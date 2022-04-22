От пьянства до рукоприкладства: звезды, которым не повезло с мужьями

Первый муж Умы Турман был алкоголиком, супруг Дениз Ричардс — дебоширом, а Эмбер Херд до сих пор выясняет отношения с Джонни Деппом в суде, обвиняя его в домашнем насилии. В день рождения Эмбер Херд (22 апреля актриса отпразднует 36-летие) «Газета.Ru» вспоминает знаменитых женщин, которым не повезло с мужьями.

Эмбер Херд

В Голливуде у Эмбер Херд неоднозначная репутация. Кто-то называет американскую актрису разлучницей (14-летние отношения Джонни Деппа и Ванессы Паради несмотря на двоих общих детей рухнули после знакомства актера с Херд), а кто-то женщиной, которая притягивает неудачи, имея в виду ее короткий брак со звездой «Пиратов Карибского моря».

Эмбер Херд и Джонни Депп поженились в феврале 2015 года, но уже в мае 2016 года актриса подала на развод.

Спустя месяц журнал People опубликовал фото девушки с синяками и ссадинами на лице, а в 2018 году Херд написала в The Washington Post статью, где сообщила, что стала жертвой домашнего насилия. Кроме того, портал TMZ передавал слова актрисы о том, что ее супруг за 15 месяцев брака «почти не бывал трезвым» и время от времени употреблял наркотические вещества.

Суды по этому делу продолжаются до сих пор, поток взаимных упреков супругов не иссякает. Депп говорит, что никогда не поднимал руку ни на одну женщину, и уверяет, что это Херд его избивала. Голливудский актер до сих подсчитывает, сколько денег потерял из-за обвинений в насилии (например, Депп лишился контракта с Warner Bros., в рамках которого должен был сыграть Грин-де-Вальда в пяти фильмах франшизы «Фантастические твари»).

Ума Турман

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Брак Умы Турман и Гэри Олдмана продлился недолго — с 1990 по 1992 год. В интервью Vanity Fair в 1996 году актриса называла Олдмана своей первой любовью (когда они познакомились, Уме было 18 лет, а Гэри — 30 лет), но призналась, что эти «безумные» отношения закончились так, как должны были закончиться.

«Безумие» отношений заключалось в алкогольной зависимости Олдмана. Юная актриса не стала мириться с пагубными привычками любимого человека. «Я был одержим водкой. Она становилась частью меня. Утром на моем языке появлялся черный налет, но я винил в этом ополаскиватель. Я врагу не пожелаю быть во власти алкоголя. Это ад», — вспоминал оскароносный актер в интервью Los Angeles Times в 2021 году.

Олдман завязал с горячительными напитками, но это произошло лишь в 1999 году.

В беседе с Playboy актер признался, что не прибегал к какой-либо программе, чтобы избавиться от зависимости — он просто захотел бросить пить и сделал это: «…достаточно осознать, что у тебя есть проблема и ты не контролируешь свою жизнь. Ужасно осознавать, что ты именно в том состоянии, которое люди называют болезнью».

Дениз Ричардс

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Наказание в виде 300 часов общественных работ за нанесенные женщине побои (1997 год), госпитализация из-за передозировки наркотическими веществами (1998 год)… В 2002 году Дениз Ричардс вышла замуж за человека с запятнанной репутацией. В своих мемуарах актриса оправдывала Чарли Шина, уверяя, что на момент свадьбы он уже был абсолютным трезвенником. У пары родились две дочери, но терпения Ричардс хватило всего на четыре года.

Дениз подала на развод, указав, что супруг страдает игроманией, изменяет ей с проститутками, публикует в Сети свои интимные фотографии. Суд был не на стороне Шина — ему запретили приближаться и к бывшей жене, и к дочерям. Наладили отношения экс-супруги спустя несколько лет после развода.

В 2015 году в эфире программы Today на телеканале NBC Шин заявил, что ВИЧ-инфицирован, пояснив, что узнал о своем диагнозе примерно четырьмя годами раньше.

Шэрон Осборн

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В 2021 году Variety сообщил, что об отношениях «великого и ужасного» Оззи Осборна и его жены Шэрон снимут художественный фильм. По словам Шэрон, их отношения «временами были дикими, безумными и опасными».

Рок-музыкант не скрывал, что в его жизни был и алкоголь, и наркотики. В 1979 году за опасные зависимости Оззи уволили из группы Black Sabbath, а спустя 10 лет он оказался в тюрьме за покушение на жизнь Шэрон.

Насыщенная подобными событиями жизнь Осборна заинтересовала ученых. В 2010 году исследователи из Массачусетса обратились к артисту с просьбой изучить его биоматериал.

Выяснилось, что в генах Оззи есть мутация, которая делает его практически невосприимчивым к воздействию алкоголя.

Кроме того, определилась предрасположенность артиста к наркотической зависимости, писал New York Post.

В 2020 году в интервью передаче Good Morning America Оззи Осборн признался, что столкнулся с одной из форм болезни Паркинсона. Шэрон, победившая рак толстой кишки и сделавшая мастэктомию (удаление молочной железы), мужа не бросила.

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В 1996 году в интервью The Daily Mirror Анджелина Джоли призналась, что ранее употребляла наркотики. «Я прошла через опасные и темные времена, но мне удалось выжить» — заявляла она и с сожалением подчеркивала, что не всем повезло так же, как ей. Выжить удалось и ее мужу Брэду Питту. Однако их брак рухнул.

В интервью австралийскому GQ актер признавался:

«Я не могу припомнить ни одного дня еще со времен окончания колледжа, когда бы я не пил, не курил косяк или что-то в этом роде. Я бросил все, кроме алкоголя, когда завел семью. Но в определенный момент я не справился и с этим: я пьянствовал слишком много».

В браке у пары родились трое детей, еще троих Джоли и Питт усыновили. Спустя почти три года судов развод все-таки состоялся.