Как Джил Байден впервые украсила Белый дом к Рождеству

В США украшением резиденции президента к Рождеству традиционно занимается первая леди. В этом году свой вариант декора впервые представила Джил Байден. Она выбрала темой дизайна фразу «Подарки от всего сердца».

Каждая комната Белого дома получила оформление в собственной мини-теме. Один залов символизирует «дар изобразительного искусства» и украшен рождественскими венками из кистей для рисования, пропитанных краской. В другом зале как «дар благодарности» развесили копии благодарственных писем, которые чета Байден получила от американцев. Пряничный домик, выставляемый в Белом доме на каждое Рождество, в этом году сделали в виде восьми общественных зданий, в том числе больницы, пожарного депо и школы. Таким образом первая леди хотела поблагодарить тех, кто помог пережить пандемию COVID-19.

В парадной столовой поставили две большие ели, украшенные фотографиями бывших президентов США вместе с их женами, а также несколькими изображениями из частного архива Байдена, которые никогда раньше не публиковались. На одной из праздничных елок даже нашлось место небольшой фотографии Дональда Трампа с женой Меланией. В коридоре Белого дома также повесили рождественскую открытку от Трампа наряду с поздравлениями других политиков.

Декор Белого дома в исполнении Байден, как отмечает The Washington Post, не выглядит чрезмерно роскошным. Это скорее «улучшенная версия» того, как украшают свои дома простые американские семьи. Издание отметило, что Байден убрала из Белого дома «кровавые» елки красного цвета, которые Мелания Трамп выставила к Рождеству 2018 года.