«Кино в концессию»: в Якутии построят первый на Дальнем Востоке кинопавильон С помощью механизма дальневосточной концессии в Якутске создадут кинопавильон

Проект создания в Якутии первого на Дальнем Востоке кинопавильона будет реализован при помощи дальневосточной концессии. Он должен создать условия для дальнейшего развития кинематографа республики, а также регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Построить к 2027 году многофункциональный кинопавильон полного цикла в столице Якутии поручил президент России Владимир Путин. О том, что это даст региону — в материале «Газеты.Ru».

Смысл программы «Дальневосточная концессия» — в возможности привлечения средств частного инвестора на строительство социальной инфраструктуры. Предполагается, что новый механизм позволит в 4-5 раз увеличить объемы финансирования инфраструктурных проектов.

В частности, только в этом году по программе «Дальневосточная концессия» планируется реализовать 30 проектов общим объемом инвестиций 200 млрд рублей.

Синема, синема, синема…

Якутия занимает 3-е место в России после Москвы и Санкт-Петербурга по производству и выпуску фильмов.

В республике в 2022 году принят региональный закон о государственной поддержке кинематографии. Также ежегодно с 2020 года проходит конкурсный отбор, по итогам которого из госбюджета республики предоставляют субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства.

Кино Якутии уже давно вышло за пределы региона, стало его брендом, и появление кинопавильона в Якутске должно усилить позиции креативной экономики на Дальнем Востоке, — считает министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Устанавливает якутское кино рекорды и внутри региона. Так, за две недели до окончания 2023 года якутская киноиндустрия собрала 95 млн рублей.

Из девяти якутских премьерных фильмов текущего года шесть картин занимают верхние строчки в топ-10 по сборам в прокате на территории региона.

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По мнению экспертов, в случае своевременного выхода 21 декабря кинокартины «Зина Леха-2. Новогодний маскарад» и успешного продолжения проката «Харчы.Иэстэбил» будет преодолен рубеж в 100 млн рублей. В 2022 году сборы составили 73 млн рублей, а в 2021 — 61 млн рублей. Всего в Якутии работает около 50 кинокомпаний и творческих коллективов, в среднем за год выпускается 12 картин, а с 2011 года выпустили 100 кинокартин.

«Мы рассчитываем, что этот кинопавильон станет толчком для развития нашей киноиндустрии. Наши ребята снимают прекрасное кино, но им нужно современное оборудование, павильоны, нужна автотехника, чтобы снимать кино на новом уровне. Вокруг якутского кино создан ореол того, что оно нишевое и фестивальное. На самом деле оно вполне массовое. Сейчас для широкого зрителя у нас выпускаются семейные фильмы, ужасы и детективы. Якутскому кино вполне по силам зарабатывать миллиарды, это даже не мечта, а конкретная цель, и кинопавильон призван помочь не только ее осуществлению, но и в целом киноиндустрии Дальнего Востока и Сибири», — отметил генеральный директор Корпорации развития Республики Саха (Якутия) Афанасий Саввин.

«Производство и прокат якутского кино на территории республики, включая самые малые населенные пункты, мы рассматриваем как две части одного целого, и одна не может существовать без другой. В Якутии не только любят снимать кино, население очень любит его смотреть, и нужно дать им такую возможность. В этом заключается успех нашей модели региональной киноиндустрии, и здесь причина такого значительного роста доходов и посещаемости якутских фильмов, что создает дополнительный стимул для наших режиссеров и продюсеров. Если к тому же все запланированные фильмы этого года получили бы прокатное удостоверение и вышли в прокат, сборов было бы еще больше, этому способствует увеличение количества кинозалов в республике по нашей технологии», — считает генеральный директор киносети «Экстра Синема» Петр Чиряев.

Где будут снимать фильмы

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия) обеспечить строительство в городском округе г. Якутск многофункционального кинопавильона полного цикла», — говорится в перечне поручений Владимира Путина от 15 августа 2023 года.

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«Мы уже начали разработку предпроектной документации — эскизного проекта. Рассчитываем его в начале января 2024 года закончить. Также идет оформление земельного участка», — заявил на днях Афанасий Саввин.

Кинопавильон планируют построить на территории 68-го квартала Якутска. Ожидается, что многофункциональный центр обеспечит киноиндустрию Дальнего Востока современными павильонами для съемок и проведения мероприятий, студиями речевой, шумовой и музыкальной записи, студиями для работы с изображением и звуком кинокартин и сериалов, современным арендным съемочным и осветительным оборудованием и спецавтотранспортом.

Это даст возможность снимать фильмы круглый год, вне зависимости от климатических условий региона, где суровая зима длится около семи месяцев. Ядром кинопавильона станет модульный сборный XR-экран с охватом в 360 градусов, который позволит воссоздавать необходимые локации и интерьеры круглогодично.

Потенциальная мощность кинопавильона составит 24 фильма и сериала в год. Комплекс позволит создать более 1,5 тыс. рабочих мест. Начало строительства с учетом разработки проектно-сметной документации предполагается в 2025 году с завершением в 2027 году.

«Целый кластер у нас будет для того, чтобы не только якутское кино здесь снималось, но и в целом для дальневосточных компаний, для тех компаний из других регионов страны, которые захотят в Якутии что-то снимать, но и для зарубежных стран», — резюмировал глава Якутии Айсен Николаев.