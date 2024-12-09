В планы развития страны добавили креатива: как монетизировать творческую энергию?

Креативная экономика стала новым трендом, в ней видят многообещающий потенциал и российские власти, и профессиональное сообщество, и бизнес. Ее целенаправленное развитие стало государственной задачей, закрепленной на уровне федерального закона. Поставлена цель повысить долю креативного сектора с нынешних 3,5% от ВВП до 6% ВВП к 2030 году.

Курс на креативность

Принятый в этом году закон о развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации упорядочивает и систематизирует взаимодействие государства с креативными индустриями и определяет понятие креативной индустрии. Это сферы деятельности, в которых производство товаров или услуг базируется на использовании творческих способностей и интеллектуального капитала.

Креативные индустрии — это кино и сериалы, анимация, музыка, видеоигры, книжное дело, реклама и пиар, медиа и СМИ, мода, дизайн, архитектура и урбанистика, народные художественные промыслы (НХП) и ремесла, исполнительские искусства, индустрия развлечений, арт-индустрия, программное обеспечение, гастрономия, а также культурное наследие.

Креативный сектор — более широкое понятие, он включает сферы деятельности по продвижению (продюсированию) и распространению (реализацию) креативных продуктов.

Проводником инициатив правительства по развитию в России креативной экономики выступает Агентство стратегических инициатив (АСИ). Центр развития креативной экономики АСИ выступает точкой сборки российской и международной экспертизы, площадкой для взаимодействия всех заинтересованных в развитии креативной экономики сторон — федеральными и региональными ведомствами, законодателями, профессиональным сообществом, бизнесом и экспертами.

6 декабря в Москве 20 российских регионов представили стратегические планы развития креативной экономики на мероприятии АСИ. Каждый из 20 докладов содержит развернутую картину состояния креативного сектора в регионе, а также определяет приоритетные направления его развития до 2030 года.

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«В рамках исследования мы очертили границы нового экономического сектора и смогли определить его масштаб. Чтобы достичь цели, нужно понимать, где мы сегодня находимся – сейчас сектор генерирует 14,5 трлн рублей выручки ежегодно, в нем занято 4 млн 600 тысяч россиян. Отмечу, что не менее важно то, чтобы росла конкурентоспособность наших креативных индустрий на глобальном рынке, чтобы наши бренды экспортировали свою продукцию, сервисы на зарубежные рынки», — отметила глава АСИ Светлана Чупшева.

Почему это важно?

О высоком потенциале креативного сектора как драйвера развития говорит опережающий темп роста его выручки. В 2022–2023 гг. он составил 28,6%, более чем в два раза превысив средний показатель по всей экономике. Развитие креативных индустрий служит стимулом роста для смежных отраслей.

Креативный продукт — результат интеллектуальной деятельности или совокупность результатов интеллектуальной деятельности, а также продукция, работы, услуги, добавленная стоимость которых обусловлена использованием результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации. Федеральный закон о развитии креативных индустрий № 330-ФЗ от 8 августа 2024 года.

Именно креативная экономика открывает широкие возможности для быстрого развития бизнеса по принципам «голубого океана», отвечая курсу, обозначенному президентом РФ.

«Речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночные конъюнктуры и учитывает спрос, а сама его формирует, — указал Владимир Путин на ПМЭФ 2023. —Такая экономика, ее часто называют экономикой предложения, предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг.

Для многих российских регионов сегодня важными задачами стало удержать молодых специалистов и повысить уровень привлекательности регионов для жизни. Показательно, что центрами притяжения для молодежи становятся города, занимающие верхние строчки в рейтинге Индекса креативного потенциала. А повышение индекса останавливает отток населения, как это произошло в Краснодаре, Воронеже, Мурманске.

Немаловажно, что креативные индустрии вносят большой вклад в формирование позитивного образа России. Его транслируют в другие страны кинофильмы, сериалы, мультфильмы, анимационные фильмы, видеоигры, книги, музыка, дизайн и т. д. Тем самым они вносят существенный вклад в повышение туристической привлекательности нашей страны и спроса на российские товары за рубежом.

Начало пути

Свои стратегические планы развития креативной экономики уже разработали первые 20 российских регионов. Чтобы обосновать их, были собраны данные о вкладе креативных индустрий в экономику региона (доля в валовом региональном продукте, занятость, экспорт), основных барьерах (финансирование, кадры, экспорт), портрете предпринимателей в приоритетных отраслях.

Региональные планы представляют целевое видение развития креативной экономики с учетом роста вклада креативных индустрий в ВВП до 6% к 2030 году.

Они включают мероприятия по развитию креативных сообществ, инфраструктуры, финансовых и нефинансовых мер поддержки, развитию продукции и услуг, экспортных направлений и партнерства с другими регионами для совместных инициатив.

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Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович презентовал стратегию развития КИ региона до 2030 года. Основная задача — достижение 7%-ной доли креативных индустрий в ВРП Нижегородской области. По итогам 2023 года приближенная оценка вклада КИ в валовый региональный продукт составила 2,71% (без учета отраслей туризма и образования), а абсолютное значение доли КИ в ВРП — 73,2 млрд рублей, в отрасли трудятся около 86 тысяч человек.

«Как этого достичь? Во-первых, будем выстраивать новую вертикаль управления: сюда войдут как новые структуры, так и существующие. Во-вторых, мы разработали новые меры поддержки. Например, по треку «мода» планируем создать ежегодное мероприятие «Модные выходные», позже в перспективе — «Мануфактура» – центр общих производственных мощностей для дизайнеров. В гастрономии хотим расширять образовательную программу и субсидировать аренду на туристических маршрутах. Стратегия уже у нас в работе, в следующем году будут введены первые ее шаги. Благодарю за методическую поддержку генерального директора АСИ Светлану Чупшеву и директора центра по развитию креативной экономики Екатерину Черкес-заде», — заявил глава региона.

Планы развития креативной экономики подготовили Санкт-Петербург, Республика Северная Осетия – Алания, Краснодарский и Ставропольский края, Республика Карелия, Мурманская, Псковская, Новгородская, Липецкая, Нижегородская, Ульяновская области, Республика Башкортостан, Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Приморский край, Сахалинская область.

Регионы играют ключевую роль в развитии креативной экономики, это в том числе отражено в федеральном законе.

Выбор модели развития креативной экономики в каждом регионе зависит от его конкретных особенностей. Чтобы добиться высокой эффективности надо учесть приоритеты социально-экономического развития, отраслевую специализацию, исторически сложившиеся традиции, географическое положение. Например, если в регионе развито промышленное производство, то логично развивать архитектуру и промышленный дизайн, а если сельское хозяйство — то гастрономию. Также важную роль играют уже работающие в регионе креативные проекты, так как один-два сильных бизнеса могут стать толчком для создания в регионе отраслевого хаба.

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При определении специализации регион может сфокусироваться на выбранной индустрии, чтобы максимально раскрыть ее потенциал, либо рассматривать креативную экономику как инструмент решения социально-экономических задач: развития территорий, повышения эффективности социальных программ, инвестиционной привлекательности, развития туризма, улучшения качества жизни населения, ситуации с занятостью.

Министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев заявил, что определяющую роль в экономике региона играет промышленность.

«В нашем регионе выращивается половина всей российской форели, ведется добыча камня, развивается лесоперерабатывающая отрасль. Но в то же время Карелия --туристический край с уникальной северной природой. Именно креативные индустрии способны дать импульс для развития данных направлений. Это популяризация карельского дизайна в интерьере, экстерьере, предметах, архитектуре и, конечно, ландшафте. Это гастрономия: продвижение национальных блюд, в том числе в современных прочтениях, вывод национальных блюд в высокую кухню. Это IT, без этого направления нет цифровизации промышленности и роста других направлений креативных индустрий», — сказал Ермолаев.

