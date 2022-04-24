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Семья и Дети

Тест: ищем скрытые смыслы в любимых советских мультфильмах

Найдите, в каком из мультфильмов спрятаны прототипы реальных людей

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стоп-кадр из мультфильма «Ежик в Тумане»/Союзмультфильм
Популярные советские анимационные фильмы — это не только сказки, сюжеты которых мы помним с детства, но и истории с подтекстом и множеством намеков. О чем говорили между строк советские мультипликаторы — в тесте «Газеты.Ru».

Выросшие на советских мультфильмах россияне продолжают показывать их детям — несмотря на обилие современных иностранных и отечественных картин. В «Союзмультфильме» считают, что дело в актуальности этого вида искусства.

«Анимация — это неувядающее искусство, высказывание, сохраняющее свою силу вне времени, пусть даже в мультфильм как в губку впитан контекст, в рамках которого он создан» — говорит руководитель отдела культурных проектов киностудии Павел Шведов.

Он отмечает, что контекст меняется, но визуальная среда, драматургия и метафорические уровни этих работ позволяют не терять смысл высказывания.

«В этом и секрет силы старых советских мультфильмов, которые продолжают поражать аудиторию, совершенно не замечая всех перемен вокруг», — добавил Шведов.

При этом не все знают, что некоторые мультфильмы, казалось бы с простым сюжетом и простой моралью, имеют «двойное дно».

Среди них можно выделить «Ну, погоди» Феликса Канделя, Александра Курляндского и Аркадия Хайта, «Трое из Простоквашино» Владимира Попова, «Двенадцать месяцев» Ивана Иванова-Вано и «Бременских музыкантов» Инессы Ковалевской и, очевидно, «Ежика в Тумане» Юрия Норштейна.

В сюжетах этих мультфильмов есть скрытые смыслы, о которых многие не догадываются.

Пройдите тест и проверьте себя на знание реальных прототипов героев и подтекста в советских мультиках.

В тесте присутствуют версии сюжетов, основанные на мнении искусствоведов. Также приведены комментарии из различных интервью от нескольких создателей мультфильмов. Редакция не претендует на объективность данной информации.

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