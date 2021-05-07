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Главные фильмы Владимира Бортко

7 мая народный артист России, режиссер Владимир Бортко отмечет 75-летний юбилей. За свою карьеру Бортко удалось поставить ряд сериалов и фильмов, которые прочно вошли в золотой фонд отечественного кинематографа и стали по-настоящему народными.

Уже в конце 70-х годов Бортко смог поработать с крупнейшими звездами советского кино — Олегом Ефремовым и Ириной Мирошниченко — в картине «Комиссия по расследованию». Популярность к Бортко пришла в 1984 году после фильма «Блондинка за углом» с Андреем Мироновым и Татьяной Догилевой. Одной из главных его работ стала экранизация «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. В 1990 году режиссер получил Госпремию, а сам фильм стал одним из самых популярных среди телезрителей и был разобран на цитаты. 15 лет спустя Бортко вернулся к творчеству Булгакова, поставив сериал «Мастер и Маргарита», который с большим успехом прошел по телевидению.

Именно в сериальном жанре Бортко добился большого успеха после распада СССР. Он снял несколько серий первого сезона культовых «Улиц разбитых фонарей», создал не менее популярный «Бандитский Петербург» и поставил многосерийную экранизацию «Идиота» Федора Достоевского с Евгением Мироновым в главной роли. Последней на данной момент работой Бортко остается мелодрама «О любви» с Анной Чиповской и Дмитрием Певцовым, вышедшая на экраны в 2017 году.

В декабре 2011 года Бортко был избран в Госдуму от КПРФ. В парламенте он занимает должность заместителя председателя комитета Госдумы по культуре.

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Премьерный показ «Собачьего сердца» состоялся 20 ноября 1988 года. Первая реакция критик на телефильм была резко отрицательной, что подтверждал сам Бортко. Однако уже в 1990 году режиссеру и исполнителю роли профессора Преображенского Евгению Евстигнееву присудили Госпремию. Актеры Владимир Толоконников и Евгений Евстигнеев в фильме &laquo;Собачье сердце&raquo; (1988) Премьерный показ «Собачьего сердца» состоялся 20 ноября 1988 года. Первая реакция критик на телефильм была резко отрицательной, что подтверждал сам Бортко. Однако уже в 1990 году режиссеру и исполнителю роли профессора Преображенского Евгению Евстигнееву присудили Госпремию. Актеры Владимир Толоконников и Евгений Евстигнеев в фильме &laquo;Собачье сердце&raquo; (1988)
Через год после настоящего успеха «Собачьего сердца» Бортко выпустил свой новый фильм &mdash; «Афганский излом». Главную роль в нем сыграл всенародно любимый комиссар Катани &mdash; Микеле Плачидо. Действие картины происходит в период вывода советских войск из Афганистана. «Афганский излом» первым взялся за осмысление трагического военного конфликта и до сих пор считается многими критиками одним из лучших фильмов о войне в Афганистане. Кадр из фильма &laquo;Афганский излом&raquo; (1991) Через год после настоящего успеха «Собачьего сердца» Бортко выпустил свой новый фильм &mdash; «Афганский излом». Главную роль в нем сыграл всенародно любимый комиссар Катани &mdash; Микеле Плачидо. Действие картины происходит в период вывода советских войск из Афганистана. «Афганский излом» первым взялся за осмысление трагического военного конфликта и до сих пор считается многими критиками одним из лучших фильмов о войне в Афганистане. Кадр из фильма &laquo;Афганский излом&raquo; (1991)
Владимир Бортко снял несколько серий первого (и лучшего) сезона «Улиц разбитых фонарей» под псевдонимом Ян Худокормов. Режиссер признавался, что согласился тогда снимать только ради того, чтобы заработать денег. В 1995 году Бортко и Александр Рогожкин сняли большинство серий первого сезона. Успех же к сериалу пришел только в 1998 году. Его премьера состоялась 4 января на ТНТ, а уже осенью его показали на ОРТ. Переоценить значимость «Улиц» для российского телевидения невозможно. Владимир Бортко снял несколько серий первого (и лучшего) сезона «Улиц разбитых фонарей» под псевдонимом Ян Худокормов. Режиссер признавался, что согласился тогда снимать только ради того, чтобы заработать денег. В 1995 году Бортко и Александр Рогожкин сняли большинство серий первого сезона. Успех же к сериалу пришел только в 1998 году. Его премьера состоялась 4 января на ТНТ, а уже осенью его показали на ОРТ. Переоценить значимость «Улиц» для российского телевидения невозможно.
