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45 шпагатов к 45-летию Анастасии Волочковой

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде. Она рассказала «Газете.Ru», что решила стать балериной в пять лет, когда впервые посмотрела балет «Щелкунчик» в Мариинском театре. Обучаясь в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, Волочкова начала исполнять сольные партии в Мариинке, а после выпуска ее пригласили на роль солистки театра. Там она исполняла главные роли в постановках «Лебединое озеро»,«Жизель», «Корсар, «Жар-птица», «Раймонда» и других.

С 1998 года балерина танцевала на сцене Большого театра в роли Одетты в «Лебедином озере», Никии в «Баядерке», феи Сирени в «Спящей красавице» и Раймонды в одноименном балете. Помимо работы в российских театрах Волочкова много путешествовала и выступала за рубежом. В 2003 году балерину уволили из Большого театра, сославшись на ее лишний вес. Сама Волочкова связала увольнение с местью бывшего возлюбленного — влиятельного бизнесмена Сулеймана Керимова.

С тех пор танцовщица работает в сольных проектах, участвует в шоу и активно ведет соцсети. Визитная карточка Волочковой — идеальный шпагат, который она демонстрирует на фотографиях из разных точек света. Судя по соцсетям балерины, она продолжает тренироваться и сохраняет идеальную физическую форму.

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