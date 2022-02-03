Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Киеве уличили Россию в желании расколоть Украину 12:04
Бизнес предупредил о возможном росте цен на батарейки 12:00
В России за сутки госпитализировали 17 792 человека с COVID-19 11:58
Поклонская рассказала, когда начнет работать в Россотрудничестве 11:57
НАТО заявил о крупнейшем наращивании российских военных сил в Белоруссии 11:50
Сборная Украины выбрала знаменосцем на ОИ фигуристку из группы россиянина Жулина 11:49
Друг Волочковой объяснил, почему у нее не бывает долгих романов 11:48
Bloomberg: Украина планирует купить у Турции новые беспилотники 11:45
Полиция Томска проверит действия сотрудника, обматерившего нарушительницу 11:44
Белоруссия выразила Украине протест из-за нарушения границы беспилотником 11:41
Фото

Жила-была девочка, золотистые косы: Вере Брежневой — 40

Вера Брежнева родилась в украинском Днепродзержинске, ее настоящее имя – Вера Галушка. Псевдоним певица взяла у генсека СССР — уроженца того же города. Родители Брежневой трудились на заводе, семья, где всего было четверо сестер, жила бедно, и будущая певица рано начала работать. «Когда у тебя есть лишения, тебе впоследствии хочется чего-то достичь, добиться», — говорила Брежнева.

В молодости пределом мечтаний девушки были страницы модных каталогов одежды. Однако реальность, по ее словам, «оказалась круче» — однажды Брежнева смогла пройти кастинг музыкальной группы «ВИА Гра». После этого она стала известной певицей, снималась в кино, ее признавали самой красивой женщиной России и Украины. С 2005 года певица встречалась с продюсером Константином Меладзе, в 2015 году они поженились в Италии.

Творческий путь певицы — в галерее «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Вид с Кремля, красота!»: чеченский телеканал сообщил о визите Кадырова в Москву
Кадыров опубликовал видео из Кремля после публикации о встрече с Путиным
Пути сужаются: «омикрон» способен вызывать круп у детей
Педиатры оценили риски развития крупа у детей, зараженных новым штаммом коронавируса
«Планы на весь год должны строиться весной». Путин вспомнил китайскую мудрость
Президент России поздравил китайцев с годом Тигра и пожелал успехов сборной КНР
НАТО заявил о крупнейшем наращивании российских военных сил в Белоруссии
Белоруссия выразила Украине протест из-за нарушения границы беспилотником
Брат иллюзиониста Андрея Сафронова опроверг его госпитализацию
Больше половины россиян сталкивались с грубостью сотрудников поддержки
Новости и материалы
Бизнес предупредил о возможном росте цен на батарейки
В России за сутки госпитализировали 17 792 человека с COVID-19
Поклонская рассказала, когда начнет работать в Россотрудничестве
Сборная Украины выбрала знаменосцем на ОИ фигуристку из группы россиянина Жулина
Друг Волочковой объяснил, почему у нее не бывает долгих романов
Bloomberg: Украина планирует купить у Турции новые беспилотники
Полиция Томска проверит действия сотрудника, обматерившего нарушительницу
Главврач больницы в Коммунарке Проценко заявил, что «омикрон» выявляют у 85% больных COVID-19
Священнику в Англии вынесли предупреждение за лайк на фото голого мужчины
Посол России в Японии ответил на критику американского посла из-за Курил
Защитник сборной России по хоккею Шибанова: все дрожат, ожидая результата теста
Российские педиатры оценили опасность развития у детей крупа, вызванного «омикроном»
В Минздраве рассказали, как будет применяться назальная вакцина после испытаний
Врачи: употребление подростками марихуаны в шесть раз повышает риск шизофрении
Politico: США готовы перебросить в Европу тысячи солдат
В ДНР заявили, что Киев ограничил выезд из страны военнообязанных
Рост продаж подержанных китайских авто в России оказался самым высоким на рынке
Собчак поздравила Канделаки с новой должностью
Все новости
Рогатый Змей, Небесная Пантера: как комета погубила американских индейцев
Американские ученые заявили, что древнюю индейскую культуру уничтожила комета
Защита прав на первом месте: Поклонская рассказала о назначении в Россотрудничество
Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде
О чем поговорили Путин и Джонсон по телефону
Путин и Джонсон согласились, что обострение ситуации никому не нужно
В Москве уровень госпитализаций вырос на 40%, заболеваемости — на 70%
Глава Роспотребнадзора Попова: в России обнаружен подвид «омикрона» ВА.2
Угроза новыми санкциями. Что делать России без средств МВФ
Эксперты называли две альтернативы для Москвы на случай «заморозки» кредитов МВФ
«Попытка вильнуть хвостиком»: как в России оценивают ответы США и НАТО
В Госдуме ответы США и НАТО на предложения Москвы назвали «никчемными»
Умерла Моника Витти — муза итальянского режиссера Антониони
«Многовекторность чуть-чуть свернется». Куда пойдет Казахстан без Назарбаева
Парламент Казахстана отобрал полномочия у первого президента Нурсултана Назарбаева
США могут отправить войска на Украину, но они не будут вступать в бой
Пентагон подтвердил отправку дополнительных войск США в Европу
«Не смогли выйти красиво из конфликта». Кто виноват в драке полицейских в Петербурге
В профсоюзе полиции выступили против увольнения участников драки в петербургском отделе
Таксисты на четверть подняли цены за год
Исследование показало, что дороже всего ездить на такси в 2021-м было в Санкт-Петербурге
«Блокирует пиар Порошенко». Почему Зеленский отменяет срочную службу
Украинские эксперты оценили риски отказа Украины от срочной службы
«Многоликий русский мир»: Путин призвал развивать и делать его привлекательным
Путин рассказал о важности миссии укрепления русского мира
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть