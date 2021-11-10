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Криминальный авторитет, монах, император: лучшие роли Виктора Сухорукова

Актер Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в подмосковном Орехово-Зуево. Его родители работали на ткацкой фабрике, в то время как их сын следил за своими младшими братом и сестрой, которым часто рассказывал сказки.

Сухоруков с детства мечтал стать актером. Ради сцены он самостоятельно записался на кружок танцев. На одном из выступлений его заметил руководитель народного театра Юрий Гринев и пригласил в театральную студию. Параллельно Сухоруков учился в вечерней школе и работал на фабрике, а после армии работал электриком, периодически приезжая в Москву на пробы. В 1974 году он поступил в ГИТИС, много играл в театре. Однако настоящий успех актеру принесла роль Виктора Багрова по кличке Татарин в культовом фильме «Брат» Алексея Балабанова.

В 70-летний юбилей Виктора Сухорукова «Газета.Ru» вспоминает самые яркие роли с его участием.

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