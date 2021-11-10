10 ноября 2021, 21:42
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Криминальный авторитет, монах, император: лучшие роли Виктора Сухорукова
Актер Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в подмосковном Орехово-Зуево. Его родители работали на ткацкой фабрике, в то время как их сын следил за своими младшими братом и сестрой, которым часто рассказывал сказки.
Сухоруков с детства мечтал стать актером. Ради сцены он самостоятельно записался на кружок танцев. На одном из выступлений его заметил руководитель народного театра Юрий Гринев и пригласил в театральную студию. Параллельно Сухоруков учился в вечерней школе и работал на фабрике, а после армии работал электриком, периодически приезжая в Москву на пробы. В 1974 году он поступил в ГИТИС, много играл в театре. Однако настоящий успех актеру принесла роль Виктора Багрова по кличке Татарин в культовом фильме «Брат» Алексея Балабанова.
В 70-летний юбилей Виктора Сухорукова «Газета.Ru» вспоминает самые яркие роли с его участием.
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«Комедия строгого режима» (1992) реж. Владимир Студенников и Михаил Григорьев
Одной из первых заметных ролей в кино Виктора Сухорукова стала роль зэка Зуева-Ленина в фильме «Комедия строгого режима» — вольной интерпретации фрагмента повести «Зона: Записки надзирателя» Сергея Довлатова. Сюжет гротескной комедии повествует о подготовке заключенных к спектаклю, приуроченному к 100-летнему юбилею со дня рождения Ленина. Получив роли партийных лидеров, они так вдохновляются революционными идеями, что в итоге задумывают побег.
«Брат» и «Брат 2» (1997, 2000) реж. Алексей Балабанов
Народную славу и любовь зрителей Виктору Сухорукову принесло многолетнее сотрудничество с режиссером Алексеем Балабановым, у которого он снялся в его дебютной картине «Счастливые дни», а затем в антиутопии «Замок». Однако именно образ бандита Виктора Багрова по кличке «Татарин» в фильме «Брат» стал олицетворением эпохи и духа 90-х. По сюжету герой Сухорукова втягивает в криминальные разборки своего младшего брата Данилу Багрова, вернувшегося с чеченской войны.
«Про уродов и людей» (1998) реж. Алексей Балабанов
Еще одной яркой работой Виктора Сухорукова с Балабановым стала драма «Про уродов и людей», стилизованная под нуар-эстетику немого кино. Фильм рассказывает о владельце фотоателье Иоганне, который вместе с помощником (Сухоруков) занимается созданием порнографических фотографий, а также снимков «уродцев». С помощью махинаций им удается силой удерживать сиамских близнецов и юную девицу, которые терпят голод, битье розгами и другие унижения ради необычных съемок. Однако вопреки всему пленники находят способ сохранить человечность.
«Золотой век» (2003) реж. Илья Хотиненко
Новый этап в творчестве Виктора Сухорукова, за которым закрепилась амплуа бандита, наступил после съемок в фильме «Золотой век», в котором он сыграл графа Петра Палена. Действие исторической драмы Ильи Хотиненко разворачивается в Санкт-Петербурге эпохи дворцовых переворотов, когда на российский престол восходит Павел I. В центре сюжета интриги и любовные драмы Ольги Зубовой и английского посла лорда Уитворта.
«Бедный, бедный Павел» (2003) реж. Виталий Мельников
В следующей исторической драме, посвященной эпохе дворцовых переворотов, Виктору Сухорукову уже досталась главная роль наследника российского престола — Павла I, а роль его сообщника Петра Палена на этот раз исполнил Олег Янковский. Причем в новой интерпретации личность Павла I в исполнении Сухорукова отличается тонким психологизмом и противоречивостью характера, в отличие от традиционного описания императора в отечественной историографии, где он представлен неврастеником и тираном. За воплощенный на экране образ актер удостоился премий «Ника» и «Белый слон» в категории «лучшая мужская роль».
«Богиня: как я полюбила» (2004) реж. Рената Литвинова
Еще одной артхаусной драмой в карьере Сухорукова стала роль в мистической сказке «Богиня: как я полюбила» Ренаты Литвиновой о женщине-следователе, которая в попытке найти след пропавшей девочки, попадает в потусторонний мир. «Проводниками» в аллегорический «Орфеев ад» становятся отец девочки в исполнении Сухорукова, а также призрак матери (Светлана Светличная). В главной роли предстала сама режиссер.
«Не хлебом единым» (2005) реж. Станислав Говорухин
Картина «Не хлебом единым» Станислава Говорухина по одноименному роману Владимира Дудинцева рассказывает о противостоянии директора сталелитейного завода талантливому инженеру (Михаил Елисеев), к которому ушла его молодая жена (Светлана Ходченкова). И хотя сам Сухоруков предстал в роли главного антагониста, чинящего препятствия более удачливому сопернику, критика и зрители отметили энергию и трагизм воплощенного на экране образа.
«Остров» (2006) реж. Павел Лунгин
Новую грань актерского таланта Сухоруков продемонстрировал в драме «Остров» Павла Лунгина, в которой исполнил роль настоятеля монастыря Филарета. Действие истории разворачивается в период Великой Отечественной войны, когда главный герой (Петр Мамонов) предает своего товарища в обмен на сохранение жизни. После этого он принимает монашеский постриг и становится отцом Анатолием, открывая в себе способность творить чудеса и исцелять болезни. Собратья завидуют его дару и благочестивости, в то время как сам герой продолжает испытывать муки совести. Зрители по достоинству оценили развязку фильма-притчи и яркий дуэт противостоящих друг другу Сухорукова и Мамонова.
«Рай» (2016) реж. Андрей Кончаловский
Действие военной драмы «Рай» Андрея Кончаловского также происходит во время Второй мировой войны, когда главная героиня (Юлия Высоцкая) пытается выжить в немецком концлагере. На этот раз Сухорукову досталась роль рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Фильм попал в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» от России, а также получил «Серебряного льва» за режиссуру на 73-м Венецианском кинофестивале.
Сериал «Годунов» (2018) реж. Алексей Андрианов и Тимур Алпатов
Помимо множества ролей в театре и кино, Виктор Сухоруков сыграл в ряде таких известных сериалов, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат», «Физрук». Однако наиболее ярким в художественном смысле проектом стала многосерийная историческая драма «Годунов», в которой актер сыграл Малюту Скуратова — отца Марии (Светлана Ходченкова), супруги царя Бориса Годунова (Сергей Безруков). В основу повествования легла книга «Кораблекрушение у острова Надежды» Константина Бадигина о восхождении к власти Годунова и противостоянии Строгановых английским купцам.