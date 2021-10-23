Вин Дизель отвел к алтарю дочь погибшего друга Пола Уокера

Звезда фильмов «Форсаж» Вин Дизель отвел к алтарю дочь погибшего в 2013 году актера Пола Уокера. 22-летняя Мидоу Уокер вышла замуж за актера Луи Торнтон-Аллана. Свадебная церемония прошла в начале октября в Доминиканской республике. Однако журналисты узнали об этом только сегодня.

«Пандемия повлияла на наши планы. Семья [жениха] Луи не смогла присутствовать. Многие близкие друзья, которых мы считаем семьей, также не смогли приехать из-за ограничений на поездки», — рассказала Мидоу журналу Vogue.

В Сети появился кадр, на котором запечатлен Вин Дизель в голубом костюме-двойке. Он ведет дочь своего друга и коллеги, одетую в белое платье невесты и фату, к алтарю.

Мидоу потеряла отца в 15-летнем возрасте. Пол Уокер погиб в ноябре 2013 года, разбившись в автомобильной аварии. Ему было 40 лет.