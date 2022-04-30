Апина, Маликов и другие звезды, ставшие родителями благодаря суррогатным матерям

Бывают ситуации, когда единственный шанс стать родителями — обратиться за помощью к постороннему человеку. Так, второго общего ребенка Яне Рудковской и Евгению Плющенко родила суррогатная мать, а у Аллы Пугачевой и Максима Галкина суррогатной матерью выношены двойняшки. «Газета.Ru» вспоминает знаменитостей, сделавших этот шаг, в честь дня рождения Филиппа Киркорова. 30 апреля он празднует 55-летие.

Филипп Киркоров

close 100% Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

26 ноября 2011 году во время музыкальной церемонии «Золотой граммофон» Филипп Киркоров объявил, что впервые стал отцом. А спустя несколько дней народный артист России прокомментировал слухи, что дочь Аллу-Викторию ему родила суррогатная мать. Киркоров рассказал в шоу Андрея Малахова, что на собственном примере желает «показать всем, что одинокие люди, которые хотят иметь детей, могут решить свою проблему». Через семь месяцев артист стал отцом во второй раз — у него родился сын Мартин-Кристин.

В 2017 году в интервью программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ Киркоров заявил, что в цивилизованном мире семьи, желающие на 100% стать счастливыми (под стопроцентным семейным счастьем Филипп подразумевает детей), «решают этот вопрос». «Первооткрывателем» певец себя не считает:

«Просто, может быть, в нашей стране открыто об этом сказавший, не стеснявшийся, не прикрывавшийся различными легендами о супермоделях, которые родили тебе ребенка, а потом куда-то испарились, оставив ребенка тебе на попечение. Я не сторонник лжи. Проще всегда говорить правду, потому что никогда не заврешься. Потом когда-нибудь нужно будет что-то рассказывать своим детям. И надо будет как-то врать. Зачем?»

Про мать своих наследников Киркоров практически не говорит, ограничиваясь общими фразами. «Наша мама — человек серьезный, непубличный и к публичности не стремится, не хочет быть на виду. Может быть, придет время, и ей захочется выйти в свет, не знаю. Но пока вот так. У нас все хорошо, у Аллы-Виктории и Мартина есть и папа, и мама», — рассказывал певец в интервью HELLO!

Алла Пугачева и Максим Галкин

close 100% maxgalkinru/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В декабре 2011 года на премьере фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» Алла Пугачева прокомментировала новость об отцовстве своего бывшего мужа. «Суррогатное материнство сейчас очень распространено среди одиноких людей и поэтому приветствуется во всем мире! Если это принесет Киркорову счастье, я буду только счастлива!» — заявила Алла Пугачева в интервью «Комсомольской правде».

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Спустя 1,5 года народная артистка СССР стала многодетной матерью — в сентябре 2013 года у Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина родились двойняшки Лиза и Гарри (у Пугачевой есть старшая дочь Кристина Орбакайте — «Газета.Ru»). Как выяснилось, артистка заморозила яйцеклетки еще в 52 года. Причем мужу она об этом сказала лишь после свадьбы. Юморист рассказал об этом в интервью Борису Корчевникову на телеканале «Россия 1» в октябре 2013 года.

Супруги не знали, что у них будет мальчик и девочка.

«Вообще люди, знакомые с процедурой суррогатного материнства и подсадкой оплодотворенной яйцеклетки, знают, что обычно подсаживают две. Потому что неизвестно, какая выживет. И часто бывает, что в таких случаях есть вероятность двойни. Когда нам об этом сказали, мы ответили, что будем этому счастливы. Но то, что будут мальчик и девочка, не предугадывалось заранее», — говорил Галкин.

close 100% lazarevsergey/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Как признавался в 2019 году Сергей Лазарев Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион», несколько лет назад он посещал психолога и проговаривал со специалистом свое желание стать отцом. «Я закрывал глаза и на вопрос «Кто у тебя?» — отвечал, что у меня мальчик и девочка», — вспоминал Лазарев.

Певец не хотел ждать момента, когда встретит «ту самую единственную». И взял ответственность на себя. В 2014 году у артиста родился сын Никита, а спустя 4 года — дочь Анна.