Он убежден, что ивент-индустрия создает новые коллаборации предпринимателей.

«Наш форум по камнеобработке на одной площадке объединяет промышленников, дизайнеров, фото и видеооператоров. Мы создаем точку роста, решая задачи, поставленные перед правительством региона по созданию новых продуктов, социально-экономическому развитию, росту МСП», — добавил глава региона.

Инструмент для гибкой настройки

Выстраивать работу с креативным сектором регионам помогает Региональный стандарт развития креативных индустрий. Его разработала команда Центра развития креативной экономики АСИ.

Это комплекс практических решений, представленный в виде 12 шагов для создания и предоставления региональных мер поддержки на уровне субъектов Российской Федерации и развития креативных индустрий. Он служит основой, на которой каждый регион создает собственные практики. По мере накопления опыта развития креативных индустрий в регионах стандарт будет обновляться, включая новые эффективные решения.

В рамках стандарта ключевое значение имеет высокий уровень вовлеченности главы региона. Также для координации, мониторинга и контроля рекомендуется создать опорную организацию – она отвечает за все инициативы и мероприятия, направленные на развитие креативной экономики в регионе. Еще одним важным участником процесса является региональная экспертная группа — сообщество из предпринимателей и экспертов креативных индустрий. Вместе с опорной организацией они участвуют в разработке мер поддержки, а также верифицируют внедрение регионом шагов стандарта.

Стандарт рекомендует провести аудит и анализ влияния креативных индустрий на экономику региона, определить, какие из них приоритетные для формирования креативной специализации региона. Другие шаги касаются создания объектов инфраструктуры и формирования системы подготовки кадров для креативных индустрий, удержания и привлечения креативного человеческого капитала. Рекомендуется предпринять меры по повышению спроса на продукцию, работы и услуги креативных индустрий, в том числе за счет поддержки экспорта.

Уже внедряют стандарт развития креативной экономики 49 из 89 российских регионов.

Голливуд по-якутски и новгородская старина

Возможности креативной экономики интереснее всего рассматривать на конкретных примерах. Одна из лучших практик по развитию творческих индустрий в стране сложилась в Якутии, отметил президент РФ Владимир Путин. Ярким примером стало развитие в республике кинобизнеса, и теперь якутское кино стало такой же визитной карточкой региона, как нефть, газ и алмазы.

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Созданный в Якутске студийный комплекс Media Lab обеспечил киноиндустрию региона студиями постпродакшна, оборудованными по последнему слову техники, включая студию 3D-анимации и первый за Уралом виртуальный XR-кинопавильон.

Он выступает резидентом креативного кластера «Квартал труда», где располагаются офисы компаний из индустрии кино, анимации, цифрового контента, медиасферы и дизайна.

Центр сервисной экономики, создаваемый в городе Мирный, сочетает в себе функции креативного кластера, технопарка, бизнес-инкубатора и общественного пространства и представляет собой типовое решение для городов с населением до 100 тысяч человек.

На перспективу в следующем году в Якутии открывают «Парк будущих поколений» — это детский кластер, где с малых лет будут развивать креативные и предпринимательские навыки, проводить профориентацию в креативных индустриях. В селах и малых городах открываются креативные центры «Силис» для детей, где они могут попробовать себя в этих индустриях и получить практические навыки креативных профессий.

«Якутия сделала ставку на креативные индустрии в 2018 году. Мы начали создавать экосистему, направленную на развитие и поддержку креативных индустрий: разработали первую в стране региональную концепцию развития отрасли, определили приоритеты и меры поддержки, начали создание инфраструктуры, в том числе крупнейшего на Дальнем Востоке ИТ-парка, ювелирно-гранильного кластера, Креативного кластера «Квартал труда». Опорной организацией для отрасли стала Корпорация развития Якутии», — заявил Айсен Николаев.

