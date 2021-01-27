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Умер актер Юрий Лахин

В возрасте 68 лет умер советский и российский актер театра и кино Юрий Лахин. Информацию подтвердила порталу E1.RU рассказала актриса Ольга Битюцкая. По ее словам, Лахин и его супруга, актриса Елена Борисова, в декабре переболели коронавирусом. Позже у артиста начались осложнения, последний месяц он провел в больнице.

Юрий Лахин родился в 1952 году в Запорожье, вместе с семьей переехал на Урал и в 1978 году окончил Свердловское театральное училище. Тогда же он поступил на службу в Свердловский академический театр драмы, где проработал больше десяти лет. В 1989-1996 годах артист служил в Театре на Покровке, с 1996 года — в театре «Сатирикон».

Снимался Лахин и в кино — его первой картиной стал советский сериал «Вечный зов». В нулевых и 2010-х он стал появляться на экране чаще — актера можно было увидеть в фильме «Антикиллер», в сериалах «Сыщики», «Ликвидация», «Исаев», Молодежка», «Спящие» и других.

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Юрий Лахин в сериале «Вечный зов» (1973-1983) Юрий Лахин в сериале «Вечный зов» (1973-1983)
Юрий Лахин в сериале «Вечный зов» (1973-1983) Юрий Лахин в сериале «Вечный зов» (1973-1983)
Юрий Лахин в фильме &laquo;Здесь твой фронт&raquo; (1983) Юрий Лахин в фильме &laquo;Здесь твой фронт&raquo; (1983)
Юрий Лахин в фильме &laquo;Иван Бабушкин&raquo; (1985) Юрий Лахин в фильме &laquo;Иван Бабушкин&raquo; (1985)
Юрий Лахин в фильме &laquo;Сказка на ночь&raquo; (1991) Юрий Лахин в фильме &laquo;Сказка на ночь&raquo; (1991)
Юрий Лахин в сериале &laquo;Сыщики-1&raquo; (2001) Юрий Лахин в сериале &laquo;Сыщики-1&raquo; (2001)
Юрий Лахин в фильме &laquo;Антикиллер&raquo; (2002) Юрий Лахин в фильме &laquo;Антикиллер&raquo; (2002)
Юрий Лахин в сериале &laquo;Оперативный псевдоним&raquo; (2003) Юрий Лахин в сериале &laquo;Оперативный псевдоним&raquo; (2003)
Юрий Лахин в сериале &laquo;Ликвидация&raquo; (2007) Юрий Лахин в сериале &laquo;Ликвидация&raquo; (2007)
Юрий Лахин в сериале &laquo;Исаев&raquo; (2009) Юрий Лахин в сериале &laquo;Исаев&raquo; (2009)
Юрий Лахин в сериале &laquo;Позднее раскаяние&raquo; (2013) Юрий Лахин в сериале &laquo;Позднее раскаяние&raquo; (2013)
Юрий Лахин в сериале &laquo;Верни мою любовь&raquo; (2014) Юрий Лахин в сериале &laquo;Верни мою любовь&raquo; (2014)
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Юрий Лахин в сериале «Вечный зов» (1973-1983)
Юрий Лахин в сериале «Вечный зов» (1973-1983)
Юрий Лахин в фильме «Здесь твой фронт» (1983)
Юрий Лахин в фильме «Иван Бабушкин» (1985)
Юрий Лахин в фильме «Сказка на ночь» (1991)
Юрий Лахин в сериале «Сыщики-1» (2001)
Юрий Лахин в фильме «Антикиллер» (2002)
Юрий Лахин в сериале «Оперативный псевдоним» (2003)
Юрий Лахин в сериале «Ликвидация» (2007)
Юрий Лахин в сериале «Исаев» (2009)
Юрий Лахин в сериале «Позднее раскаяние» (2013)
Юрий Лахин в сериале «Верни мою любовь» (2014)
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