Якубович, Малахов и Ярмольник: кто пришел на прощание с Анатолием Лысенко
В телецентре «Останкино» состоялось прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко. Траурное мероприятие прошло в Четвертой студии телецентра — там Лысенко много лет назад запускал культовую программу «Взгляд». Церемонию посетили актер Леонид Ярмольник, телеведущий Андрей Малахов, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии, телеведущий Леонид Якубович и многие другие.
Анатолий Лысенко, легенда отечественного телевидения и журналистики, скончался 20 июня на 85-м году жизни.
Журналиста похоронила на Троекуровском кладбище.
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