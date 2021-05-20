Билли Портер, Кончита Вурст, Мэджик Джонсон и другие звезды, которые живут с ВИЧ

Певец Энди Белл, 57 лет

Вокалист британского дуэта Erasure Энди Белл живет с ВИЧ-инфекцией более 20 лет. Впервые он рассказал о диагнозе в 2004 году и предостерег молодежь от незащищенного секса и наркомании. Артист периодически появляется в передачах о ВИЧ на телевидении, где просит «не создавать истерику» вокруг жизни с диагнозом и не держать болезнь в секрете. Из-за заболевания, развившегося на фоне иммунодефицита, обе бедренные кости Белла были заменены протезами. Постоянный партнер музыканта, который также был ВИЧ-положительным, умер в 2011 году.

close Энди Белл Энди Белл Global Look Press

Актер Чарли Шин, 55 лет

Звезда сериала «Два с половиной человека» Чарли Шин подтвердил свой положительный ВИЧ-статус в ноябре 2015 года в прямом эфире передачи «Today Show» на канале NBC. Актер рассказал, что диагноз ему поставили в 2011 году. За это время он выплатил шантажистам за молчание более $10 млн. После каминг-аута Шин получил множество исков от женщин, которые имели с ним незащищенный секс, не зная о болезни. Причиной заражения актера стали именно незащищенные половые контакты.

close Gus Ruelas/Reuters

Певец Томас Нойвирт (Кончита Вурст), 31 год

Победитель «Евровидения-2014» австриец Томас Нойвирт, известный как Кончита Вурст, рассказал о заражении ВИЧ в апреле 2018 года. Он написал в Instagram, что живет с этим диагнозом уже несколько лет и проходит курсы лечения. По словам Тома, его близкие давно знают о болезни. Певец объяснил, что не рассказывал об этом общественности, чтобы не привлекать к себе и своей семье излишнее внимание. Из-за шантажа бывшего любовника Тому пришлось сообщить о диагнозе широкой аудитории. «Я никому не позволю пугать меня и влиять на мою жизнь», — написал Нойвирт.

Телеведущий Павел Лобков, 53 года

Журналист Павел Лобков рассказал о жизни с ВИЧ в 2015 году в эфире передачи, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом. Он пожаловался, что после постановки диагноза в 2003 году врачи грубо к нему отнеслись.

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«Врач с лицом советской будды мне сказала: «Вы откреплены от программы добровольного медицинского страхования, потому что у вас обнаружена ВИЧ-инфекция. Ваше дело будет передано в московский комитет здравоохранения, где вы будете поставлены на учет. Всего доброго, до свидания», — сказал Лобков в эфире телеканала «Дождь».

По словам ведущего, из-за диагноза он не смог поставить зубные импланты в России, а дантист из Швейцарии сделал это без проблем. В передаче Лобков обратил внимание на то, что в России ВИЧ-инфицированные до сих пор сталкиваются с проблемами при получении медпомощи.

close Илья Питалев/РИА «Новости»

Журналист Антон Красовский, 45 лет

Еще одним из немногих российских знаменитостей, рассказавших о своем ВИЧ-положительном статусе, стал телеведущий, публицист и политтехнолог Антон Красовский. Бывший активист штаба кандидата в президенты Ксении Собчак выступил с заявлением о болезни в интервью Zag в 2017 году. До 2020 года он возглавлял «СПИД-центр», направленный на развеивание мифов вокруг заболевания и помощь носителям вируса в получении лекарств. Журналист является открытым геем, диагноз ему поставили в 2011 году.

Певица Надя Бенаисса, 39 лет

В ноябре 2009 года германская певица Надя Бенаисса пришла на гала-концерт в Берлине, посвященный борьбе со СПИДом, и заявила: «Меня зовут Надя Бенаисса, мне 27 лет, у меня есть дочь, и я ВИЧ-позитивна». Через год исполнительница покинула поп-группу No Angels из-за скандала. Она занималась незащищенным сексом с несколькими мужчинами, не уведомив их о своем ВИЧ-положительном статусе. Один из партнеров заразился от нее инфекцией. Мужчины подали на Бенаиссу в суд, и ей вменили два года условно. Сама певица заразилась после попадания в плохую компанию — она пила, курила, употребляла наркотики, занималась сексом с 14 лет и забеременела в 16. Диагноз ВИЧ Бенаиссе поставили в 1999 году после того, как она родила дочь.

close Надя Бенаисса Надя Бенаисса Global Look Press

Баскетболист Мэджик Джонсон, 61 год

Джонсон — суперзвезда «Лейкерс» эпохи так называемого «Шоутайма» и в целом один из гениальнейших баскетболистов в истории. О своем заражении ВИЧ Мэджик объявил в 1991-м, всего через год после того, как был признан лучшим игроком финальной серии НБА. На тот момент игроку было 32 года, и заканчивать карьеру он не планировал — но, узнав о положительном ВИЧ-статусе, прилюдно заявил об уходе. При этом на площадку Мэджик впоследствии все же вернулся: он выиграл MVP Матча всех звезд, взял золото Олимпиады-1992 в составе сборной США и провел 32 матча в сезоне-1995/96.

По сути именно благодаря Джонсону были развеяны множественные мифы о заболевании: баскетболист, столкнувшийся с массовым нежеланием коллег выходить с ним на один паркет, провел колоссальную общественную работу против дискриминации инфицированных, а также противодействовал СПИДу среди малообеспеченным сообществ, открыл несколько специализированных клиник. Сейчас баскетболисту 61 год, благодаря препаратам он смог не позволить инфекции взять верх. Он состоит в браке и воспитывает сына, который родился уже после заражения. Еще во время беременности супруги стало известно, что она не является инфицированной.

close Мэджик Джонсон Мэджик Джонсон Global Look Press

Актер Билли Портер, 51 год

На днях в издании The Hollywood Reporter вышло большое интервью Билли Портера, в котором он признался, что уже 14 лет скрыто живет с ВИЧ-инфекцией. При этом артист утверждает, что чувствует себя хорошо и посещает врача раз в три месяца. Сейчас Портер готовит к выходу собственный музыкальный альбом и книгу мемуаров. В сентябре 2021 года состоится премьера фильма «Золушка», в котором артист сыграл гендерно-нейтральную фею-крестную главной героини.