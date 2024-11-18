Список вещей для новорожденного: что необходимо малышу в первый месяц жизни

Рождение ребенка — одно из самых волнующих и прекрасных событий в жизни каждого человека. Однако кроме радости и волнения, появление малыша приносит множество новых задач и забот. Накануне поездки в роддом будущим родителям нужно приобрести одежду для новорожденного, конверт для выписки, коляску, кроватку, подгузники и множество других вещей. Как правильно подобрать вещи для малыша, что важно учесть при покупке — в материале «Газеты.Ru».

Список вещей в роддом

Вещи, которые понадобятся ребенку в первые дни жизни будущие мамы всегда привозят с собой в роддом. Что важно захватить с собой на роды, «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе в подмосковного Наро-Фоминского перинатального центра.

Что может понадобиться ребенку в перинатальном центре

В родильный зал:

памперс;



шапочка;



носочки.

В послеродовое отделение:

одежда (из расчета один комплект на день);



памперсы;



предметы личной гигиены;



плед или одеяльце по желанию.

Что не нужно привозить в перинатальный центр:

медицинские препараты;



постельное белье;



пеленки для малыша.

Все вышеперечисленное пациентам предоставляют в роддомах.

Одежда для новорожденного

Одежда для новорожденного должна быть мягкой, натуральной, удобной и легко стираться. Важно выбирать вещи, которые не будут сковывать движения малыша, так как он активно растет и развивается.

Врач-неонатолог отделения новорожденных Видновского перинатального центра Наталья Боброва рассказала «Газете.Ru» о правилах подбора одежды в первые месяцы жизни ребенка.

«Многим новорожденным комфортно первые дни проводить завернутыми в «кулечек» из пеленок. Это напоминает им ощущения, которые они испытывали у мамы в животе. Нести пеленки в роддом не нужно — мы их выдаем. Если малыш более свободолюбивый и ему уютно спать в бодике или слипе, он не будит себя во сне ручками, можно смело одевать его в эту одежду», — подчеркнула врач.

Наталья Боброва рекомендует приобретать новорожденному слипы и боди из чистого хлопка, без синтетических материалов в составе, чтобы исключить риск аллергических реакций. Важно, чтобы все пуговицы, замочки и швы были с наружной стороны или закрыты. Кожа новорожденного очень нежная, и любая грубая деталь может вызвать раздражение, подчеркнула эксперт.

Если вы пеленаете новорожденного, помните, что пеленание должно быть свободным. Не нужно стягивать материей ножки ребенка туго, «солдатиком», как это делали наши бабушки. Тем самым можно травмировать тазобедренные суставы малыша. У новорожденного всегда должна быть возможность подтянуть ножки к животу. Наталья Боброва врач-неонатолог отделения новорожденных Видновского перинатального центра

В первый месяц жизни новорожденному понадобятся:

Боди и ползунки. Боди — очень удобная одежда для новорожденного, которая позволяет легко поменять подгузник. Хорошо комбинируется с ползунками: штанишками с застежками или на резинке, которые позволяют быстро переодеть малыша.

Хлопковые комбинезоны. Это основа гардероба новорожденного. Комбинезон — очень удобный вариант одежды, который сочетает в себе функцию майки и брюк. Могут быть совсем легкими или более теплыми.

Чепчики, носочки. Новорожденные быстро теряют тепло, поэтому чепчики и носочки — важные элементы гардероба. Чепчики защищают голову от холода и солнца, а носочки согревают ножки.

Рукавички-антицарапки. Обязательно приобретите несколько комплектов антицарапок: это элемент одежды, который защитит лицо новорожденного от случайных царапин, которые он может сам себе нанести.

Комбинезоны на молнии. В холодное время года без этого элемента одежды не обойтись. Комбинезоны — универсальная верхняя одежда для прогулок в коляске. Для новорожденных удобно покупать комбинезон-конверт, который легко надевать и снимать. Из утеплителей в этом виде одежды идеальны гипоаллергенные материалы: холлофайбер, файбертек, изософт и другие.

Одежда для сна. Для сна новорожденным рекомендуется выбирать удобные и теплые пижамы из натуральных материалов. Отличное подспорье — спальный конверт-мешок. Этот элемент одежды бывает облегченным, из хлопка и утепленным.

close Ksenia Sandulyak/Shutterstock/FOTODOM

Предметы ухода за новорожденным

Ежедневный уход за новорожденным включает в себя множество процедур. Правильно подобранные средства помогут сделать этот процесс легким и приятным.

