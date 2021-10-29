29 октября 2021, 20:57
Фото
Подружка Битлджуса и возлюбленная Дракулы: Вайноне Райдер – 50
Американская актриса Вайнона Райдер (настоящее имя — Вайнона Лора Хоровиц) родилась 29 октября 1971 года в Миннесоте. Оба родителя Райдер были писателями, поэтому литература стала для нее главным детским развлечением. В школе она подверглась буллингу со стороны одноклассников и, чтобы побороть комплексы, записалась на уроки актерского мастерства.
Уже в 15-летнем возрасте состоялся кинодебют Райдер в фильме «Лукас», а спустя два года она обрела славу благодаря роли Лидии в «Битлджусе» Тима Бертона, с которым неоднократно будет сотрудничать после. Однако ранний успех, по признанию актрисы, не прибавил ей популярности в школе, а только усугубил критику. Правда, это не остановило Райдер – ее талант по достоинству оценили такие именитые режиссеры, как Мартин Скорсезе, Ричард Линклейтер, Фрэнсис Форд Коппола, Жан-Пьер Жене и Даррен Аронофски. В настоящий момент актриса снимается в продолжении сериала «Очень странные дела».
В юбилей Вайноны Райдер «Газета.Ru» вспоминает самые яркие проекты с ее участием.
close
Вайнона Райдер и кадры из фильмов «Битлджус», «Эпоха невинности», «Прерванная жизнь», «Ночь на Земле» (слева направо)
«Битлджус» (1988), Тим Бертон
Роль готессы-подростка в черной комедии Тима Бертона в одночасье сделала Вайнону Райдер знаменитой. По сюжету ее героиня Лидия обладает способностью видеть духов, благодаря чему знакомится с умершими жильцами дома — парой супругов (Алек Болдуин и Джина Дэвис). После аварии призраки застряли между мирами и теперь просят ее помочь им уйти в мир иной, договорившись с неким био-экзорцистом по имени Битлджус (Майкл Китон). Однако эксцентричный дух оказывается не так прост и за свою услугу просит девушку стать его женой. По признанию Райдер, после выхода этой картины в школе ее прозвали «ведьмой»
«Эдвард Руки-ножницы» (1990), Тим Бертон
Второй совместной работой актрисы и Тима Бертона стала сказка об искусственно созданном человеке Эдварде, руки которого остались незавершенными после смерти своего хозяина (и вместе них он использует что-то вроде ножниц). Однажды в темном поместье героя (Джонни Депп) обнаруживает продавщица косметики, которая из жалости приглашает одинокое существо к себе домой. Там он безответно влюбляется в Ким — дочь своей благодетельницы, роль которой исполнила Вайнона Райдер
«Ночь на Земле», 1991, Джим Джармуш
Действие фильма происходит одновременно в нескольких городах — Париже, Нью-Йорке, Риме, Лос-Анджелесе и Хельсинки, а его главными героями становятся таксисты. Героиня Вайноны подвозит голливудскую продюсерку, которая предлагает юной водительнице попробовать себя в кино. Однако девушке это не нужно, ведь ее устраивает та жизнь, которую она для себя выбрала — без давления общества.
«Дракула» (1992), Фрэнсис Форд Коппола
Следующим заметным проектом Вайноны Райдер стала экранизация «Дракулы» режиссера Фрэнсиса Копполы. События разворачиваются в XIX веке, когда агент по недвижимости Джонатан Харкер отправляется в Трансильванию, где останавливается на ночлег в поместье графа Дракулы. Дракула обнаруживает, что невеста гостя Мина (Райдер) похожа на его возлюбленную, погибшую много лет назад. Теперь соперникам придется столкнуться друг с другом в борьбе за сердце девушки. В съемках мистического хоррора приняли участие Гэри Олдман, Киану Ривз и Энтони Хопкинс
«Эпоха невинности» (1993), Мартин Скорсезе
Первую номинацию на «Оскар» (и пока что единственный “Золотой Глобус”) Вайноне Райдер принесла роль Мэй Велланд в экранизации «Эпоха невинности» Мартина Скорсезе по одноименному роману Эдит Уортон. Фильм рассказывает о преуспевающем адвокате (Дэниел Дэй-Льюис), который намерен жениться на героине Райдер, однако влюбляется в ее кузину (Мишель Пффайфер)
«Маленькие женщины» (1994), Джиллиан Армстронг
Второй номинации на «Оскар» в категории «Лучшая актриса» Райдер удостоилась за роль Жозефины Марч в экранизации «Маленькие женщины» Джиллиан Армстронг. Действие семейной драмы разворачивается в период Гражданской войны в США. В фильме также сыграли Сьюзен Сарандон, Кирстен Данст и Кристиан Бейл
«Реальность кусается» (1994), Бен Стиллер
