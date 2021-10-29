Подружка Битлджуса и возлюбленная Дракулы: Вайноне Райдер – 50

Американская актриса Вайнона Райдер (настоящее имя — Вайнона Лора Хоровиц) родилась 29 октября 1971 года в Миннесоте. Оба родителя Райдер были писателями, поэтому литература стала для нее главным детским развлечением. В школе она подверглась буллингу со стороны одноклассников и, чтобы побороть комплексы, записалась на уроки актерского мастерства.

Уже в 15-летнем возрасте состоялся кинодебют Райдер в фильме «Лукас», а спустя два года она обрела славу благодаря роли Лидии в «Битлджусе» Тима Бертона, с которым неоднократно будет сотрудничать после. Однако ранний успех, по признанию актрисы, не прибавил ей популярности в школе, а только усугубил критику. Правда, это не остановило Райдер – ее талант по достоинству оценили такие именитые режиссеры, как Мартин Скорсезе, Ричард Линклейтер, Фрэнсис Форд Коппола, Жан-Пьер Жене и Даррен Аронофски. В настоящий момент актриса снимается в продолжении сериала «Очень странные дела».

В юбилей Вайноны Райдер «Газета.Ru» вспоминает самые яркие проекты с ее участием.