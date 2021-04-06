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Великий русский эмигрант: 50 лет назад умер Игорь Стравинский

Композитор Игорь Стравинский родился 17 июня 1882 года под Петербургом в семье оперного певца, ведущего баса Маринки, в юношестве получил музыкальное образование, но по-настоящему занялся музыкой в студенческие годы. Параллельно с учебой на юридическом факультете Петербургского университета Стравинский в течение пяти лет брал уроки композиции у директора Петербургской консерватории Николая Римского-Корсакова. Слава пришла к нему в 28 лет в Париже в 1910 году на премьере «Жар-птицы». Последующие годы популярность не оставляла Стравинского: он сочинил еще два балета, которым было суждено стать бестселлерами — «Петрушка» и «Весна священная».

«Я вобрал в себя всю историю музыки», — так говорил о себе сам композитор. В своих ранних сочинениях он вдохновлялся фольклором и сказками, затем последовала эпоха неоклассицизма и, наконец, додекафония в позднем творчестве. Стравинский был одним из самых ярких представителей мирового искусства ХХ века. Он дружил с Дягилевым, Прустом, Хаксли, Коко Шанель, беседовал о кинематографе с Уолтом Диснеем, нередко бывал на приемах в Белом доме, в честь него названа площадь в центре Парижа.

Несмотря на русское происхождение, большую часть жизни он прожил в эмиграции — во Франции, Швейцарии, Германии и США. На родине произведения мастера были запрещены вплоть до оттепели. В 1962 году ему разрешили вернуться в СССР, где он сыграл концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

В 1971 году, ровно полвека назад, Стравинского не стало. Он умер от от сердечной недостаточности в Нью-Йорке.

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Игорь Стравинский, 1927 год Игорь Стравинский, 1927 год
Композитор Игорь Стравинский во время учебы в гимназии, 1892 год Композитор Игорь Стравинский во время учебы в гимназии, 1892 год
Сцена из балета Игоря Стравинского &laquo;Пульчинелла&raquo; в постановке Федора Лопухова, 1927 год Сцена из балета Игоря Стравинского &laquo;Пульчинелла&raquo; в постановке Федора Лопухова, 1927 год
Игорь Стравинский в студенческие годы Игорь Стравинский в студенческие годы
Игорь Федорович Стравинский с женой Екатериной, 1910 год Игорь Федорович Стравинский с женой Екатериной, 1910 год
Финальная сцена балета Игоря Стравинского &laquo;Жар-птица&raquo; в постановке Ленинградского академического Малого оперного театра, 1962 год Финальная сцена балета Игоря Стравинского &laquo;Жар-птица&raquo; в постановке Ленинградского академического Малого оперного театра, 1962 год
Русский антрепренер, театральный и художественный деятель Сергей Дягилев и композитор Игорь Стравинский, 1921 год Русский антрепренер, театральный и художественный деятель Сергей Дягилев и композитор Игорь Стравинский, 1921 год
Сцена из балета Игоря Стравинского &laquo;Жар-птица&raquo; Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова, 1965 год Сцена из балета Игоря Стравинского &laquo;Жар-птица&raquo; Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова, 1965 год
Игорь Стравинский (справа на заднем плане) с семьей, 1929 год Игорь Стравинский (справа на заднем плане) с семьей, 1929 год
Русский график и театральный художник Иван Билибин в мастерской скульптора В.А. Поповой в Париже среди художников и портных, выполнивших по его эскизам костюмы и маски к балету Игоря Стравинского &laquo;Жар-птица&raquo;, 1931 год Русский график и театральный художник Иван Билибин в мастерской скульптора В.А. Поповой в Париже среди художников и портных, выполнивших по его эскизам костюмы и маски к балету Игоря Стравинского &laquo;Жар-птица&raquo;, 1931 год
Игорь Федорович Стравинский (на первом плане) спускается по трапу самолета в Москве, 1962 год Игорь Федорович Стравинский (на первом плане) спускается по трапу самолета в Москве, 1962 год
Игорь Стравинский и альтист Государственного симфонического оркестра СССР Александр Бабич во время репетиции, 1962 год Игорь Стравинский и альтист Государственного симфонического оркестра СССР Александр Бабич во время репетиции, 1962 год
Первый секретарь Правления Союза композиторов СССР Тихон Николаевич Хренников, композитор Игорь Федорович Стравинский и его супруга Вера Артуровна (справа налево) во время съемок передачи в студии Центрального телевидения СССР, 1962 год Первый секретарь Правления Союза композиторов СССР Тихон Николаевич Хренников, композитор Игорь Федорович Стравинский и его супруга Вера Артуровна (справа налево) во время съемок передачи в студии Центрального телевидения СССР, 1962 год
Игорь Федорович Стравинский дирижирует оркестром, 1969 год Игорь Федорович Стравинский дирижирует оркестром, 1969 год
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Игорь Стравинский, 1927 год
Композитор Игорь Стравинский во время учебы в гимназии, 1892 год
Сцена из балета Игоря Стравинского «Пульчинелла» в постановке Федора Лопухова, 1927 год
Игорь Стравинский в студенческие годы
Игорь Федорович Стравинский с женой Екатериной, 1910 год
Финальная сцена балета Игоря Стравинского «Жар-птица» в постановке Ленинградского академического Малого оперного театра, 1962 год
Русский антрепренер, театральный и художественный деятель Сергей Дягилев и композитор Игорь Стравинский, 1921 год
Сцена из балета Игоря Стравинского «Жар-птица» Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова, 1965 год
Игорь Стравинский (справа на заднем плане) с семьей, 1929 год
Русский график и театральный художник Иван Билибин в мастерской скульптора В.А. Поповой в Париже среди художников и портных, выполнивших по его эскизам костюмы и маски к балету Игоря Стравинского «Жар-птица», 1931 год
Игорь Федорович Стравинский (на первом плане) спускается по трапу самолета в Москве, 1962 год
Игорь Стравинский и альтист Государственного симфонического оркестра СССР Александр Бабич во время репетиции, 1962 год
Первый секретарь Правления Союза композиторов СССР Тихон Николаевич Хренников, композитор Игорь Федорович Стравинский и его супруга Вера Артуровна (справа налево) во время съемок передачи в студии Центрального телевидения СССР, 1962 год
Игорь Федорович Стравинский дирижирует оркестром, 1969 год
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