01 августа 2021, 17:38 Фоторепортажи «Стиль — это я»: 85 лет со дня рождения Ив Сен-Лорана

Одному из величайших кутюрье XX века, Иву Сен-Лорану, исполнилось бы 85 лет. Он родился 1 августа 1936 года в алжирском Оране, в 21 год стал главой модного дома Dior, был уволен оттуда в 1960-м — и в конце того же года основал собственный модный дом.



Все это — строчки биографии, за которыми скрываются военная служба в Алжире, травля со стороны сослуживцев, нервный срыв, а позже зависимость от наркотиков. И невероятный талант. В 60-е и 70-е Ив Сен-Лоран одел женщин в смокинг, платье «Мондриан», платье-сафари и прозрачные блузки. В 2002-м — ушел на пенсию, скончался в 2008 году от рака мозга.



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