Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортажи   //   Культура

Якубович, Малахов и Ярмольник: кто пришел на прощание с Анатолием Лысенко

В телецентре «Останкино» состоялось прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко. Траурное мероприятие прошло в Четвертой студии телецентра — там Лысенко много лет назад запускал культовую программу «Взгляд». Церемонию посетили актер Леонид Ярмольник, телеведущий Андрей Малахов, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии, телеведущий Леонид Якубович и многие другие.

Анатолий Лысенко, легенда отечественного телевидения и журналистики, скончался 20 июня на 85-м году жизни.

Журналиста похоронила на Троекуровском кладбище.

close
Журналист Владислав Флярковский на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Журналист Владислав Флярковский на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Вдова и дочь Анатолия Лысенко на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Вдова и дочь Анатолия Лысенко на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Актер Леонид Ярмольник на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Актер Леонид Ярмольник на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Церемония прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Церемония прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Телеведущий Андрей Малахов на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Телеведущий Андрей Малахов на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Телеведущий Леонид Якубович на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Телеведущий Леонид Якубович на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Церемония прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Церемония прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Председатель совета директоров телекомпании ВИД Александр Любимов на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Председатель совета директоров телекомпании ВИД Александр Любимов на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Певица Диана Гурцкая на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Певица Диана Гурцкая на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Церемония прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года Церемония прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 23 июня 2021 года
Все фоторепортажи К первому кадру
Умер 51-летний актер Андрей Егоров
Умер 51-летний актер Андрей Егоров
Основатель группы IFK Максим Галстьян умер от коронавируса
Основатель группы IFK Максим Галстьян умер от коронавируса
Как Керчь переживает наводнение
Как Керчь переживает наводнение
Пошла жара: как москвичи переживают африканский зной
Пошла жара: как москвичи переживают африканский зной
Журналист Владислав Флярковский на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре «Останкино» в Москве, 23 июня 2021 года
Вдова и дочь Анатолия Лысенко на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) в телецентре «Останкино» в Москве, 23 июня 2021 года
Актер Леонид Ярмольник на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре «Останкино» в Москве, 23 июня 2021 года
Церемония прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре «Останкино» в Москве, 23 июня 2021 года
Телеведущий Андрей Малахов на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре «Останкино» в Москве, 23 июня 2021 года
Телеведущий Леонид Якубович на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре «Останкино» в Москве, 23 июня 2021 года
Церемония прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре «Останкино» в Москве, 23 июня 2021 года
Председатель совета директоров телекомпании ВИД Александр Любимов на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре «Останкино» в Москве, 23 июня 2021 года
Певица Диана Гурцкая на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре «Останкино» в Москве, 23 июня 2021 года
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре «Останкино» в Москве, 23 июня 2021 года
Церемония прощания с генеральным директором телеканала Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко в телецентре «Останкино» в Москве, 23 июня 2021 года
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Культура /
80 лет со дня рождения Валерия Золотухина
80 лет со дня рождения Валерия Золотухина
16
Культура /
Основатель группы IFK Максим Галстьян умер от коронавируса
Основатель группы IFK Максим Галстьян умер от коронавируса
9
Культура /
Анатолий Лысенко и его «Взгляд»
Анатолий Лысенко и его «Взгляд»
9
Культура /
Успех в Голливуде и нелепая смерть: 5 лет назад погиб Антон Ельчин
Успех в Голливуде и нелепая смерть: 5 лет назад погиб Антон Ельчин
12
Культура /
На службе МХАТу: Игорю Золотовицкому — 60
На службе МХАТу: Игорю Золотовицкому — 60
12
Культура /
Шоумен и примерный семьянин: Максиму Галкину — 45
Шоумен и примерный семьянин: Максиму Галкину — 45
12
Культура /
Умер 51-летний актер Андрей Егоров
Умер 51-летний актер Андрей Егоров
11
Культура /
«У них есть деньги на войны, но они не могут накормить бедных»: 50 лет со дня рождения Тупака
«У них есть деньги на войны, но они не могут накормить бедных»: 50 лет со дня рождения Тупака
12
Культура /
Полвека в Театре сатиры: 85 лет назад родился Михаил Державин
Полвека в Театре сатиры: 85 лет назад родился Михаил Державин
16
Все фоторепортажи