Следующим популярным проектом Бортко стал сериал «Бандитский Петербург». Клички «Барон», «Антибиотик», «Гурген», «Серегин» ушли в народ примерно так же, как: «Андрюха, у нас труп! По коням!» Бортко написал и снял первые два сезона «Бандитского Петербурга». В дальнейшем он числился в титрах в качестве исполнительного продюсера. Актеры Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов и Алексей Серебряков из сериала &laquo;Бандитский Петербург&raquo; (2000) Следующим популярным проектом Бортко стал сериал «Бандитский Петербург». Клички «Барон», «Антибиотик», «Гурген», «Серегин» ушли в народ примерно так же, как: «Андрюха, у нас труп! По коням!» Бортко написал и снял первые два сезона «Бандитского Петербурга». В дальнейшем он числился в титрах в качестве исполнительного продюсера. Актеры Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов и Алексей Серебряков из сериала &laquo;Бандитский Петербург&raquo; (2000)
Несмотря на бурный успех криминальных сериалов, Бортко не отказался от классики. После «Собачьего сердца» следующей его экранизацией стал сериал «Идиот» по роману Федора Достоевского. Роль князя Мышкина сыграл Евгений Миронов, а Парфена Рогожина воплотил на экране Владимир Машков. «Идиот» получил семь премий «Тэфи» и три награды «Золотой орел». Евгений Миронов в телефильме Владимира Бортко &laquo;Идиот&raquo; (2003) Несмотря на бурный успех криминальных сериалов, Бортко не отказался от классики. После «Собачьего сердца» следующей его экранизацией стал сериал «Идиот» по роману Федора Достоевского. Роль князя Мышкина сыграл Евгений Миронов, а Парфена Рогожина воплотил на экране Владимир Машков. «Идиот» получил семь премий «Тэфи» и три награды «Золотой орел». Евгений Миронов в телефильме Владимира Бортко &laquo;Идиот&raquo; (2003)
«Мастер и Маргарита» по праву считается одним из самых сложных для экранизации литературных произведений. В 90-е годы режиссер Юрий Кара снял полнометражный фильм, который долго пролежал на полке. Бортко, в свою очередь, вновь обратился к малому экрану, и в конце 2005 года состоялась премьера 10-серийного телефильма. Режиссер собрал плеяду выдающихся актеров &mdash; Олега Басилашвили, Александра Абдулова, Александра Филиппенко, Кирилла Лаврова, Валентина Гафта и многих других. Сериал стал очень популярным среди зрителей, однако получил изрядную доли критики в прессе. Артисты Александр Галибин (Мастер) и Анна Ковальчук (Маргарита) во время съемок в Павловске, 2004 год «Мастер и Маргарита» по праву считается одним из самых сложных для экранизации литературных произведений. В 90-е годы режиссер Юрий Кара снял полнометражный фильм, который долго пролежал на полке. Бортко, в свою очередь, вновь обратился к малому экрану, и в конце 2005 года состоялась премьера 10-серийного телефильма. Режиссер собрал плеяду выдающихся актеров &mdash; Олега Басилашвили, Александра Абдулова, Александра Филиппенко, Кирилла Лаврова, Валентина Гафта и многих других. Сериал стал очень популярным среди зрителей, однако получил изрядную доли критики в прессе. Артисты Александр Галибин (Мастер) и Анна Ковальчук (Маргарита) во время съемок в Павловске, 2004 год
Картину «Тарас Бульба» Бортко снимал к 200-летию Николая Гоголя. Ее премьера в кинотеатрах состоялась на следующий день после юбилейной даты. Для того времени у фильма был выдающийся бюджет &mdash; 516 млн рублей. Сыгравший Тараса Бульбу Богдан Ступка (1941 &mdash; 2012) получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль. Режиссер Владимир Бортко на съемках фильма &laquo;Тарас Бульба&raquo; по повести Н.В Гоголя, 2007 год Картину «Тарас Бульба» Бортко снимал к 200-летию Николая Гоголя. Ее премьера в кинотеатрах состоялась на следующий день после юбилейной даты. Для того времени у фильма был выдающийся бюджет &mdash; 516 млн рублей. Сыгравший Тараса Бульбу Богдан Ступка (1941 &mdash; 2012) получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль. Режиссер Владимир Бортко на съемках фильма &laquo;Тарас Бульба&raquo; по повести Н.В Гоголя, 2007 год
