-бытовые дела (к счастью, сейчас запросто можно пригласить домой помощницу). В отличие от мамы, я не экстремальный человек — побаиваюсь высоты, да и скорость не слишком люблю. Поэтому ограничусь, пожалуй, записью в автошколу. Вероятно, мама составит мне компанию.

«Главный страх того времени, по словам мамы, страх за родителей – они живут в Таджикистане»

Анна (дочь) и Наталья (мама)

close 100% Наталья (мама) и Анна (дочь) Личный архив Натальи, 1992 г./Личный архив Анны, 2022 г.

На этом фото моей маме 41. У нее муж-военный и двое детей: мне 12, брату 6. Она работает главным бухгалтером больницы в маленьком гарнизонном городке и живет в крошечной служебной хрущевке. На дворе 1992 год и ей, как и большинству работников, задерживают зарплату, так что большая часть досуга проходит в очередях и в попытках приготовить что-то съедобное из костлявого жилистого мяса и перемороженной картошки.

Единственный городской кинотеатр закрылся, так что основные развлечения – походы в гости к таким же женам офицеров. Радости – вполне бытовые: «выброшенные» в магазине сапоги, пятерки у детей.

А главный страх того времени, по словам мамы, это страх за родителей – они живут в Таджикистане, в Душанбе, и там русским становится все хуже. Переезжать мои бабушка и дедушка боятся и не хотят, но в итоге улетят с одним чемоданом два года спустя, оставив квартиру и все вещи.

Считаю, что моя жизнь значительно проще по многим параметрам: денег хватает, квартира своя и гораздо больше, чем у родителей тогда (правда, и детей больше – трое), а бытовых сложностей меньше. Когда включаю посудомойку и робот-пылесос, то думаю, сколько же сил уходило у мамы на быт!

Еще бы недавно я написала, что живу в условиях куда большей стабильности, но сейчас это мало кто может сказать. Но, правда, папа с мамой живут в пяти часах езды от меня и им ничего не угрожает.