Он отметил, что сейчас в регионе определили девять направлений, по которым будет развиваться креативная экономика до 2030 года. Среди них уже хорошо известные за пределами республики отрасли: ИТ, мода, ювелирное искусство, народные художественные промыслы, анимация и, конечно, кино, которое стало уже культурным феноменом международного масштаба.

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«По данным на 1 декабря якутские кинопроизводители завоевали 19% всех зарубежных наград российского кино за текущий год. Якутское кино состоялось. Оно окупаемое. Теперь нам предстоит превратить его в большую, многомиллиардную индустрию. Это сложная, но решаемая задача. У нас есть уже стандарт кинопоказа, который разработан в Якутии. Это проект кинофикации небольших населенных пунктов «Экстра Синема». Сегодня 73 кинотеатра уже работают по этой технологии. У нас есть поручение президента РФ Владимира Путина о строительстве в Якутске производственного кинопавильона полного цикла – крупнейшего за Уралом», — добавил глава республики Саха (Якутия).

Также он заявил, что в республике удалось создать инфраструктуру поддержки отрасли — начиная от образовательной системы и заканчивая прямой финансовой поддержкой стартапов. Среди знаковых элементов экосистемы развития креативных индустрий — конкурс «Моя профессия — ИТ», который позволяет отбирать самых талантливых детей, «работа технопарка и ИТ-парка, поддержка финансовых институтов, фондов, крупных корпораций, которые вовлекаются в развитие креативной экономики Якутии.

«За последние годы нам удалось привлечь на развитие креативных индустрий более миллиарда рублей. Сегодня в креативных индустриях в республике занято около 48 тысяч человек. Для региона, где живет всего 1 миллион жителей, это очень хороший показатель. К 2030 году мы ставим цель увеличить его до 70 тысяч. Также планируем в 2 раза увеличить валовую добавленную стоимость креативных индустрий по сравнению с уровнем 2023 года – до 113 млрд рублей», — сказал Николаев.

Еще одним пионером развития в стране креативной экономики стала Новгородская область. Среди запущенных проектов выделяется целое созвездие фестивалей, выступающих стимулом для развития в регионе смежных отраслей. Это и туризм, и гостиничный, и ресторанный бизнесы, и торговля, и транспорт.

Международный фестиваль музыкальных древностей «Словиша» популяризирует старинные музыкальные инструменты как неотъемлемую часть культурного наследия России и Европы. «Княжья Братчина» — это фестиваль средневековой музыки, ратного мастерства и ремесел, воссоздает реалистичную атмосферу древнего Новгорода. Фестиваль исторической реконструкции «Аракчеевские маневры», посвящен эпохе наполеоновских войн. Международный военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг — Вторая Ударная армия» реконструирует боевые эпизоды первых лет Великой Отечественной войны.

Ежегодный фестиваль «Новгородское лето» — самая масштабная в регионе площадка, где представители творческого сообщества представляют свои таланты и работы. Масштабным событием выступает Фестиваль классической музыки им. С. В. Рахманинова, в рамках которого проходит Международный конкурс юных пианистов им. С. В. Рахманинова.

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Гастрофестиваль «Князь, вы кушать хотите?» проводят на площадках кафе и ресторанов Великого Новгорода, Старой Руссы, Любытино. Его изюминкой стала возможность попробовать любимые блюда Федора Достоевского и персонажей его произведений из специального меню. В рамках фестиваля представляют интересные театральные постановки, проводят кулинарные мастер-классы.

Первый заместитель губернатора Новгородской области Евгений Богданов назвал обрабатывающую промышленность основой экономики региона.

По его словам, вместе с уникальной историей и культурой это хорошая основа для развития креативных индустрий.

«Регион системно занимается развитием креативной экономики с 2017 года. Для нас это реальная возможность удержать интересом, вернуть домой активную думающую молодежь. Новгородская область — регион туристический, турпоток растет год за годом. Креативные индустрии помогают создать новые смыслы и цели поездки, дополнить привычные маршруты новыми, снизить влияние сезонности», — заявил он.