Мини-сериал «Петр первый. Завещание» рассказывает о последних двух годах жизни российского императора. В картине присутствует несколько художественных допущений, что стало объектом критики в прессе. Тем не менее, актерские работы Александра Балуева и Ирины Розановой в основном хвалили. Режиссер Владимир Бортко и Александр Балуев (Петр I) (слева направо) на съемочной площадке фильма В.Бортко &laquo;Петр I. Завещание&raquo;, 2010 год Мини-сериал «Петр первый. Завещание» рассказывает о последних двух годах жизни российского императора. В картине присутствует несколько художественных допущений, что стало объектом критики в прессе. Тем не менее, актерские работы Александра Балуева и Ирины Розановой в основном хвалили. Режиссер Владимир Бортко и Александр Балуев (Петр I) (слева направо) на съемочной площадке фильма В.Бортко &laquo;Петр I. Завещание&raquo;, 2010 год
Последний на сегодняшний день фильм Бортко &mdash; мелодрама «О любви». Главные роли в картине сыграли Анна Чиповская и Дмитрий Певцов. Премьера ленты состоялась в марте 2017 года. Актеры Анна Чиповская и Дмитрий Певцов в фильме &laquo;О любви&raquo; (2016) Последний на сегодняшний день фильм Бортко &mdash; мелодрама «О любви». Главные роли в картине сыграли Анна Чиповская и Дмитрий Певцов. Премьера ленты состоялась в марте 2017 года. Актеры Анна Чиповская и Дмитрий Певцов в фильме &laquo;О любви&raquo; (2016)
Режиссер Владимир Бортко и актриса Анна Чиповская на премьере фильма &laquo;О любви&raquo; в кинотеатре &laquo;Октябрь&raquo;, 2017 год Режиссер Владимир Бортко и актриса Анна Чиповская на премьере фильма &laquo;О любви&raquo; в кинотеатре &laquo;Октябрь&raquo;, 2017 год
Режиссер Владимир Бортко у памятника профессору Преображенскому и Шарику из фильма &laquo;Собачье сердце&raquo; работы скульптора Игоря Сенина на Моховой улице, 27. Именно здесь проходили съемки фильма в 1988 году Режиссер Владимир Бортко у памятника профессору Преображенскому и Шарику из фильма &laquo;Собачье сердце&raquo; работы скульптора Игоря Сенина на Моховой улице, 27. Именно здесь проходили съемки фильма в 1988 году
Кинорежиссер, сценарист, первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации Владимир Бортко перед началом творческой встречи, приуроченной к 75-летнему юбилею, 2021 год Кинорежиссер, сценарист, первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации Владимир Бортко перед началом творческой встречи, приуроченной к 75-летнему юбилею, 2021 год
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Премьерный показ «Собачьего сердца» состоялся 20 ноября 1988 года. Первая реакция критик на телефильм была резко отрицательной, что подтверждал сам Бортко. Однако уже в 1990 году режиссеру и исполнителю роли профессора Преображенского Евгению Евстигнееву присудили Госпремию. Актеры Владимир Толоконников и Евгений Евстигнеев в фильме «Собачье сердце» (1988)
Через год после настоящего успеха «Собачьего сердца» Бортко выпустил свой новый фильм — «Афганский излом». Главную роль в нем сыграл всенародно любимый комиссар Катани — Микеле Плачидо. Действие картины происходит в период вывода советских войск из Афганистана. «Афганский излом» первым взялся за осмысление трагического военного конфликта и до сих пор считается многими критиками одним из лучших фильмов о войне в Афганистане. Кадр из фильма «Афганский излом» (1991)
Владимир Бортко снял несколько серий первого (и лучшего) сезона «Улиц разбитых фонарей» под псевдонимом Ян Худокормов. Режиссер признавался, что согласился тогда снимать только ради того, чтобы заработать денег. В 1995 году Бортко и Александр Рогожкин сняли большинство серий первого сезона. Успех же к сериалу пришел только в 1998 году. Его премьера состоялась 4 января на ТНТ, а уже осенью его показали на ОРТ. Переоценить значимость «Улиц» для российского телевидения невозможно.
