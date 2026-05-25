Рост в условиях ограничений: как бизнес стал опорой экономики России в эпоху санкций

Экономический рост России в последние годы обеспечивается не только государственными мерами поддержки, но и активностью частного бизнеса. Предприниматели и компании сумели оперативно перестроить процессы и создать новые точки роста в целом ряде отраслей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вопреки давлению

Более четырех лет Россия существует в условиях жестких внешних ограничений. За этот период экономика страны смогла не только адаптироваться, но и показать рост. Ключевую роль в этом сыграл частный бизнес, который лежит в основе рыночной модели экономики, позволяющей быстро реагировать на внешние изменения. Именно он инвестирует в модернизацию, внедряет отечественные IT-решения, сохраняет финансовую устойчивость и тем самым уравновешивает всю экономику.

Меры, принятые правительством в экономике, уже начали давать свой эффект, заявил в середине мая президент Владимир Путин. «Необходимо продолжить работу, чтобы рост стал более устойчивым», — подчеркнул глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Согласно данным, приведенным министром экономического развития России Максимом Решетниковым, ускорилась потребительская активность, а в целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%.

По итогам 2025 года российская экономика выросла на 1%. В этом году Минэкономразвития ожидает рост ВВП России на 0,4%. «Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов, то есть чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым», — сказал Владимир Путин.

Драйвер адаптации

Российская экономика смогла адаптироваться к санкциям именно благодаря своему рыночному характеру, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. На ежегодном «Альфа-Саммите» в Москве 28 апреля она заявила, что «частный бизнес сыграл ключевую роль в адаптации к санкциям».

«Государство формирует условия, но бизнес берет на себя риск, распоряжается собственными ресурсами, принимает конкретные решения и за счет этого обеспечивает рост производительности и перестройку экономики под новые ограничения, — отметила Набиуллина. — В связи с этим частный сектор должен остаться основой экономической модели России».

Согласен с этим подходом и Максим Решетников. «России крайне важно продолжать те интеграционные процессы, которые она ведет последние четыре года, — заявил он на «Альфа-саммите». — Нам очень важно быть открытой экономикой, при этом формировать стратегические альянсы. Формировать цепочки добавленной стоимости».

Российская экономика демонстрирует устойчивый рост, несмотря на санкции, подчеркивал ранее замруководителя администрации президента Максим Орешкин. Технологические сдвиги в сферах ИИ, финтеха и цифровых платформ происходят на основе отечественных решений и решений стран-партнеров, уверен он. А те страны, которые пытаются нанести ущерб России санкциями, сами теряют конкурентоспособность.

Именно частный сектор — основа рыночной модели экономики, позволяющая быстро реагировать на внешние ограничения: он инвестирует в модернизацию, внедряет отечественные IT-решения, сохраняет финансовую устойчивость и тем самым уравновешивает всю экономику, уверены эксперты.

Бизнес стал драйвером технического прогресса даже на фоне непростых внешних условий: перенастроил логистику и маршрут платежей, инвестировал в модернизацию, улучшил производственные процессы и управление кадрами, а также нашел внутренние резервы для обеспечения финансовой устойчивости.

Технологический прорыв

Адаптация — не макроэкономический процесс, который «случился» с экономикой. Это сумма миллионов конкретных решений, которые приняли частные собственники и менеджеры в 2022–2025 годах: сменить поставщика, переписать ИТ-архитектуру, инвестировать в собственные разработки вместо покупки готового импортного решения, считает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев.

По его словам, самый яркий кейс частной инициативы — перестройка ИТ. «Российский ИТ-рынок в 2024 году вырос на 15% и превысил 3 трлн руб. Главные бенефициары — частные компании. Рынок инфраструктурного ПО за 2024 год вырос на 28% до 132 млрд руб., выручка российских поставщиков на внутреннем рынке выросла на 58%», — приводит данные Тедеев.

«Частные банки и финтех-компании за два года выстроили альтернативную систему трансграничных платежей: расчеты с постсоветским пространством через ЕАЭС-инфраструктуру составляют около 30% объема, азиатское направление работает в юанях через CIPS, ближневосточное (около 15% объема) — в дирхамах ОАЭ и турецких лирах», — отметил он.

«Сейчас новые технологические решения уже дают значимые эффекты на уровне производства, — указывает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. — Процессы деглобализации будут набирать обороты, и значит, в выигрыше будут те компании, которые будут хорошо укоренены на локальных рынках».

По ее мнению, для России огромным стратегическим преимуществом является сектор IT, и его доля в будущем будет увеличиваться. Орлова также обратила внимание на то, что трансформация следующих 10 лет будет давать больше шансов на развитие компаниям в секторе услуг, лучшие перспективы производителям, ориентированным на внутренний рынок, и в целом приведет к укрупнению компаний.

«Это не означает, что не будут возникать новые продукты и проекты — ведь и ИИ еще 5-10 лет не имел таких перспектив массового внедрения, как сейчас», — резюмировала она.