Факт рождения сына Лазарев держал в тайне 2,5 года, а о дочери рассказал спустя год после ее появления на свет.

Как выяснилось, артист прибегал к услугам суррогатной матери. «Никита и Анна полноценные брат с сестрой по обоим родителям и копии друг друга. Сто процентов родство. Аня копия Никиты. У Никиты и Ани одна биологическая мама, но вынашивали моих детей разные суррогатные матери», — говорил Сергей телеведущей Лере Кудрявцевой.

Алена Апина

close 100% neapina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

К материнству Алена Апина шла десять лет. Как признавалась певица в интервью Борису Корчевникову для программы «Судьба человека», у нее было несколько неудачных попыток забеременеть и выносить ребенка: «Я девять раз теряла ребенка. Это моя личная внутренняя кухня. Я ее переживала тяжело и по-разному».

Не получилось у Апиной забеременеть и с помощью процедуры ЭКО. После этого лечащий врач предложил ей воспользоваться услугами суррогатной матери. «Единственное, чего я опасалась, что из этого ничего не получится», — вспоминала артистка в интервью «Аргументам и фактам».

Но все получилось. Ксения родилась в декабре 2002 года. А Алена стала одной из первых российских знаменитостей, кто публично рассказал о суррогатном материнстве.

«Я понимала, что дочь вырастет и все поймет. Начинать нашу жизнь с обмана мне не очень хотелось», — говорила Апина в программе «Судьба человека»,

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

close 100% rudkovskayaofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

На момент, когда продюсер Яна Рудковская и двукратный олимпийский чемпион Евгения Плющенко решились воспользоваться услугами суррогатной матери, у них было четверо сыновей на двоих: Егор — ребенок Евгения, рожденный в браке с Марией Ермак, Николай — сын Яны от Виктора Батурина, Андрей (его биологическая мать — экс-супруга Батурина — «Газета.Ru»), Александр — общий наследник Яны и Евгения. Как рассказала Рудковская в интервью Vogue, желая стать матерью еще раз, она перенесла восемь стимуляций (первый этап в процедуре экстракорпорального оплодотворения, ЭКО — «Газета.Ru»). Но в конечном итоге семья прибегла к помощи суррогатной матери. Эмбрион прижился и беременность закончилась рождением ребенка лишь в третий раз.

В конце сентября 2020 года в одной из клиник Санкт-Петербурга родился Арсений. В интервью Яна призналась, что лишь спустя две недели стала осознавать, что это ее ребенок и это навсегда: «Я говорю это честно, не скрывая, мне кажется, в этом важно признаться. Когда рожаешь сама, когда тебе кладут ребенка на грудь, когда его прижимаешь — это совершенно другие ощущения. Мне дважды выпало счастье их испытать. Но кому-то это не дано судьбой, и тогда суррогатное материнство — это шанс».

Елена и Дмитрий Маликовы

close 100% dmitriy_malikov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В 2016 году в программе «Секрет на миллион» Дмитрий Маликов признался, что очень хочет сына. Подробностей народный артист России раскрывать не стал, но пояснил, что они с супругой Еленой над этим «активно работают». Уже в январе 2018 года в одном из родильных домов Санкт-Петербурга родился сын Маликовых (на тот момент народному артисту России было 47 лет, а его жене — 54 года).

«… это долгожданный ребенок, который нам дался долго и сложно. <…> Скажу только, что даже с учетом колоссального прогресса в медицине, пол ребенка во время его зачатия подгадать невозможно. Но Дима очень долго, многие годы, хотел мальчика – и вот Бог услышал его молитвы» — комментировала Елена новость о рождении Марка в беседе с Wday.ru.

Стефания, дочь пары, в эфире шоу «Привет, Андрей!» рассказывала, что о брате узнала за пять дней до его рождения: «Мне папа рассказал о том, что скоро в доме появится еще один ребенок. Я, конечно, была очень удивлена. Мама боялась мне рассказывать, боялась моей реакции. Однако я была очень счастлива».