Следующим популярным проектом Бортко стал сериал «Бандитский Петербург». Клички «Барон», «Антибиотик», «Гурген», «Серегин» ушли в народ примерно так же, как: «Андрюха, у нас труп! По коням!» Бортко написал и снял первые два сезона «Бандитского Петербурга». В дальнейшем он числился в титрах в качестве исполнительного продюсера. Актеры Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов и Алексей Серебряков из сериала «Бандитский Петербург» (2000)
Несмотря на бурный успех криминальных сериалов, Бортко не отказался от классики. После «Собачьего сердца» следующей его экранизацией стал сериал «Идиот» по роману Федора Достоевского. Роль князя Мышкина сыграл Евгений Миронов, а Парфена Рогожина воплотил на экране Владимир Машков. «Идиот» получил семь премий «Тэфи» и три награды «Золотой орел». Евгений Миронов в телефильме Владимира Бортко «Идиот» (2003)
«Мастер и Маргарита» по праву считается одним из самых сложных для экранизации литературных произведений. В 90-е годы режиссер Юрий Кара снял полнометражный фильм, который долго пролежал на полке. Бортко, в свою очередь, вновь обратился к малому экрану, и в конце 2005 года состоялась премьера 10-серийного телефильма. Режиссер собрал плеяду выдающихся актеров — Олега Басилашвили, Александра Абдулова, Александра Филиппенко, Кирилла Лаврова, Валентина Гафта и многих других. Сериал стал очень популярным среди зрителей, однако получил изрядную доли критики в прессе. Артисты Александр Галибин (Мастер) и Анна Ковальчук (Маргарита) во время съемок в Павловске, 2004 год
Картину «Тарас Бульба» Бортко снимал к 200-летию Николая Гоголя. Ее премьера в кинотеатрах состоялась на следующий день после юбилейной даты. Для того времени у фильма был выдающийся бюджет — 516 млн рублей. Сыгравший Тараса Бульбу Богдан Ступка (1941 — 2012) получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль. Режиссер Владимир Бортко на съемках фильма «Тарас Бульба» по повести Н.В Гоголя, 2007 год
Мини-сериал «Петр первый. Завещание» рассказывает о последних двух годах жизни российского императора. В картине присутствует несколько художественных допущений, что стало объектом критики в прессе. Тем не менее, актерские работы Александра Балуева и Ирины Розановой в основном хвалили. Режиссер Владимир Бортко и Александр Балуев (Петр I) (слева направо) на съемочной площадке фильма В.Бортко «Петр I. Завещание», 2010 год
Последний на сегодняшний день фильм Бортко — мелодрама «О любви». Главные роли в картине сыграли Анна Чиповская и Дмитрий Певцов. Премьера ленты состоялась в марте 2017 года. Актеры Анна Чиповская и Дмитрий Певцов в фильме «О любви» (2016)
Режиссер Владимир Бортко и актриса Анна Чиповская на премьере фильма «О любви» в кинотеатре «Октябрь», 2017 год
Режиссер Владимир Бортко у памятника профессору Преображенскому и Шарику из фильма «Собачье сердце» работы скульптора Игоря Сенина на Моховой улице, 27. Именно здесь проходили съемки фильма в 1988 году
Кинорежиссер, сценарист, первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации Владимир Бортко перед началом творческой встречи, приуроченной к 75-летнему юбилею, 2021 год
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