От «Шерлока Холмса» до «Улиц разбитых фонарей»: умер Владимир Татосов

В Москве на 96-м году жизни скончался народный артист РСФСР Владимир Татосов.

Татосов родился в 1926 году. В 20 лет он окончил театральную студию при Свердловском драмтеатре. С 1940-х годов актер играл в спектаклях различных ленинградских театров. Кроме того, Татосов снимался в кинолентах «Ленфильма».

За всю жизнь он появился в 70 фильмах и сериалах. Наиболее известные роли исполнил в «Соломенной шляпке», «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Бандитском Петербурге», «Улице разбитых фонарей».

Артист также озвучивал и переозвучивал зарубежные и отечественные фильмы. Например, герои «Соляриса», «Небесных ласточек», «Человека в железной маске» говорят его голосом.

«За большие заслуги в области советского киноискусства» Татосов в 1991 году получил звание народного артиста РСФСР.