Подростковая комедия Бена Стиллера рассказывает о трех друзьях, которые после вручения аттестатов сталкиваются со сложностями взрослой жизни. Главная роль досталась именно Райдер, сыгравшей Лилиан — девушку, мечтающую сделать карьеру на телевидении. В то время как ее парень Трой (Итан Хоук) старается жить одним днем, она повсюду ходит с камерой, опрашивая молодежь о смысле жизни, карьерных амбициях и их чувствах. Параллельно у нее возникает роман с коллегой и теперь ей придется выбрать между легкомысленным бойфрендом и успешным продюсером Майклом (Бен Стиллер)
«Чужой:Воскрешение» (1997), Жан-Пьер Жене
В заключительной части оригинальной тетралогии об инопланетной расе ксеноморфов Райдер предстала в роли наемницы пиратской команды, которая намерена уничтожить клон лейтенанта Эллен Рипли (Сигурни Уивер) и воссозданных военными Чужих. С этой целью героиня атакует экспериментальную базу «Аурига», однако вскоре обнаруживает, что эксперименты ученых вышли из-под контроля
«Прерванная жизнь» (1999), Джеймс Мэнголд
Экранизация мемуаров Сюзанны Кейсен запомнилась ярким дуэтом Райдер и Анджелины Джоли, которые предстали в роли пациенток психиатрической больницы. После неудачной попытки самоубийства 18-летняя героиня Вайноны Райдер отправляется на принудительное лечение, в процессе которого знакомится с эксцентричной девушкой, страдающей социопатией. Неожиданно они становятся близки и задумывают побег, однако на свободе героиня Райдер понимает, что вовсе не так больна по сравнению со своей новообретенной подругой
Сериал «Друзья» (2001), Дэвид Крейн и Марта Кауффман
В культовом сериале «Друзья» Райдер сыграла эпизодическую роль в седьмом сезоне, но зрителям все равно запомнился ее образ Мелиссы — подруги Рэйчел по колледжу. По сюжету героиня Дженнифер Энистон пытается вспомнить, целовались ли они когда-либо, будучи пьяными. Чтобы это выяснить, она целует старую подругу, и та выдает ей неожиданное признание
«Помутнение» (2006), Ричард Линклейтер
Необычным проектом в карьере актрисы стала роль наркозависимой в фантастическом триллере Ричарда Линклейтера по произведению Филипа Дика. Действие разворачивается в недалеком будущем (по сюжету — в 2013 году), когда большая часть населения планеты стала хроническими наркоманами. Чтобы выйти на главного распространителя губительного вещества, отдел по борьбе с наркотиками внедряет в ряды подозреваемых секретного агента (Киану Ривз). Однако в процессе расследования он пробует новейший галлюциноген — и сам становится наркозависимым
«Звездный путь» (2009), Дж. Дж. Абрамс
Еще одним эффектным появлением Вайноны Райдер на экране стала эпизодическая роль матери молодого Спока в фантастическом фильме «Звездный Путь». По сюжету герои отправляются на космическом корабле «Энтерпрайз», чтобы спасти галактику от разрушения вернувшегося из будущего противника Нерона
«Черный лебедь» (2010), Даррен Аронофски
Психологический триллер Даррена Аронофски рассказывает о конкуренции молодых балерин за место уходящей примы, роль которой на экране воплотила Райдер. Главная героиня Нина (Натали Портман) претендует на ведущую партию в «Лебедином озере», однако хореограф (Венсан Кассель) сомневается, что она сможет перевоплотиться из Белого лебедя в Одиллию, так как в ней не хватает страсти. Ради роли Нина исследует темные закоулки своей души и скоро утрачивает чувство реальности
«Франкенвини» (2012), Тим Бертон
Помимо ролей в кино,Райдер озвучивала мультперсонажей: сначала в «Симпсонах», а затем в черной комедии «Франкенвини» Тима Бертона, подарив свой голос героине Эльзе ван Хельсинг — соседке главного героя. Согласно сюжету мультфильма — мальчик по имени Виктор Франкенштейн с помощью науки воскрешает своего мертвого бультерьера Спарки.
«Очень странные дела» (2016-…), братья Мэтт и Росс Даффлеры
Юной аудитории Райдер наиболее знакома по роли в мистическом сериале «Очень странные дела», где она сыграла мать подростка Уилла Байерса (Чарли Хитон). История начинается с его таинственного исчезновения, и к его поиску подключается героиня актрисы, вскоре обнаруживая девочку со способностью к телекинезу. Благодаря ей она узнает о портале, который как-то связан с пропажей сына. Телешоу стало популярно не только благодаря захватывающему сюжету, но и особой атмосфере 1980-х годов