Детская ванночка

Чтобы купать дома крохотного малыша, понадобится специальная детская ванночка. Теоретически водные процедуры можно принимать и в большой ванне, однако ее гораздо сложней дезинфицировать, да и воды для купания понадобится набирать больше. Для новорожденных лучше всего подходят небольшие, пластиковые анатомические ванночки, повторяющие форму тела ребенка. Они очень удобны, но есть один минус — дети быстро из них вырастают. Классические овальные ванны более долговечны.

Подгузники (одноразовые и многоразовые)

Сегодня в магазинах представлен широкий выбор подгузников для детей. Важно помнить, что они обязательно должны быть легкими и дышащими. Одноразовые подгузники обеспечивают комфорт и сухость, а многоразовые — экологичный вариант, который можно стирать и использовать повторно. Врач-неонатолог отделения новорожденных Видновского перинатального центра Мадина Ханова при выборе подгузников для малыша рекомендует ориентироваться на вес ребенка. Самый маленький размер — это нулевка. Однако, если вы ожидаете ребенка весом от трех килограмм и выше, лучше сразу приобретать размер «единичку». Если же ребенок ожидается крупный — от 4 кг и выше, смело берите подгузники размером «двоечка».

Хлопковые пеленки

Обязательно приобретите несколько мягких, тонких хлопковых или фланелевых пеленок. В них очень удобно заворачивать малыша для сна или после купания.

Одноразовые пеленки

Незаменимая вещь в быту. На одноразовых пеленках очень удобно менять памперс и переодевать малыша. Такие пеленки продаются упаковками, выгоднее брать сразу большие пачки.

Увлажняющие кремы

Кожа новорожденного очень чувствительна, поэтому важно использовать увлажняющие кремы, которые помогут смягчить ее и предупредить появление раздражения. Выбирайте средства с натуральным составом и маркировкой 0+. Наталья Боброва рекомендует выбирать самый простой детский крем, без сложных добавок. А вот масла для новорожденных она использовать не советует: могут вызвать аллергическую реакцию.

Присыпка

Присыпка наносится на кожу малыша под подгузник, чтобы защитить ее от опрелостей. Однако перед тем, как приобрести это средство ухода, важно проконсультироваться с врачом и получить рекомендации.

Влажные салфетки

Для ухода за новорожденным рекомендуется выбирать самые нежные детские влажные салфетки. При этом, какими бы качественными они ни были, неонатолог Наталья Боброва не советует ими увлекаться.

«Детские салфетки — это своеобразная экстренная мера ухода. Также ее можно использовать в первые сутки жизни малыша, когда маме еще тяжело. В дальнейшем лучше подмывать малыша и протирать пеленкой. Частое использование даже самых мягких салфеток может негативно отразиться на коже новорожденного», — пояснила Боброва.

Средства для купания (шампунь, пена для ванны)

Средства для купания должны быть гипоаллергенными и не раздражать нежную кожу новорожденного. Выбирайте натуральные средства с пометкой 0+. Наличие пантенола в составе поможет защитить кожу малыша от пересушивания.

Ватные диски

Ватные диски используют для ухода за носом, ушами и пупком новорожденного. Важно выбирать только стерильные изделия. При этом о ватных палочках Наталья Боброва рекомендует мамам вовсе забыть в течение первого года жизни малыша. Этими средствами ухода очень легко травмировать нежную слизистую ребенка.

close Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

Кроватка и спальные принадлежности

Кроватка

Этот важнейший элемент в комнате новорожденного должен быть безопасным и удобным.

«Сегодня на рынке представлен большой выбор кроваток. Есть очень красивые варианты с маятником. Однако мама должна понимать, что такие кроватки доступны ребенку только в первые месяцы жизни, потом все равно придется менять. Поэтому переплачивать за такой вариант смысла нет: достаточно просто приобрести качественную кроватку из натуральных материалов с устойчивой конструкцией», — рассказала Наталья Боброва.

Матрас

К матрасу для новорожденных требования жестче. Он обязательно должен быть ортопедическим и соответствовать размеру кроватки.

Если малыш спит беспокойно, его мучают колики, Наталья Боброва рекомендует приобрести кокон . Это эргономичный матрас, разработанный специально для новорожденных. Его продуманная форма и оптимальный уровень мягкости обеспечивают ребенку чувство полной безопасности, помогают снизить мышечный тонус и предупредить появление колик.

Постельное белье и одеяла

Постельное белье и одеяла для новорожденного должны быть изготовлены из натуральных материалов и иметь нежную текстуру. Важно выбирать вещи, которые можно стирать при высокой температуре.

Важно! Подушки для новорожденных не нужны! На протяжении первого года жизни ребенок спит просто на матрасе.

Защитные бортики

Мягкие защитные бортики крепятся на кровать и предотвращают травмирование малыша. Выбирайте аксессуары из натуральных дышащих материалов, спокойных оттенков.

Пеленальный столик

Пеленальный комод или столик специально разработан для первых месяцев жизни малыша и оснащен защитными бортиками. Если место в квартире не позволяет поставить стационарный столик, приобретите переносной пластиковый. Его можно крепить на ванне или стиральной машине.

close Inna Vlasova/Shutterstock/FOTODOM

Аксессуары для кормления

Кормление — важнейший ритуал в жизни новорожденного. Правильно подобранные аксессуары сделают его более комфортным и удобным.

Бутылочки и соски. Понадобятся, если ребенок находится на искусственном вскармливании. Выбирайте бутылочки из безопасных материалов с антиколиковой системой: благодаря отрицательному давлению в таких моделях малыш не захлебнет воздух, а жидкость перестанет литься, как только он прекратит сосать.

Стерилизатор для бутылочек. Незаменимая вещь, существенно облегчающая родительские хлопоты. Дает возможность быстро продезинфицировать сразу несколько бутылочек, сосок, погремушек и прорезывателей для зубов.

Подушка для кормления. Очень полезный гаджет в форме буквы «С». Наденьте его на талию, уложите сверху малыша и кормите, получая удовольствие от процесса.

Молокоотсос. Позволяет маме сцеживать молоко и хранить его в холодильнике или морозильнике. Молокоотсосы бывают механические и электрические. Второй вариант стоит дороже, но работает эффективней.

Вещи для прогулок с новорожденным

Коляска. Прогулочная коляска должна быть удобной, безопасной и соответствовать возрасту и весу новорожденного. Важно выбирать коляску с прочной конструкцией, удобным сиденьем и хорошей амортизацией. Для первого года жизни малыша хороший вариант — трансформер. Он оснащается люлькой и прогулочным блоком.

Слинг или эргорюкзак. Оба варианта переноски подходят для новорожденных. Они дают маме возможность носить ребенка на себе, разгружая руки. Эргорюкзак позволяет добиться равномерной нагрузки на плечи и спину родителя, а слинги лучше подстраиваются под тело ребенка и обеспечивают более тесный контакт с мамой. При этом в использовании слинги сложнее. Будьте готовы освоить различные техники завязывания.

Детское автокресло. Необходимо для поездок с малышом в автомобиле. Перевозить новорожденных в машине на руках запрещено. Для малышей детские кресла производятся в форме люлек.

close Leszek Glasner/Shutterstock/FOTODOM

Аптечка первой помощи

Главное требование к аптечке для новорожденного — наличие предметов ухода, которые родители могут самостоятельно использовать без специальных назначений педиатра. Врачи напоминают: самолечение малыша очень опасно. Любые лекарства можно применять только по назначению врача.

Положите в аптечку:

Термометр. Сегодня в аптеках представлен широкий выбор термометров. Самые безопасные — электронные. Для новорожденных выбирайте изделия с гибкими, мягкими кончиками. Самыми точными градусниками по-прежнему считаются ртутные. Однако при их использовании важно соблюдать аккуратность, хранить изделия в специальных футлярах и ни в коем случае не оставлять наедине с ребенком.

Стерильная вата и марлевые салфетки. Потребуются для обработки кожи новорожденного ребенка, а также при уходе за заживающей пупочной ранкой.

Назальный аспиратор. Незаменимое средство при насморке у малыша. Позволяет эффективно освободить ноздри ребенка от слизи.

Газоотводная трубка. Используется при повышенном газообразовании в кишечнике для облегчении выведения газов.

Клизма (спринцовка). Часто приходит на помощь в первые месяцы жизни малыша, так как процесс пищеварения у него еще только налаживается.

Игрушки и развивающие предметы

С помощью игрушек новорожденный лучше узнает мир и активно развивается. Важно выбирать игрушки, которые безопасны и соответствуют возрасту ребенка. Погремушки, мягкие изделия из ткани различной фактуры, музыкальные мобили — производители предлагают широкий ассортимент товаров. Главное требование к таким изделиям — безопасные материалы.

Неонатолог Наталья Боброва напоминает: очень важно, чтобы игрушки тщательно и регулярно обрабатывались. Она не советует вешать на кроватку много меховых изделий. Они превращаются в скопление пыли и источник аллергенов. Пусть игрушек будет немного, но они будут качественными.